Troufale střižené rodinné Hyundai je hit. Dostalo novou „dobrodružnou" verzi, se svými cenami by bodovalo i u nás

Tahle auta byla v Evropě v podstatě vymazána z povrchu zemského, a tak se tu nemohou dobře prodávat, i kdyby o ně náhodou byl zájem. Situace v Asii je jiná, a tak se tam mohou těšit z nového Hyundai Stargazer ve verzi nazvané prostě X.

V Evropě to automobilky s MPV prakticky vzdaly, prodává se tu posledních pár modelů mířících obvykle tak jako tak na věčnost. Náhradou za ně se stala stylověji působící SUV, jakkoli si dovolíme poznamenat, že dokonalou náhradou se nikdy nestala. MPV jsou mimořádně praktická auta vzhledem k jejich vnějším rozměrům, něčím takovým se většina SUV pochlubit nemůže. Ale protože o koupi auta rozhodují stále více emoce a ne zdravý rozum, karty jsou rozdány jasně.

V Asii jsou MPV obecně přijímána lépe, třebaže i v těchto místech se projevuje rostoucí apetit po SUV. Hyundai je si toho vědomo, a tak už před rokem představilo model Stargazer, který byl původně určen jen pro Indonésii. Při jeho velmi troufalém vzhledu mohl leckdo pochybovat, zda zaboduje, ale zjevně zabodoval. Auto je podle Hyundai prodejní hit, a tak automobilka nejprve tento model povýšila na „globální” (jakkoli je třeba se prát jak moc globální je, v tuto chvíli jej vidíme v prodeji jen na několika dalších trzích Asie). Nyní navíc do nabídky přidala „dobrodružnou” verzi X, která jej posouvá blíž právě směrem k SUV.

Než se k ní dostaneme, připomeňme, co je vlastně Stargazer zač. Tohle auto používá stejnou architekturu jako Kia Carens, a není to tedy malé auto, kterým se z některých fotek může zdát. Měří 4 460 milimetrů na délku, 1 780 mm na šířku a 1 690 mm na výšku. Rozvor 2 780 mm je pak hodně velkorysý, neboť i když jde o kratší vůz než Škoda Octavia, mezi nápravami nabízí více prostoru než její prodloužená čínská verze. Není tedy překvapením, že se dovnitř vešly ony tři řady sedadel. Při obsazení všech zavazadelník pobere jen 200 litrů, po sklopení zadních dvou pak jde o 585 litrů.

Interiér je spíše skromný, ale nikoli nemoderní. Na velké digitální displeje je přesto třeba zapomenout, místo promítacích pláten svého druhu je možné počítat jen s 4,2palcovou obrazovkou mezi analogovými budíky přístrojové desky (jakkoli se může jevit digitálněji), na středové konzoli pak skončil 8palcový displej multimédií. V závislosti na zvolené úrovni výbavy pak lze počítat třeba s bezdrátovým dobíjením mobilů.

Přesunout se můžeme k technice. Stargazer je k mání jediným s motorem - s atmosférickým 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem, který produkuje 115 koní výkonu a 144 Nm točivého momentu. Trhat asfalt tedy s korejským MPV asi nebudete, v případě převodovek lze aspoň vybírat mezi šestistupňovým manuálem a automatem CVT. V obou případech výkon míří na kola přední nápravy.

Verze X se od standardu liší off-roadovým stylem. Unikátními prvky tohoto Stargazeru jsou specifická větší kola s pneumatikami 205/55 R17, plastové nástavce blatníků, střešní ližiny či větší spoiler na víku zavazadlového prostoru. Uvnitř se jedná o koženková sedadla s kontrastním červeným prošíváním a lepší audiosystém Bose. Po technické stránce se nic nemění, podle všeho zůstala stejná i světlá výška vozu.

Ceny auta jsou ale obecně lákavé, vzhledem k jeho velikosti a pojetí rozhodně - tři řady sedadel v tak velkém autě obvykle stojí mnohem více. U Stargazeru částky v ceníku začínají na 247 200 000 indonéských rupií (cca 355 tisíc Kč), za které kupec dostane základní osazenou manuální převodovkou. Nové provedení X, které je k dispozici zatím výlučně s automatem a vysokou výbavou Style, pak vychází nejméně na 325 600 000 IDR (asi 467 tisíc Kč).

Jsme si docela jisti, že takto dostupné auto - bavíme se o sedmimístném rodinném voze s motorem 1,5 za cenu nižší než u základní Fabie v případě standardu a ne o mnoho dražší v nové vrcholné verzi - by mezi MPV bodovalo i u nás. Pochybujeme ale o tom, že by Hyundai na starém kontinentu nabídlo. Jednak by jej muselo upravit a jednak si tu automobilky po všech hořkých zkušenostech s MPV s těmito vozy raději moc nezahrávají.

