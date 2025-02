Ven se dere úplně nové auto pro puristy s řadovým šestiválcem, konstrukčně zůstane vážně tradiční před 7 hodinami | Petr Prokopec

Premiérám podobných aut už jsme odvykli a vážně jsme nečekali, že by na začátku roku 2025 někdo začal takové odhalovat. Ale stalo se, malosériový britský Morgan si na letošek připravil vskutku puristickou novinku.

Britská automobilka Morgan letos oslaví 115. výročí své existence. Něco takového je jistě pozoruhodné, neboť jde o firmu vyrábějící míň než tisíc aut ročně. Za těmi navíc stojí na dané poměry vcelku vysoký počet 220 zaměstnanců, kterým asistují jen základní pracovní nástroje jako třeba šroubovák či kladivo, nikoli roboti. Navíc tato značka stále ještě u svých aut užívá jako jeden ze stavebních materiálů dřevo. V důsledku toho má ale povětšinou vyprodáno u běžnějších modelů na minimálně šest měsíců dopředu, na některé limitované verze ale klienti klidně čekají i několik let.

V roce 2019 Morgan přišel s novou moderní platformou CX, u které přistoupil k většímu využití hliníku, jakkoli ze dřeva stále pochází některé její části. I když se však torzní tuhost zvedla dvojnásobně, nestalo se tak na úkor hmotnosti, neboť celá struktura neváží ani 100 kilo. V důsledku toho jsou auta na ní postavená zhruba tunová, pročež s řadovými šestiválci od BMW dokážou pravé divy. Stovky totiž dosahují za přibližně 4 sekundy, maximálka se pohybuje okolo 270 km/h a reálná spotřeba při poklidnější jízdě nepřesahuje 8 litrů.

Po šesti letech na trhu ale Britové chystají modernizaci architektury, jejíž evoluční verze byla pojmenována CVX. Co přesně se u ní změnilo, Morgan neuvedl. Dodává však, že přes nižší hmotnost nabídne ještě vyšší tuhost. Znovu pak bude spojena s třílitrovým řadovým šestiválcem od BMW, zlepšit se ovšem má i jízdní dynamika. Hlavně zásluhou nové aerodynamičtější karoserie, kterou Morgan momentálně spolu s podvozkem již ladí na veřejných silnicích. Kdy však z vozu zmizí maskovací fólie, nebylo upřesněno.

Novinka se nicméně má vyšvihnout na firemní vrchol, kde vystřídá model Plus Six. Dle Britů se ale nejedná o přímého nástupce, tím však veškeré zmínky o voze končí. Lze tak jen dodat, že dosavadní vlajková loď končí ve výrobě, přičemž velké finále představuje limitovaná varianta Pinnacle. Po té mohlo sáhnout jen 30 zákazníků, kteří ovšem museli počítat s ryze standardním ústrojím. Šestiválec BMW tedy produkoval 340 koní jako u běžné produkce, hmotnost však díky vyšší výbavě vzrostla z 1 114 na 1 145 kg.

Nabídku značky tedy po nějaký čas budou tvořit pouze modely Plus Four a Super 3, kdy první zmíněný rovněž sází na motor od BMW, jde však o dvoulitrový čtyřválec naladěný na 259 koní. Ve druhém případě ale již pod kapotu zamířila tříválcová atmosférická jedna-pětka od Fordu. Ta roztáčí jediné zadní kolo, jakkoli stejně jako Plus Six a Plus Four používá identickou platformu CX. Na váze ale vykáže pouhých 635 kilo, načež jí k dostatečné dynamice stačí jen 120 koní.

Britové chystají novou vlajkovou loď, o přímého nástupce končícího modelu Plus Six však jít nemá. Vůz dostane do vínku evoluční verzi platformy CX, se kterou má přijít pokles hmotnosti, zatímco šestiválcový motor znovu dodá BMW. Foto: Morgan Motor Company

