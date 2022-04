Venku je kompletní seznam aut zničených při požáru obří nákladní lodi, jsou mezi nimi i ceněné rarity před 8 hodinami | Petr Prokopec

Osud nejen nových aut samotných automobilek, ale i vzácných rarit soukromých sběratelů byl zpečetěn požárem lodi Felicity Ace. Největší obětí je ale koncern VW, který takto nevratně přišel o tisíce aut hlavně značek Audi a Porsche.

Pro leckoho je dnes těžké vzpomenout si na to, co se dělo před 24. únorem letošního roku, tématem číslo jedna se stala konflikt na Ukrajině. Krátce před ním se nicméně hojně mluvilo také o požáru zaoceánské lodi Felicity Ace, která převážela z Evropy do Spojených států necelé čtyři tisícovky aut. Tento drahocenný náklad nyní najdeme na dně Atlantiku, neboť navzdory snahám o záchranu se loď potopila. Rána to byla hlavně pro koncern VW.

Jakkoliv se zpočátku zdálo, že na celé věci bude nejvíce bit Volkswagen jako značka, ten je nakonec méně zasaženou automobilkou. Ke dnu šlo totiž „pouze“ 561 jeho aut, zatímco Porsche přišlo o 1 117 vozů a Audi dokonce o 1 944. K tomu je navíc třeba připočítat ještě 189 exemplářů Bentley a 85 aut od Lamborghini. Prostou matematikou se tak jen u těchto pěti výrobců dostáváme na 3 896 vozů, které nyní odpočívají tři tisíce metrů pod hladinou. Jejich vyzvednutí je přitom nereálné.

Zajímavé jsou i detaily, které na základě nákladních listů zveřejnil web ImportInfo. Do Států totiž mířil třeba jeden exemplář Volkswagenu Taigo. Šlo přitom o testovací provedení modelu, který se v zámoří neprodává. Němci tak dost možná chtěli zmapovat nové teritorium, tomu však incident vystavil prozatímní stopku. Daleko větší smůlu měl nicméně sběratel Gary Hawkins, který na lodi převážel vzácnou Hondu Prelude SiR z roku 1996. Lituje toho nejen proto, že se mu vůz nepovedlo pojistit a jeho skon tak zatíží jen jeho konto, ale i proto, že šlo podle jeho slov o nejhezčí exemplář SiR, na který za léta hledání narazil.

Poukázat lze rovněž na Porsche 718 Boxster 4.0 GTS, který byl titulován jako „turistické vozidlo“. Co přesně si za tím představit, nevíme. Nicméně herec a moderátor Matt Farah již dříve potvrdil, že na Felicity Ace se nacházel německý roadster upravený firmou DeMan Motorsport. Ta přitom objem pohonné jednotky navýšila na 4,5 litru, což zvedlo výkon na více než 500 koní na kolech. Na klice lze tedy počítat s ještě větší porcí, jenž by měla umožnit sprint na stovku za méně než 3 s.

To jsme nicméně poněkud odbočili, proto zpět k potopeným vozům. Mezi ně patří i Land Rover Santana z roku 1977. Tedy ve své podstatě Defender, který byl montován ve Španělsku. Opomenout pak nesmíme ani na BMW 750iL, Ford Mustang, Mini Coutryman či 12 ojetých traktorů značky JB Tractors, jejichž celková hmotnost činila 99 700 kilogramů. To je poloviční hmotnost oproti 83 kusům Volkswagenu Golf a 38 kusům Volkswagenu ID.4, které celkově vážily 204 986 kg.

Zmiňovaný nákladní list je na první pohled může být poněkud matoucí. Celkově se na něm totiž objevuje jen 1 024 položek, mezi které patří i 7 háků značky Siebenhaar pro jeřáby. Jde nicméně o vozy a vybavení, které měly skončit čistě na území Spojených států. Zbytek nákladu měl totiž z cílového přístavu v Houstonu zamířit do Kanady či Mexika. I tamní zákazníci se tedy musí obrnit větší trpělivostí.

Smutné poslední momenty obří nákladní lodi Felicity Ace, jak jej zachytilo portugalské námořnictvo při snaze o její záchranu. Foto: Marinha Portuguesa, CC0 Public Domain



Nejvíce zasažené požárem a potopením lodi je Audi, které mělo na palubě i mnoho kusů elektrického modelu e-tron GT. Foto: Audi



Stejně tak ovšem incident odskákalo i Porsche, které mimo jiné pro změnu převáželo spřízněný Taycan. Foto: Porsche



Největším smolařem je ale soukromý sběratel, který se léta pídil po zachovalé Hondě Prelude SiR, vzácnosti z roku 1996. Sehnal ji a chtěl si ji nechat převézt do Států, nepojištěnou ji ale ztratil. Foto: Honda

Zdroje: ImportInfo, Top Gear

