Nová X5 je venku a je kontroverzní jako nikdy dřív. Její největší problém BMW skrývá, navíc k ní málem byl třeba řidičák na náklaďák
Petr ProkopecUdělat si názor na vzhled této novinky je složité a zjevně i publikum ostře dělí na dva tábory. V čem je ale zajedno je ostrý odpor proti její hmotnosti. I když X5 nikdy nebyla atletem, teď se vedle ní i Otesánek jeví jako dílo Ozempicu.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nová X5 je venku a je kontroverzní jako nikdy dřív. Její největší problém BMW skrývá, navíc k ní málem byl třeba řidičák na náklaďák
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Udělat si názor na vzhled této novinky je složité a zjevně i publikum ostře dělí na dva tábory. V čem je ale zajedno je ostrý odpor proti její hmotnosti. I když X5 nikdy nebyla atletem, teď se vedle ní i Otesánek jeví jako dílo Ozempicu.
Na pátou generaci BMW X5 svět nečekal jako na smilování boží, spíš se jí trochu obával. Už v březnu totiž automobilce unikly snímky ničím nemaskovaného exempláře, načež se potvrdilo, že SUV skutečně počítá s designem ovlivněným novou rodinou Neue Klasse. Před pár dny se pak navíc potvrdilo, že už ani mnichovská automobilka nedokáže vyrábět lehká auta. Místo toho se zjevně rozhodla, že se přidá do boje o pozici lídra tábora tlouštíků. A situace zašla tak daleko, že nechybělo mnoho a za volant verze iX5 už jste mohli usednout jen s řidičským oprávněním pro nákladní vozy.
BMW iX5 60 xDrive je totiž zdaleka tím nejtěžším, co automobilka v kategorii osobáků kdy nabídla. V „mokrém“ stavu, tedy se všemi náplněmi a mazivy, ovšem bez řidiče, má SUV na kontě 2 825 kilogramů. Přípustná zátěž pak činí 670 kilo, což znamená, že celkově se můžete dostat až na 3 495 kg. To je o hodně větší porce, než jakou má na kontě třeba prodloužený dvanáctiválcový Rolls-Royce Phantom - na jeho konto jde totiž 3 170 kil. Přitom měří 5 982 milimetrů, tedy skoro o metr více než iX5. A je to největší Rolls-Royce, ne jedno ze středně velkých SUV BMW.
Za obezitou elektrické verze nepřekvapivě stojí hlavně baterie, které mají využitelnou kapacitu 141 kWh. Větší BMW zatím nenabídlo, i tak jsou pro tak velké a těžké auto malé, jde o ekvivalent asi 36litrové nádrže nafty. Pohádky o dojezdu nebudeme papouškovat, když budete častěji využívat akcelerace na stovku za 4,6 sekundy a maximální rychlosti omezené na 210 km/h, moc daleko nedojedete. 578 koní vs. skoro 3 tuny, to bude zabiják baterek par excellence.
Nová X5 nicméně nebude nabízena jen jako elektromobil, dorazit má rovněž v čistě benzinovém, dieselovém, plug-in hybridním a dokonce také vodíkovém provedení. Na to si ovšem musíme počkat až do příštího roku, kdy mají dorazit také vozy osazené osmiválcem. Zatím se totiž pod přední kapotu nastěhovaly pouze šestiválce. Ovšem také s nimi je spojena vždy víc než 2,2tunová hmotnost.
Benzinová X5 40 xDrive tedy má na kontě 400 koní a 2 290 kg, zatímco v případě dieselové verze 40d xDrive je třeba počítat s 313 kobylami a 2 355 kily. Plug-in hybridní provedení 50e xDrive pak do vínku dostalo kromě benzinového šestiválce také elektromotor, načež nabízí 489 koní. Ty si ovšem již musí poradit s 2 565 kilogramy, neboť vůz používá baterie o využitelné kapacitě 26,5 kWh, s nimiž má přitom zvládnout až 102 kilometrů jízdy čistě na elektřinu. Znovu však jen podle cyklu WLTP.
V případě varianty M60e xDrive lze počítat se stejnou technikou jako u slabšího plug-in hybridu, jen výkon celé soustavy poskočil na 612 koní a hmotnost na 2 640 kilo se všemi náplněmi či dokonce až na 3 310 kg v případě plného zatížení. I tentokrát se tak BMW dostalo pomalu na maximální povolenou úroveň, což zní o to hrozivěji v kombinaci se 4,2sekundovou akceleraci na stovku.
Technologicky tedy novinka, která ve všech verzích počítá s evoluční verzí platformy CLAR, zrovna přesvědčivá není. Totéž pak vlastně platí o jejím vzhledu, který svádí k myšlenkám, kde jsme už podobné tvary viděli. Třeba boční tvary předního nárazníku připomínají poslední novinky Škody, zatímco vzadu to vypadá, jako kdyby se BMW nechalo inspirovat Cuprou a ošklivkami od Hyundai a Kie.
Neříkáme, že je to ošklivé auto, design je ale zjevně polarizující. Za jeho největší problém bychom označili boční partie, neboť proporce vozu nemají nic společného s BMW. Automobilka si toho je zjevně vědoma a tento problém skrývá omezeným množstvím pohledů z boku i mezi stovkami oficiálních fotek. Ale to víte, že jsme si dali tu práci a ve výběru jich použili co nejvíc, abyste si udělali celý obrázek.
BMW v případě detailů přišlo s některými novými elementy, nejviditelněji světly stylizovanými do podoby písmene „X“. Na ta přední ovšem nenavazuje zadní podpis, pročež se zdá, jako kdyby na novince pracovaly dva týmy, které se za celou dobu nepotkaly. Na zmíněných bocích pak zarazí nejen proporce a podivné prolisy v okolí blatníků, ale také absence klik, místo nichž tu máme jen malá křidélka podél oken. To jen umocňuje už tak enormní masivnost boků (kola musí mít nejméně 21 palců, aby nevypadala úplně legračně) a celé nám to nějak nejde do hlavy. Proč je zrovna něco tak bezproblémově fungujícího, jako jsou kliky dveří, vůbec nutné něčím nahrazovat? Navíc něčím tak potenciálně problematickým?
Interiér už nemá čím překvapit, neboť se nese plně v duchu posledních novinek značky. Máme tu tedy hlavně dominantní středový displej, který má u X5 velikost 17,9 palců. Chybí klasická přístrojovka, místo ní je tu jakýsi digitální přístrojový štít ve spodní části celé šíře čelního okna, zatímco nad ním trůní head-up displej. Vedle toho si ovšem klientela může objednat také 14,6palcovou obrazovku před spolujezdcem, který tak bude moci sledovat i filmy za jízdy, a přitom nerušit řidiče.
Vedle toho bude mezi doplňky figurovat také elektrické otevírání dveří kabiny či třeba adaptivní vzduchový podvozek doplněný o aktivní stabilizátory a natáčecí zadní nápravu. Ceny budou oznámeny později, přičemž jako první mají možná i překvapivě dorazit na trh benzinová a dieselová varianta, a to letos na podzim. Na plug-in hybrid a elektromobil bude třeba vyčkat do začátku příštího roku, osmiválce a vodík dorazí až po nich.
Jak vypadá automobilový Otesánek? Přesně jako nové X5, zvláště pak v elektrické verzi. Jeho vzhled posuďte sami. Foto: BMW
Zdroj: BMW
Bleskovky
- Už i policie se musela vysmát řidiči vybitého elektromobilu, který ho u silnice nabíjel s pomocí dieselového generátoru
včera
- BMW poprvé ukázalo tvář nové X5 a je to něco. Nese kříž za každou tunu své hmotnosti a ještě něco k tomu
včera
- Fiktivní motor Porsche s fiktivním řazením a fiktivním zvukem ukázal v praxi svou směšnou faleš, je to absurdita od A do Z
28.6.2026
Nové na MotoForum.cz
- Ducati oslaví 100 let v Brně: výstava světových unikátů včera 10:45
- Zudovo domácí vítězství a vedení v šampionátu Euro Moto včera 10:00
- 2027: Pecco pro nás bude problém, říká Tardozzi 29.6.2026
- Bezzecchi už je doma 29.6.2026
- Vítězem Dutch TT se stal Japonec Ai Ogura 28.6.2026
Nejnovější články
- Nová X5 je venku a je kontroverzní jako nikdy dřív. Její největší problém BMW skrývá, navíc k ní málem byl třeba řidičák na náklaďák
před 2 hodinami
- A padá a padá: Ceny elektrického propadáku Porsche už spadly pod 800 tisíc Kč i u aut se 130 tisíci km bez nehody či jiné vady
před 3 hodinami
- BMW ukázalo novou generaci humanoidních robotů. Vypadají až děsivě jako lidé a nad špinavou prací neohrnují nos
před 5 hodinami
- Škoda mění kurz s modelem Octavia, špionážní fotky to potvrzují bez nejmenších pochyb
včera
- Šéf Koenigseggu už na elektřinu nevěří, vysvětlil, proč je dnes spalovací motor fakticky nenahraditelný
včera
Živá témata na fóru
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 07.01. 10:50 - bojler
- BMW Divize 07.01. 10:42 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 07.01. 09:23 - Předseda
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 06.30. 16:07 - Předseda
- whitelist & blacklist 06.30. 15:39 - řidičBOB
- VZKAZY 06.30. 14:03 - pavproch
- Tiguan 2.0TSI 6MT 4x4 Sport&Style 06.30. 11:54 - Brus
- Toyota obecně 06.30. 10:06 - mattonecz