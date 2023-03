Venku je nové nejlépe zrychlující silniční auto světa. Se stovkou za 1,66 s je to závoďák na značkách před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Nebudeme říkat, že je to ideální vůz na nákupy, na silnice ale může. A se stovkou v takovém kalupu ujede všemu ostatnímu, co kdy v sérii dostalo značky. Nešlo to však bez obětí, v autě není místo ani pro spolujezdce.

Třetí generace Dodge Challenger byla představena již v roce 2008, přesto nadále přitahuje zákazníky. Americká automobilka navíc stále ještě nesfoukla plamen nad kotlem, ačkoli je s tímto vozem prakticky hotova a je jen otázkou času, než oznámí ukončení výroby. V případě nástupce se pak již nepočítá s velkoobjemovými osmiválcovými motory, nýbrž s elektrickými jednotkami. Dodge pro ně pak sice vyvinul i generátor falešného zvuku, mezi nadšenci však značka euforii nerozdmýchala.

Než málokým chtěná budoucnost dorazí, rozhodl se Dodge se spalovacím modelem řádně rozloučit. Postupně tak na trh přichází různé variace spadající pod sérii Last Call. Nejnovějším příspěvkem v řadě je přitom provedení SRT Demon 170, které překonává naprosto vše, s čím kdy značka přišla. A vlastně nejen ona. Vůz totiž do vínku dostal osmiválcový motor, jenž produkuje neskutečných 1 039 koní výkonu a 1 280 Nm točivého momentu. To jsou čísla, která byla dosud spojována s tou vůbec nejvyšší ligou zastoupenou třeba Bugatti.

Je třeba dodat, že daný výkon a krouťák jsou spojeny s palivem E85. Při spalování běžného benzinu již 6,2litrová jednotka dává „pouze“ 913 koní a 1 097 Nm. I to jsou nicméně oslnivé hodnoty, stejně jako zrychlení na stovku za pouhých 1,66 sekundy. K tomu je nicméně třeba plný potenciál motoru, natankovat tedy budete muset ethanol. Dodge navíc již potvrdil, že onen čas je spojen s akcelerací s tzv. stopovým rolloutem. Tedy s krátkým rozjezdem na dráze jedné stopy (asi 30,5 cm), díky němuž získají kola patřičnou trakci ještě před začátkem měření.

Challenger SRT Demon 170 se tímto stává nejlépe zrychlujícím produkčním vozem světa, přičemž čtvrtmíli zdolá za 8,91 sekundy při koncové rychlosti 243,28 km/h. Aby ovšem něčeho takového byl schopen, do jisté míry představuje koně vytrénovaného pouze pro jednu disciplínu. Dokládá to i pohled na kola a pneumatiky, jenž Dodge vyvíjel ve spolupráci se společností Mickey Thompson. Vpředu se tak otáčí kousky 18x8 palců s obutím ET Street, zatímco dozadu se nastěhovaly menší a širší ráfky 17x11 s pneumatikami ET Street R.

Dodge odlehčil hlavně přední kola, čímž napomohl přenosu hmotnosti směrem dozadu, což má za následek lepší trakci. Pneumatiky na zadní nápravě proto mimo jiné disponují nylonovými stěnami oproti běžným polyesterovým, čímž je navýšena jejich odolnost. Standardně značka lidem nabízí ráfky z kovaného hliníku, za příplatek je ale možné sáhnout po karbonové sadě. Přední kousky v té chvíli snižují neodpruženou hmotnost o 9,1 kg, zadní pak o 5,4 kg. Vytažení blatníků jen vzadu pak ušetřilo dalších 7,3 kil.

Celkově je novinka o 71,2 kg lehčí než provedení Redeye Widebody, jenž bylo představeno jako nástupce původní varianty Demon. Ta byla odhalena v roce 2018, přičemž v nabídce vydržela pouhý rok. Podobné plány má automobilka i nyní. Současně dodává, že pro americký trh by mělo vzniknout 3 000 exemplářů a pro Kanadu dalších 300 aut. Finální číslo se nicméně bude odvíjet podle toho, jak značku budou zásobovat dodavatelé. Produkce se tedy může stejně tak zvýšit jako snížit.

Objednávkové knihy budou otevřeny 27. března, cena pak startuje na 96 666 dolarech (cca 2 167 000 Kč). Dá se nicméně předpokládat, že prodejci si přirazí nemalou marži, neboť žádné další takové provedení již nedorazí. Ostatně Dodge si je vědom extrémního výkonu, jaký vozu dodal, a proto od každého majitele vyžaduje podpis dokumentu, ve kterém se zříká jakékoli odpovědnosti. Demon 170 je totiž dle ní účelově postavený vůz pro závody ve sprintu, který ovšem může na silnici.

Souběžně s vozem přitom zákazníci získají speciální dekantér, jenž ozdobí VIN vozu a jméno majitele. Stejně tak nebude chybět ani pozvánka na jednodenní závodní školení. Kromě toho ovšem bude možné utrácet za velké množství doplňků. Kromě již zmíněných karbonových kol to je třeba unikátní ochranná plachta s motivem vozu či padák, který lze namontovat na záď kvůli bezpečnějšímu zpomalení.

Rozšoupnout se pak klientela bude moci rovněž v interiéru, který byl kvůli snížení hmotnosti skutečně oholen až na kost. Audio systém má tedy pouze dva reproduktory, přičemž nezmizela pouze zadní lavice, ale i sedadlo spolujezdce vpředu. Pokud ovšem chcete, můžete praktičnost navýšit, stejně jako je k mání soustava Harman Kardon s 18 reproduktory a kožené čalounění.

Challenger SRT Demon 170 je skutečným závoďákem na značkách. Přirovnat jej však můžeme ke koni zvládajícímu pouze jeden kousek - zrychlení v přímém směru. Této disciplíně bylo totiž podřízeno naprosto vše. Foto: Dodge

Zdroj: Dodge

Petr Prokopec

