Venku je nové nejsilnější a nejrychlejší SUV světa, kam až tohle zajde?

Doby, kdy SUV představovala nemotorná auta schopná s grácií se pohybovat leda v terénu, jsou dávno pryč. Přesto je třeba pozvednout obočí nad schopnostmi nového Astonu Martin DBX707, který zdolá stovku za 3,2 sekundy a pokoří až 310 km/h.

Král je mrtev, ať žije král. Lépe snad ani nelze uvést premiéru nového Astonu Martin DBX707, který je novým nejvýkonnějším SUV na světě. Britové mu totiž pod kapotu napěchovali čtyřlitrový osmiválec od AMG, který se dočkal nových turbodmychadel či řídicí jednotky. Výkon tak rázem oproti dosavadnímu provedení povyskočil o 157 koní na 707 koní, zatímco točivý moment vzrostl ze 700 na 900 Nm. V prvním ohledu tak DBX zaostává za bývalým králem, ve druhém jej nicméně již překonává - do loňska vyráběný Jeep Grand Cherokee Trackhawk totiž disponoval 717 koňmi a 875 Nm.

Co se jízdní dynamiky týče, zde již Aston Martin nemá konkurenci, a to ani ve chvíli, kdy v potaz vezmeme Bentley Bentayga Speed či Lamborghini Urus. První koncernové SUV totiž s dvanáctiválcem o výkonu 635 koní zvládá sprint na stovku za 3,9 sekundy a maximálně se rozjede na 306 km/h, zatímco to druhé spoléhající na osmiválec se 650 koňmi potřebuje k pokoření stovky 3,6 sekundy a jeho rozlet se zastaví na 305 km/h. DBX je v obou disciplínách lepší - tu první zvládne za 3,2 sekundy a v případě druhé dosahuje až 310 km/h. Kam až tento hon zajde, nevíme, dostal se ale už hodně daleko, takovou dynamikou ještě nedávno nemohla pochlubit ani mnohá supersportovní kupé.

Za zmíněnými hodnotami nestojí pouze posílený motor, ale rovněž nová devítistupňová automatická převodovka s mokrou spojkou, jenž nahradila dosavadní konvertor točivého momentu. Mimo to Britové vyššímu výkonu uzpůsobili rovněž podvozek. Máme tu tedy přepracované tříkomorové vzduchové měchy, pružiny s novou kalibrací, poladěný pohon všech kol či vylepšený samosvorný diferenciál. Dále nicméně změn doznalo i řízení, standardem jsou pak karbon-keramické brzdy s kotouči o rozměru 420 mm vpředu a 390 mm vzadu.

Další novinky spočívají v agresivnějším bodykitu, který zde pochopitelně není jen pro potěchu oka, ale také kvůli vylepšení přítlaku. Vpředu lze tedy zaznamenat výraznější splitter, zatímco na záď se nastěhovalo rozměrné křídlo. Mimo to nechybí ani difuzor ve stylu Formule 1, který z každé strany lemuje dvojice mohutných koncovek výfuku. Opomenout pak nesmíme ani přepracované boční prahy, které v zadní části zdobí ploutev. Standardně jsou přitom všechny tyto prvky lakované lesklou černí, za příplatek lze ale sáhnout po karbonu.

Uvnitř došlo hlavně na přepracování spodní části středové konzole, neboť Aston Martin přivedl do hry některá nová ovládací tlačítka. Jedno z nich je přitom určeno pro přepínání zvuku výfuku, majitelé tedy svou volbu nemusí složitě hledat v palubním menu jako u základního DBX. Zároveň pak již standardně mají k dispozici sportovní sedadla, jakkoliv po těch komfortních mohou sáhnout bez jakéhokoliv doplatku. Pokud ovšem chtějí, aby se o jejich vůz postarala zakázková divize Q, logicky budou muset sáhnout do kapsy hlouběji.

Dodat už jen můžeme start prodeje, který je naplánován na druhé čtvrtletí letošního roku. Ve srovnání se zmiňovaným Lamborghini Urus by přitom DBX707 mělo být dražší, oproti Bentley však pro změnu bude levnější. Jak pak navíc dodal šéf značky Tobias Moers, Aston Martin hodlá do budoucna výkon vozu ještě zvýšit, nikoliv však s pomocí dvanáctiválce. Jeho příchod by totiž rozhodil rozložení hmotnosti. Místo toho značka znovu „vykrade“ sklady Mercedesu a přivede do hry plug-in hybridní techniku.

Dle Moerse to neznamená, že by dvanáctiválec byl pro Aston Martin mrtvý. Automobilka s ním nadále počítá, mimo jiné pro Vantage i příští DBS. Nicméně s rokem 2026 či 2027 by pohonná jednotka měla zmizet z nabídky, a to kvůli emisní normě Euro 7. Z toho důvodu se třeba pro Vanquish nové generace, který dorazí v roce 2025, počítá již jen s osmiválcem. I ten nicméně již čeká elektrifikace, ostatně stejně jako celé portfolio značky, která prý nemůže na přísnější omezení nereagovat.

Aston Martin s odchodem dvanáctiválce začne sázet na novou koncepci, a to na motory usazené za hlavou pasažérů. Zároveň Britové chystají i svůj první velkosériový elektromobil, který taktéž dorazí v roce 2025. DBX by pak mělo dorazit i ve verzi Zagato, s verzí s prodlouženým rozvorem se nicméně nepočítá. A stejně tak je mimo mísu i menší SUV. Budoucnost značky je tak jasně daná, pročež pokud toužíte po voze s dvanáctiválcem vpředu, máte na jeho koupi už jen pár let.

