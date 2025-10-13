Venku je nový „analogový” supersport s motorem V8 a manuálem. A ne, neprobudili jste se ve stroji času
Petr ProkopecNa rok 2025 je to mimořádně neobvyklá premiéra, auto je ale skutečné, žádná virtuální vize stvořená na počítači. Nároční zákazníci zjevně začali v případě aut praktikovat stejný přístup jako ve světě hodinek a firmy jim s gustem vychází vstříc.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Venku je nový „analogový” supersport s motorem V8 a manuálem. A ne, neprobudili jste se ve stroji času
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Na rok 2025 je to mimořádně neobvyklá premiéra, auto je ale skutečné, žádná virtuální vize stvořená na počítači. Nároční zákazníci zjevně začali v případě aut praktikovat stejný přístup jako ve světě hodinek a firmy jim s gustem vychází vstříc.
Automobilovou branži často srovnáváme s hollywoodskou produkcí, čas od času k popisu dění v oboru saháme do světa gastronomie. Dnes musíme zamířit na pole hodinářské, což též neuděláme poprvé.
Kdysi dávno si lidé na řetízku v kapse nosili „malý orloj“. Poté se přesunul na zápěstí, kde zůstal dodnes, pokud tedy lidé nedali hodinkám vale a nevystačí si s mobilem. Buď jak buď analogovou techniku postupně začala střídat ta digitální, až svět začaly zaplavovat chytré hodinky, které umí v podstatě to samé co chytré mobily.
Jsou to úžasné stroje, původní analogové hodinky ovšem ze světa nezmizely. Staly se záležitostí náročnější a bohatší klientely, která víc než upozornění na nespálené kalorie ocení mechanický samonatahovací strojek, o který se prakticky nemusí starat. A tak za ně platí statisíce, miliony i víc a klidně jí stačí jen onen propracovaný strojek - nemusí u toho být ani zlato či drahokamy. Stačí jim kochat se krásným kusem techniky schovaným za průhledným sklíčkem. Prostě zase orloj na ruce.
Také z většiny moderních aut se staly digitálky. Udělají pro vás kdeco, ovšem v důsledku toho vás tak trochu staví mimo hru. A zapojení se do ní je hlavně pro skutečné nadšence lovící ve sportovním segmentu klíčové. Však k čemu vám je, když třeba v novém Porsche 911 GTS zrychlíte na stovku za 3 sekundy, když víte, že totéž dokáže vaše drahá polovička v lodičkách s minimálním školením? Tady se zase hraje o pocity a hodnoty akcelerace na stovku, důkladné propojení auta s mobilem ani přečtení zpráv o počasí je ve vás nevyvolá.
Jako houby po dešti tak začínají vznikat další a další projekty, které lidem nabízejí onen kýžený pocit z analogových hodinek přesně tak jak do detailu popsal Mate Rimac. Mezi takové se řadí i Capricon, tedy společnost, která si již udělala velmi dobré jméno v motorsportu. Spojena totiž byla s již zmíněným Porsche v LMP1, s Peugeotem na Dakaru či taktéž v Le Mans, s Volkswagenem ve WRC a se značkami jako Mercedes-Benz, Lotus či Caterham ve Formuli 1. A také jí chvíli patřila Severní smyčka Nürbrgringu.
Dobrým přítelem Robertina Wilda, zakladatele a šéfa Capriconu, je pak Andrea Michele Zagato, prezident slavné karosárny. Právě tito dva se pak rozhodli, že spojí německou preciznost s italským designem a americkým srdcem. Stvořen tak byl vůbec první vůz, který ponese logo jednorožce, a sice supersport 01 Zagato. Ten vzhledově připomíná mimo jiné Ford GT, přičemž motor modrého oválu dokonce používá. Nejde nicméně o šestiválec, nýbrž o 5,0litrový osmiválec převratný na objem 5,2 litru, který je přeplňovaný kompresorem.
Pohonná jednotka prošla komplexním laděním, načež nově produkuje 900 koní v 9 000 ot./min a 1 000 Nm v neznámých otáčkách. A protože na palubě není ani náznak jakékoli elektrifikace, hmotnost vozu činí méně než 1 200 kilogramů. Veškerý výkon pak na zadní kola přenáší pouze pětistupňový manuál, se kterým zrychlení na stovku proběhne za necelé 3 sekundy a nejvyšší rychlost činí 360 km/h. To sice nejsou rekordní hodnoty, jenže o ty tu vůbec nejde - klíčový je pocit z jízdy.
V kabině proto chybí prakticky vše, co by rozptylovalo vaši pozornost, ostatně kromě volantu a dvou sedadel lze počítat v podstatě pouze s analogovým přístrojovým štítem. Capricorn 01 Zagato je tedy natolik staromilský, jak jen je to možné, jakkoli třeba v případě tlumičů bude možné volit mezi třemi režimy Comfort, Sport a Track. Mimo to vůz počítá s hydraulickým zdvihem obou náprav, který mu usnadní překonávat retardéry. To je ale z „kompromisů” vše.
Capricorn si svou prvotinu, která v hojné míře užívá karbon (kromě karoserie a vnitřních dekorů je z něj i monokok), cení na minimálně 2,95 milionu Eur, tedy na nějakých 71,8 mil. Kč. Protože ale k mání bude jen 19 kusů, dá se předpokládat, že celá produkce zmizí rychleji než pára nad hrncem. S tím ostatně firma počítá, neboť její plány jsou mnohem rozsáhlejší. Příští rok chce totiž rozšířit své zázemí na Ringu, díky čemuž u svých dalších aut již počítá se 100- až 200kusovou produkcí.
Co se stane, když spojíte německou preciznost s italským designem a americkým srdcem? Pak i v roce 2025 můžete stvořit supersport, který bude přitahovat pozornost více než plamen noční můry. Foto: Capricorn, tiskové materiály
Zdroj: Capricorn
Bleskovky
- Jízdu jinak krásného nového Renaultu 5 Turbo lidé zesměšňují. Ukazuje, co je hodně špatně na ostrých elektrických autech
včera
- 92letý muž si přišel k dealerovi pro nové auto i se svou „holkou”. Je k nevíře, co si odvezli k 70 rokům manželství
11.10.2025
- Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží
9.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Pol Espargaro za Viňalese 12:18
- Schrötterův odchod z WRP Ducati 11:27
- Michele Pirro nahradí Marca Marqueze při GP Austrálie 10:00
- Honda CB1000F 2026: nekapotované retro 08:00
- Bulega vyhrál a oddálil tak Toprakovu korunovaci včera 16:05
Nejnovější články
- Románek Austrálie s elektromobily končí totálním fiaskem. Roky neprodaná auta jsou nabízena se slevami až 480 tisíc, některé značky to balí
před 2 hodinami
- Toto jsou největší držáky mezi současnými auty, i po 400 tisících km dál slouží svým majitelům
před 4 hodinami
- Nové řešení nabíjení elektromobilů v Austrálii vypadá jako žert, je to ale smutná skutečnost
před 5 hodinami
- Venku je nový „analogový” supersport s motorem V8 a manuálem. A ne, neprobudili jste se ve stroji času
před 7 hodinami
- Zelené hlavičky dostaly nový nápad: Uměle zpomalit fungování čerpacích stanic, aby jejich favorité konečně vyhráli
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- Porsche - vse o sportovnich modelech 10.13. 14:07 - Předseda
- Policejní kontroly a měření 10.13. 12:14 - M.Z.
- BMW Divize 10.13. 12:10 - pavproch
- Onboard videa 10.12. 23:38 - brnenska.odchytova
- SAP - Dresscode nestačí, 10.11. 13:04 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 10.11. 12:48 - řidičBOB
- Lampárna (stěžovatelna) 10.10. 23:07 - petr_riha
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 10.10. 19:03 - řidičBOB