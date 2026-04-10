Venku je silniční auto s výkonem 532 koní na míň než 700 kilo hmotnosti, je to hotová Formule 1 pro chudé
Petr ProkopecTohle auto má tak extrémní poměr výkonu a hmotnosti, že kuželky na cestě udělá i z respektovaných supersportů. Přesto stojí zlomek ceny čehokoli, co by mu bylo schopno reálně konkurovat, jakkoli levný stroj to opravdu není.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Firma, která má tento stroj na svědomí, vznikla už v 90. letech minulého století. Nicméně její zakladatel Simon Saunders ji nejprve pojmenoval Solocrest, ať později se dočkala svého dnes známého jména - Ariel Motor Company. S výrobou své prvotiny, sporťáku Atom, pak začala až v roce 2000, takže loni slavila pětadvacet let od zásadního milníku ve své historii. Na oslavu vedení nedorazilo bez dárku, tím se stala vrcholná edice 4RR, která se dočkala upraveného motoru z Hondy Civic Type-R. Z dvoulitrového čtyřválce Britové vyždímali 532 koní, načež se vůz stal vůbec nejvýkonnějším modelem, jaký kdy jejich dílnu opustil.
Na plné představení Arielu Atom 4RR mělo dojít ještě v loňském roce, kdy měla být zahájena také výroba, aby bylo naplněno ono jubileum. Z toho důvodu pak ostatně mělo k zákazníkům zamířit jen 25 exemplářů. Jenže značka zjevně měla při vývoji drobnější potíže, které vyústily v několikaměsíční zdržení. Nakonec tak vrcholná edice debutuje až nyní, přičemž počet kusů má být dle oficiálního prohlášení extrémně limitován. Zda ovšem skutečně vznikne jen 25 aut, je otázkou - pokud zájemců bude víc, Britové by byli jen sami proti sobě.
Atom 4RR totiž není pouze nejvýkonnějším a nejrychlejším ve firemní historii, nýbrž také nejdražším. Startuje se na 208 tisících liber, tedy na 5,8 milionu korun, což opravdu není málo. Novinka se tedy posouvá do teritoria takové Corvette ZR1X, je ale třeba dodat, že jde o stroj docela odlišné koncepce. Ačkoli jde ve finále o dvě silniční auta, kterým je dobře na okruhu, vyloženě extrémní jízdu má v repertoáru jen Ariel. Ten je spíš ef-jedničkou pro chudé než drahým silničním autem. A přeháníme jen trochu.
Základem novinky je zmiňovaný motor K20C, který ovšem prošel dalším laděním. Britové na každém kousku prý stráví pracemi víc než 100 hodin, neboť počítají se zakázkovými písty, hřídelemi i ojnicemi. Větší je také turbodmychadlo a došlo rovněž na úpravu olejového okruhu. Majitelé si pak přímo z kokpitu mohou zvolit, jakou mapu jednotky budou používat - vrchol počítá s oněmi 532 koňmi a 550 Nm, mimo to je však k dispozici naladění na 406 kobyl a 380 Nm, případně na 507 koní a 450 Nm.
Hromady výkonu jsou dnes ale celkem běžné, kouzlo je jinde - tato novinka má na kontě jen 669 kilo, při využití plného potenciálu motoru tak nabízí poměr 795 kobyl na tunu. Formule 1 je na tom samozřejmě lépe, ale třeba takové superrychlé Porsche 911 Turbo S má dnes 409 koní na tunu. To je o několik lig níž, Ariel bude kolem podobných supersportů jezdit v kruzích.
Není tedy překvapivé, že na stovku zrychlí za 2,4 sekundy, tam je ale limitem hlavně trakce. Na stošedesátce je už za 5,1 sekundy a dvoustovka padne hluboko pod 10 sekund, nejvyšší rychlost činí 282 km/h. O zkrocení veškerého stáda pod kapotou se pak starají závodní brzdy AP Racing, jejichž 310milimetrové kotouče prosvítají skrze 16palcová přední a 17palcová zadní kovaná kola. S těmi pak byly spárovány semi-slicky Yokohama A052.
Atom 4RR koneckonců má být v prvé řadě okruhovým nářadím a teprve poté silničním vozem, čemuž odpovídá i jeho vzhled. Máme tu sice znovu odhalený trubkový rám, jakým disponoval i originál z roku 2000, přibylo však kapotáže i aerodynamických prvků. Vůz tak nyní vážně vypadá jako zmenšená Formule 1, přičemž klientela si za příplatek bude moci zvolit více závodních prvků jako třeba z kokpitu ovládané zvedáky podvozku kvůli rychlejší výměně pneumatik.
Uvnitř se pak novinka pyšní hlavně TFT displejem zobrazujícím kromě rychlosti a otáček veškerou závodní telemetrii. Nechybí pak dvě karbonové skořepiny či pádla řazení šestistupňové sekvence Quaife. „Atom 4RR je ztělesněním všeho, co jsme se za 25 let naučili,“ uvedl na adresu tohoto extrému Saunders. I proto ostatně Britové klientele nabízí, že spolu s vozem si mohou dokoupit okruhový den, během kterého je značka naučí, jak s tímto extrémem zacházet.
Atom 4RR vypadá jako taková malá Formule 1, přičemž podobně i pojede. A jakkoli oproti hybridním monopostům stojí pakatel, jde zároveň o jasně nejdražší model značky. Foto: Ariel Motor Company
Zdroj: Ariel Motor Company
