Venku je asi poslední nový Ford svého druhu. Další spalovací hot hatch s manuálem stěží vznikne před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Jeden krásný, dekády trvající příběh se začíná uzavírat. Ford Focus jako takový se loučí a spolu s ním míří do západu slunce i jeho respektované sportovní verze. Jejich příznivci mohou nově sáhnout po vrcholné variantě ST Edition, která je připomínkou původního RS.

Pamatujete si ještě na první generaci Fordu Focus RS? Modrý ovál s ní přišel v roce 2002 a za cenu nemalého prodělku nastavil laťku konkurenci. Ve srovnání s ní hatchback lakovaný pouze jedinou barvou, a sice odstínem Imperial Blue, nebyl zrovna nejrychlejší v přímém směru, neboť do vínku dostal pouze 215 koní. Vše ale vynahrazoval v zatáčkách, neboť Ford jej napěchoval závodními komponenty. Za tlumiči tedy stál Sachs, odlehčená litá kola dodala společnost OZ Racing a nechyběl ani diferenciál Quaife.

Vůbec první Focus RS tak byl v podstatě civilnějším závoďákem na značkách, v důsledku čehož se každý z 4 501 prodaných kusů stal legendou. Ford přitom na originál navázal generací druhou i třetí, v jejich případě však již byl kladen důraz na vyšší praktičnost. Volant vám tedy nechtěl zlámat ruce, pokud jste jej nedrželi opravdu pevně. Jakkoli tím ale RS přišlo o ostré lokte, prodeje v důsledku stále vyšší rychlosti stoupaly. Přesto všechno se však automobilka rozhodla, že počtvrté do stejné řeky nevstoupí.

Vrcholem stávající nabídky je tedy varianta ST, která rovněž disponuje přeplňovaným čtyřválcem, nicméně 2,3litrovým a naladěným na 280 koní. Zájemci o něj dosud mohli sáhnout také po paketu Track Pack, jenž výbavu rozšířil o výškově stavitelný podvozek KW, silnější brzdy Brembo či 19palcová litá kola obutá do pneumatik Pirelli P-Zero Corsa. Přesně to, a vlastně ještě mnohé navíc, nyní již standardně přináší výbava ST Edition, která by měla dát alespoň trochu vzpomenout na výše popsaný originál.

Po stránce výkonové se nic nemění, přední kola tedy nadále roztáčí 280 koní, a to výlučně skrze šestistupňový automat. S ním Focus ST Edition startuje na 1 129 900 Kč, za což dostáváte nejen vše výše zmíněné, ale také dále velký zadní spoiler. Ten je společně se střechou a kryty zpětných zrcátek lakován černě, což kontrastuje s exkluzivním modrým lakem Azura. Mimo to lze zmínit také vyhřívané čelní sklo a volant, audio systém BO či plejádu bezpečnostních systémů.

Stovku nová varianta pokoří za identických 5,7 sekundy jako základní Focus RS. Ony změny by se nicméně měly projevit na okruhu, ostatně Ford při vývoji najel nemalý počet kilometrů na Ringu. Nové tlumiče a o více než 50 procent tužší pružiny přitom umožňují celou řadu nastavení, které by laika mohly zmást. Proto se automobilka rozhodla, že souběžně s vozem poskytne zákazníkům také technickou dokumentaci, která jim pomůže s ideálním nastavením.

Varianta ST Edition je určena pouze evropským trhům, ostatně třeba v Americe si již nekoupíte žádné provedení Fordu Focus. Modrý ovál navíc již dříve oznámil, že tento model příští rok pošle na věčnost, a to bez přímého nástupce. Ve finále tak nakonec budeme i na poslední hot hatch svého druhu vzpomínat se stejnou vděčností jako na originál. I když totiž již není tak ostrý, stále klade řidiče a majitele na první místo.

Stejně jako původní Focus RS je i nová verze ST Edition k dispozici pouze v modrém laku. S tím je spárována řada věcí, které umocní vaši jízdu po okruhu. Otálet byste neměli, příští rok totiž neskončí jen sportovní varianty, ale model jako takový. Foto: Ford

Zdroj: Ford

