Venku jsou detaily o motorech nových vrcholných Mercedesů, budí rozpaky před 3 hodinami | Petr Prokopec

Novinky přijdou s extrémními označeními, která historicky nosila auta vybavená „plnotučnými” motory, takové ale už znovu od Mercedesu neodstaneme. Naopak v některých případech budou nejmenší, co kdy byly.

Evropské limity spotřeby paliva resp. emisí CO2 se stále zpřísňují, a automobilky tak evidentně čeká nové kolo downsizingu a elektrifikace. Bez těchto kroků chystaným sítem již projdou leda za cenu likvidačních pokut. Ve výsledku tedy není překvapivé, že Mercedes-Benz již škrtl vývoj šesti- i osmiválcových verzí nové třídy C. To ovšem neplatí pouze pro standardní modely, nýbrž i pro varianty AMG. Třícípá hvězda totiž hodlá chybějící objem a počet válců nahradit elektrifikací. Než ovšem dorazí nové C63e, budeme moci přivítat jiný firemní vrchol v podobě modelu GT73e.

Toto provedení se čtyřlitrového osmiválce twin-turbo nezbaví, párovat jej ovšem bude s plug-in hybridním systémem zvaným interně P3. Vůči dosud užívané variantě P2 je největším rozdílem umístění elektromotoru - ten již nebude součástí převodovky, místo toho byl integrován do zadní nápravy. To přináší řadu výhod, neboť výkon jednotky již nebude limitován možnostmi automatu, stejně jako mohl narůst do větších rozměrů. Zlepšeno bude také rozložení hmotnosti.

Benefity tím ani zdaleka nekončí, zmínit lze také lepší rekuperaci kinetické energie. Stejně jako vylepšené vektorování točivého momentu a v neposlední řadě také přímou dodávku elektrického výkonu na zadní kola. Bezemisní dojezd by přitom měl narůst na 100 kilometrů, neboť kapacita baterií se má pohybovat mezi 25,4 a 31,2 kWh. Na konkrétní data si nicméně budeme muset počkat do podzimu, kdy by Mercedes-AMG GT73e měl debutovat. To přitom platí hlavně pro limity, s jakými bude elektrický režim spojen.

Jakmile ovšem dojde na zapojení obou agregátů, měla by novinka zvládnout sprint na stovku za méně než 3 sekundy a maximálku přes 320 km/h. Snadno tak překoná veškeré předchozí vozy z Affalterbachu, za čímž bude stát výkon přesahující 805 koní. Spalovací jednotka by jich měla produkovat zhruba 650, zatímco elektromotor dodá dalších 204. Špičky agregátů tak možná i kvůli uložení na opačných koncích vozu nejsou sladěné, to ale není až tak podstatné. Zvláště když celkový točivý moment přesáhne 1 000 Nm.

Se stejnými parametry přijdou také modely S73e a SL73e, v případě již zmiňované třídy C však můžeme očekávat sešup, a to s ohledem na absenci osmiválce. Ten nahradí poloviční jednotka, tedy dvoulitrový čtyřválec z Mercedesu-AMG A45. V kombinaci s elektromotorem taktéž uloženým u zadní nápravy pak soustava bude produkovat zhruba 550 koní, se kterými vůz zrychlí na stovku za 3,5 sekundy. To je vůči minulosti taktéž zlepšení, dolů pak kromě toho má zamířit také spotřeba.

Na papíře to nemusí znít špatně, přesto tyto motory budí rozpaky. Je totiž třeba se ptát, jak dlouho budou C63e a stejně tak i „třiasedmdesátková“ rodina schopné produkovat výše zmíněná čísla. Elektrická energie v bateriích při ostré jízdě dříve nebo později dojde a brát ji nebude odkud. To ovšem znamená, že následně budete navíc vozit pouze extra hmotnost menším spalovacím motorem. A ona hmotnost nebude nízká - jen třída C má přibrat 250 kilo, jakkoliv přepřáhne na poloviční pohonnou jednotku. U verzí 73 to může být snadno ještě více.

Ve finále tak ona působivá dynamika a nízká spotřeba nebudou s novými modely AMG svázané po celou dobu, ale jen ve chvílích, kdy budou nabité baterie. Ve zbytku času lze počítat pouze s onou nadváhou, která bude negativně ovlivňovat naprosto vše. Za to si nicméně třícípá hvězda nechá pořádně zaplatit, GT73e by totiž mělo startovat někde okolo 4,5 milionu korun. S příplatky ale bude tato novinka opouštět brány Affalterbachu spíše za nějakých 6 mil. Kč.

Nový Mercedes třídy C už ani ve verzi AMG nedostane více než čtyřválec, 63 si ale bude říkat dál. Jeho 550 koní zní slibně, nebudou ale k dispozici pořád. Ilustrační foto: Mercedes-Benz



Chystaný Mercedes-AMG GT73e má nabídnout dokonce přes 805 koní a dynamiku supersportu. Ovšem i ten jen ve chvílích, kdy jeho baterie bude nabitá, s nulovou kapacitou bude u obou modelů spojena pouze nadváha a horší vlastnosti. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec