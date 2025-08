Venku jsou první ceny nové Hondy Prelude, po jejich pročtení vám budou připadat jako přelud 4.8.2025 | Petr Prokopec

Honda v posledních letech předvádí neobyčejný talent posílat na trh auta, která vyvolávají jen minimální touhu. A pokud náhodou něco atraktivního stvoří, zabije to cenou. Nový Prelude bude patřit do druhé skupiny, už jeho japonské ceny to dávají jasně najevo.

Pokud jste svého času chtěli řidičsky atraktivní japonské auto sportovního ražení, byla to především Honda, kdo dokázal uspokojit vaši touhu. Tato značka totiž v nejspodnějších patrech nabídky měla CRX, ve středních pak Civic Type-R či S2000 a v těch nejvyšších NSX. Mimo těchto asi největších ikon navíc bylo možné sáhnout po modelech jako Integra či Prelude. Nadšenci se tak před showroomy japonské automobilky pomalu stavěli do front, aby pak následně v houfech mířili na všemožné srazy - koneckonců i u nás byl kdysi nadmíru populární tzv. HONDAy, tedy den zasvěcený Hondám.

Posledních pár let však značka jako kdyby dělala vše pro to, aby tuto loajální klientelu odradila. A povětšinou jsou u toho její absurdní zelené choutky. CRX bylo totiž nahrazeno hybridním CR-Z, které spíše než aby přitahovalo jízdní dynamikou, odrazovalo vysokou cenou. Podobně pak na tom bylo NSX druhé generace, které taktéž kdysi atmosférický motor nahradilo turbo-hybridním pohonem. Civic Type-R pak sice zůstal u čistě spalovací techniky, ovšem ta je příliš drahá a zakrátko z Evropy taktéž zmizí. U nástupce se přitom počítá - hrajte překvapené - s hybridním nebo nebo dokonce jen elektrickým pohonem. To bude hit.

S kombinací benzinového dvoulitru, dvou elektromotorů a lithium-iontové baterie pak jako s jedinou možností počítá také znovuzrozená Honda Prelude. Ta bude plně představena 4. září, pročež jsou mnohé detaily zahaleny tajemstvím. Zmíněný pohon ovšem už dnes používá Civic e:HEV, v jehož případě spalovací jednotka produkuje 145 koní, které doplňuje 184 elektrických kobyl. Protože se však špičky obou částí ústrojí nesbíhají, celá soustava má na kontě 215 koní, což až tak působivé není. Prelude zřejmě nabídne o trochu větří stádo, více než 300 kobyl z toho ale nejspíš nebude.

To by nutně nemusel být problém, kdyby tento vůz stál přiměřené peníze. Ale nic takového se nechytá. Japonský magazín Creative Trend vypustil do éteru první ceny Preludu a budou vám vážně připadat jako přelud. Byť ne nutně na první pohled. Tento vůz bude totiž v první fázi, kdy je výroba omezena na dva tisíce kusů, k dispozici od 6 179 800 yenů, tedy od 890 tisíc korun. To by v Česku jistě byla sympatická cena, neboť třeba Civic Type-R je u nás k mání od 1 449 900 Kč. Jenže v Japonsku výkonný hatchback startuje na 4 997 300 JPY (720 tisíc korun).

Prelude se tak na tuzemském trhu nejspíše prodá jen v pár kusech. Něco takového Hondu jistě trápit nebude, koneckonců český rybníček je pro značku malý. Nicméně její novinka taktp narazí i v Japonsku, a to nejen kvůli svému sourozenci. Třeba takový Nissan totiž v zemi vycházejícího slunce nabízí své kupé Z od 5 497 800 JPY (791 tisíc Kč). Pod jeho přední kapotou přitom trůní dvakrát přeplňovaný třílitrový šestiválec, který produkuje dokonce 405 koní.

Vyjma toho má Honda konkurenci také v Toyotě Supra páté generace. Ta je s dvoulitrovým turbomotorem k dispozici od 4 995 000 JPY (719 tisíc korun), tedy citelně levněji, což ospravedlňuje i její o něco nižší výkon (258 koní). Po stránce dynamické na tom ale díky nižší hmotnosti může být lépe. Navíc je k mání s manuálem, který zásobuje zadní kola. Prelude oproti tomu vyfasuje automat zaměstnávající přední kola. U nadšenců to tedy opravdu bude mít i tato Honda hodně těžké, pokolikáté už?

