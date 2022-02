Venku jsou skutečně nové monoposty F1 včetně radikálně nového Ferrari a favorizovaného Mercedesu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Scuderia Ferrari

Po hrátkách Red Bullu a dalších s ničím - nebo skoro ničím -, co by bylo možné považovat za monoposty střižené podle zcela nových technických regulací, tu máme hned několik strojů, které ukazují mnohem víc. Ani jejich podoba ale nemusí být konečná.

Příchod letošní sezóny Formule 1 provází neobvyklá míra zvědavosti. Za tou stojí řada změn technických pravidel, která z monopostů udělá docela jiná auta. Ostatně jedna ze stájí již uvedla, že z minulosti zůstal shodný pouze volant a pedály, vše ostatní se nicméně měnilo. Jelikož se vedení F1 snaží snížit náklady a standardizovat stále více komponentů, panovaly před premiéra nemalé obavy, dle nichž by se vozy jednotlivých týmů měly navzájem podobat jako vejce vejci. To jen podpořily první odhalené monoposty, v jejichž případě ale nešlo o skutečné vozy, nýbrž o jinak zbarvený loňský prezentační vůz FIA.

Během tohoto týdne jsme se ale dočkali dalších premiér, kdy už je o čem mluvil. Se svými novinkami pro letošní sezónu vyrukovaly nejprve McLaren, Alpha Tauri a Williams, v závěru týdne ale nejzajímavěji Ferrari a dnes i Mercedes-Benz. Ten stejně jako pár dalších stájí ukázal již svůj vlastní reálný vůz, nikoli pouze ilustrace či v nových barvách nazdobené dávno viděné. Důvodem je mimo jiné i to, že tým z Maranella již vyslal monopost na firemní okruh ve Fioranu, zatímco stříbrné šípy se pro změnu prohání po trati v Silverstone. Ovšem i tak si mnohá tajemství nadále nechávají pro sebe.

„Jsme hrdí na to, že představujeme skutečné auto. Je to auto, které povezeme do Barcelony,“ uvedl James Key z McLarenu. Jakkoliv ale zmínil první předsezónní testy, kam by se monopost měl uchýlit ve dnech 23. až 25. února, zároveň také dodal, že „některé komponenty jsme pochopitelně zakryly - jsou to příliš citlivé oblasti. Do Bahrajnu přivezeme ještě nějaké novinky a na dalších dílech se již pracuje. A jsem si jistý, že se změní každé auto.“

Ač je tedy McLaren MCL36 reálným vozem a nikoliv pouhou počítačovou retuší, stále tu nemáme monopost, který se na konci března postaví v Bahrajnu na startovní rošt. Totéž pak ostatně platí také o Ferrari F1-75, jehož název odkazuje na 75. výročí prvního vyrobeného vozu značky - model 125S totiž Enzo Ferrari poprvé nastartoval 12. března 1947. Tento stroj zatím ukazuje nejradikálnější interpretaci nových pravidel, zejména řešení aerodynamiky prostřední části vozu je velmi specifické. Mercedes pak monopost pojmenoval W13, čímž odkazuje na 13. ročník od svého návratu do šampionátu jako tým.

Všechny týmy přitom musí stejně jako dosud užívat k pohonu turbo-hybridní 1,6litrový agregát, nicméně změna je spojena s palivem. Poměr biosložky totiž vzrostl na 10 procent, v důsledku čehož měli mít všichni dodavatelé pohonných jednotek značný problém vydolovat z agregátů podobný výkon jako loni. Mimo to je skoro celý palivový systém složen ze standardizovaných součástek, aby již nedošlo na manipulace s průtokem paliva, z nichž bylo podezřelé Ferrari.

Lze ještě něco dodat? Zmínit už můžeme jen střípky. Lewis Hamilton nově prohlásil, že nikdy neměl v úmyslu skončit, což jsme tak nějak čekali. Stalo se tak nicméně až poté, co FIA oznámila, že Michael Masi končí jako ředitel závodů. Právě jeho rozhodnutí bylo přitom jedním z důvodů, proč britský pilot loni nezískal titul a následně přes celou zimu zmizel ze sociálních sítí. Do médií pak unikaly jen spekulace, dle kterých je nespravedlností natolik rozhořčen, že zvažuje konec kariéry a požaduje vyvození důsledků z chaosu v posledním závodě.

Zatímco Masiho v šampionátu nadále uvidíme, i když v jiné roli, vrátit se nemají poloviční body, které se v F1 udělovaly celkem šestkrát. Naposledy se tak stalo loni ve Spa, kdy se vlastně neodjel žádný závod, místo toho jezdci obkroužili pár kol za safety carem, a byl konec. To pochopitelně přineslo nemalou kritiku, načež byla i v tomto ohledu upravena pravidla. Nyní je tak třeba odjet alespoň dvě kola v závodním režimu, za takovou porci ale vítěz obdrží jen 6 bodů a odměněno bude jen prvních pět v cíli.

S novým monopostem se pochlubila třícípá hvězda. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team



...stejně jako maranellští... Foto: Scuderia Ferrari



...britský tým z Wokingu. Foto: McLaren F1 Team



Opomenout nesmíme ani další legendární stáj... Foto: Williams Racing



...či „béčko“ rudých býků. Foto: Scuderia Alpha Tauri

Zdroje: Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Scuderia Ferrari, McLaren F1 Team, Williams Racing, Scuderia Alpha Tauri, Formula 1

Petr Prokopec

