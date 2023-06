Věrnost značce se kvůli elektromobilům stává přežitkem, problém je to hlavně pro výrobce, kteří je tlačí před 3 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že si zavedené automobilky podřezávají větev, na které sedí, už samotnou sázkou na nechtěná elektrická auta, pořád nevíte vše. Problém je také v tom, že se současně zbavují toho snad úplně nejcennějšího - věrnosti zákazníků té které značce.

Loajalita zákazníků je stěžejní hodnotou v jakémkoli oboru podnikání. Platí to nakonec i u nás - nic pro nás neznamená více než věrní čtenáři, kteří si k nám každý den přijdou přečíst to, co jim naservírujeme. Nemusíme je znovu oslovovat, nemusíme je lákat reklamou, nemusíme se jim tak či onak dostávat pod kůži - prostě chodí, protože jsou spokojení s tím, co se dočtou. A my děláme maximum pro to, aby to tak bylo den co den znovu.

Je to vztah, který se složitě buduje a snadno ničí, takže musíme i my být hodně opatrní, abychom zůstávali konzistentní v tom, co, kdy a jak děláme. Mnohé automobilky by nás proto rády tak či onak „uplatily”, abychom přestali být kritičtí k tomu nebo obdivní k něčemu jinému, pakliže to nezapadá do jejich plánů. Něčemu takovému ale pochopitelně nemůžeme vyjít vstříc, neboť nemůžeme v pondělí tvrdit A a ve středu B a doufat, že nás někdo bude brát vážně. Přesně tím bychom o loajální čtenáře přišli.

Samy automobilky se ale rozhodly, že budou dělat do určité chvíle A a pak už jen B, aniž by jejich věrní zákazníci chtěli. A z nějakého důvodu si myslí, že je klienti vážně brát budou. Pochopitelně hovoříme o spalovacích a elektrických autech a je to tak neuvěřitelně naivní, že se skoro nechce věřit, že to seriózně očekávají. O to snáze se ale věří tomu, že to jaksi nefunguje.

Problém není jen v tom, že jde o nechtěná auta, v případě elektrického pohonu je o poznání těží jednotlivé vozy diferencovat. Takoví sourozenci z koncernu VW si byli vždy technicky velmi blízcí, pořád ale nebyl problém vnuknout jim unikátní charakter. S elektrickým pohonem je to složitější jednotlivé značky už se snad ani nesnaží. Ostatně si jen stačí uvědomit, že taková Škoda Enyaq disponuje prakticky tímtéž, co najdete také u Volkswagenu ID.4 či Audi Q4 e-tron. A protože čtyři kruhy jsou jen o chlup dražší než okřídlený šíp, je asi jasné, co je klientelou preferované.

„Elektromobily hází vidle do zaběhlých strategií, na které si automobilky zvykly. Bude zajímavé sledovat, zda narůstající počet elektrických aut od mainstreamových značek přivede zpátky onu loajalitu, nebo jestli je souznění se značkou záležitostí minulosti,“ uvedla Jessica Caldwell, výkonná ředitelka společnosti Edmunds. Tato firma přitom ve svém posledním průzkumu zjistila, že hned 63 procent všech lidí, kteří si koupili elektromobil, přešlo k jiné značce, než s jakou byli spojeni v minulosti. To je z dlouhodobé perspektivy extrémní podíl.

Z průzkumu dále vychází, že 85 procent zákazníků nemá problém koupit nové auto od výrobce, jehož produkt dosud ještě nevlastnili. To je v podstatě voda na mlýn Číňanů, kteří často i pohledněji stylizované elektromobily nabízejí za cenu, na kterou se evropské automobilky nedostanou ani ve chvíli, kdy svolí ke značným ztrátám. Ostatně si jen vezměte MG, které začalo prodávat 435koňovou verzi elektrického hatchbacku MG4 za cenu základního VW ID.3. Kdo bude chtít „Social Edition” auta od VW, když mu MG za stejné peníze nabídne parametry supersportů?

Další stavidlo uvolňují do jisté míry nereálná očekávání. Průzkum rovněž odhalil, že 49 procent lidí chce dojezd přes 500 km, stejně jako 23 procent zákazníků požaduje, aby elektrický vůz stál méně než 650 000 Kč. Něčemu takovému ale dnes nezvládá vyhovět nikdo. A pokud se tomu někdo blíží, jsou to znovu pouze Číňané. Pokud tedy Evropská unie skutečně hodlá od roku 2035 povolit jen elektromobily, pak místní automobilky čeká zásadní odliv zákazníků.

Jessica Caldwell dodává, že výrobci musí klientelu lépe informovat o reálných schopnostech elektrických aut, stejně jako zákazníci musí více prověřovat a méně důvěřovat. To je ale spíše výkřik do tmy, který má šanci naplnit se maximálně v té druhé části. Právě proto, že loajalita se začíná stávat přežitkem, je třeba ptáčka lákat daleko více než dříve, jinak jej nepolapíte. A to bez jistých pohádek nejde. Byť zrovna tím riskujete, že se daný člověk nevrátí ještě spíše než za jiných okolností.

Nový ID.3 startuje na 999 tisících korun, přičemž v té chvíli dostáváte 204 koní a 58 kWh, s nimiž lze teoreticky zvládnout 426 km. Foto: Volkswagen



Oproti tomu MG4 s vyšší úrovní výbavy Elegance vychází na 884 960 Kč. Za nižší cenu přitom dostáváte stejných 204 koní, ovšem 64 kWh a 450 km dojezdu. A do milionu se má vejít i ostrá verze XPower. Proč by tedy lidé měli zůstávat věrní VW? Foto: MG Motor

