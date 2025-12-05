Věřte nebo ne, ale tohle je nejnovější Kalašnikov. Je to motorka s vozíčkem, vlastně pořádným „vozejkem”
Petr ProkopecTento stroj nepůsobí zrovna jako dílo výrobce AK-47, co říkáte? Ale je jím. Navíc není pojatý způsobem, který by vycházel vstříc potřebám Rusů, přesto chce pobrat až 200 kilo nákladu a přepravit je i v tom nejdrsnějším prostředí.
včera | Petr Prokopec
Ruský koncern Kalašnikov proslul zejména útočnou puškou AK-47. Ta se začala vyrábět čtyři roky po konci druhé světové války, přičemž během následující dekády vzniklo více než 100 milionů kusů. I když její autor Michail Kalašnikov převzal řadu prvků od konkurence, jeho konstrukce zbytek světa překonala kombinací jednoduchosti konstrukce, levné výroby, použitelnosti, spolehlivosti i trvanlivosti. A byla v tom tak dobrá, že se AK-47 používá dodnes, jakkoli v roce 1974 došlo na její nahrazení modernější verzí AK-74. Také ta je spojena s nemalou robustností, načež v mnoha zemích slouží dodnes, byť ne pokaždé k mírovým účelům.
Současný záběr koncernu Kalašnikov je ovšem mnohem širší, jeho jednotlivé pobočky se zabývají rovněž vývojem a výrobou kdečeho od jachet a vysokorychlostních člunů až po šasí strojů disponujících pásovým pohonem. A aby toho nebylo málo, došlo také na jednostopé i dvoustopé dopravní prostředky. Zajímavé je, že u toho je stále častěji elektrický pohon. Pro ten přitom Rusko není zrovna ideální destinací, ovšem Kalašnikov má zjevně pocit, že pokud s ním dokáže obstát, stanou se jeho stroje stejnou ikonou jako svého času výše zmíněné zbraně.
Aktuálně přitom Rusové odhalili svou další bateriovou novinku, elektrický motocykl Iž-Enduro, který docela legračně počítá s připojeným dvoukolákem. Na něj se vejde náklad o hmotnosti až 200 kg, což je docela působivé - samotná motorka má totiž na kontě 100 kg. Bateriový pohon se tedy bude muset vypořádat pomalu se čtyřmi metráky zátěže, pokud na palubu přihodíme i jezdce. Dojezd na jedno nabití má přitom činit 100 km, to ale nejspíš bude údaj spojený jen se samotnou motorkou.
Totéž nejspíše můžeme říci také o nejvyšší rychlosti 100 km/h. Tím nám ovšem zveřejněné informace prakticky končí, jediná další data, která Rusové pustili do oběhu, se týkají rozměrů připojeného vozíku. Ač se to přitom z fotek nezdá, jde o pořádného obra, neboť měří 1 815 milimetrů na délku a 955 mm na šířku. Vysoký je pak 405 mm. Jak je navíc patrné při pohledu na odkrytá kola, dočkal se i sofistikovanějšího zavěšení, které umožní dopravu materiálu také v terénu.
Rusové dodávají, že vývoj probíhal s ohledem na drsné místní podmínky. Proto byly veškeré nosné body zesíleny, zatímco mechanismus připojení vozíku je co nejjednodušší. Elektrický Iž-Enduro by přitom měl sloužit nejen armádě či ozbrojeným složkám, ale počítá se s ním také na letištích. Kromě toho se zákazníci mají díky bateriovému pohonu rekrutovat i z organizací zabývajících se ochranou životního prostředí. A ve finále by mělo dojít také na privátní klientelu.
Kdy se tak ovšem stane, není zatím jisté. Rusové totiž aktuálně teprve chystají pilotní várku prototypů, se kterými se pustí do testů v reálném prostředí. Následně bude laděn design, dost možná se i změní technika. Tedy ne že by došlo na odklon od elektrického pohonu, jen možná dorazí větší paket či silnější elektromotor. Sériové provedení je tak dost možná vzdáleno ještě několik let, ostatně elektrický Iž-49 se na svět klubal čtyři roky.
Rusové zatím dali do placu jen pár dat a fotek ohledně tohoto legračního vozítka. Myslí to s ním ale smrtelně vážně. Foto: Kalašnikov
Zdroj: Kalašnikov
