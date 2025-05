Věřte nebo ne, ale tohle je poslední novinka BMW. Její autor musí být velký fanda Minecraftu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Když pánbůh chodil kolem novorozenců s kýbly vkusu, současné designéry BMW musel minout obloukem. Tohle auto vypadá jako dílo nějakého tunera, jako nedokončený kit car, ale ne, je to nové BMW, které navíc automobilka předvede na jedné z nejslavnějších přehlídek elegance.

Před pár týdny jsem se v jednom z článků o prohlubující se krizi Audi zmínil o mém současném kolegovi z mé práce v Nizozemsku, který dřív pracoval jako vývojář právě v automobilce čtyř kruhů, a má tedy velmi dobrý vhled do příčin úpadku nejen ingolstadtské značky, ale německého automobilového průmyslu vůbec. V debatě na toto téma mi na mé obtížné chápání rozjíždějící se spirály dekadence řekl jednu věc, kterou musím citovat v původní podobě: „It is a relative competition.”

Nenapadá mě pro to výstižný český překlad, ten otrocký si odpustím. Opisem to ale znamená, že v konkurenčním boji sice existují i nějaké objektivní metriky (v případě sportu třeba čas), ale jinak stačí být vždy jen o trochu lepší než soupeři, abyste vypadali dobře. Nikdo nebude říkat, že jste barbar, pokud na olympiádě zaběhnete o 10 sekund horší čas než světový rekord, pokud to pořád bude stačit na vítězství. A nikdo vás nebude proklínat, že děláte mizerná auta, pokud je pořád děláte o fous líp než všichni ostatní.

Tato slova mi připomněl pohled na další novinku BMW, která vás na první pohled donutí kroutit hlavou. Jde o novou verzi modelu M2, jenž je sám o sobě mimořádně kontroverzní kvůli vzhledu, na který vsadil, i základech, na kterých stanul. Je to v podstatě M4 přepraná na 90°, která se trochu - ale jen trochu - srazila, u toho zůstala skoro stejně těžká (1 765 kg, proboha!), má stejný motor, stejnou převodovku, stejné všechno a navrch přidává ještě nekonečně bizarní vzhled. Auto je mohutné svou podstatou, podivně hranaté tvary jej pak činí ještě mohutnějším a výsledek vypadá, že by zapadl leda do Minecraftu. Máme obavu, že jeho designér v této hře strávil tolik času, až mu to pokřivilo měřítka...

Vzato bez ohledu na cokoli je nová M2 selhání. Jeden z majitelů předchozí generace její podstatu před časem popsal, když uvažoval o její koupi: Je prý jako levná napodobenina z Lidlu, je ošklivé, bezcharakterní a neosobité. Lépe bych to neřekl. Ale víte co - od vydání tohoto článku uběhly jen dva roky a dnes bych si se zavřenýma očima M2 klidně i koupil. Proč? Protože i tak je to to nejlepší, co na trhu zbylo - však kde jinde si v květnu 2025 můžete pořídit nové sportovní kupé motorem 3,0 R6 bez elektrifikace, se zadním pohonem a manuální převodovkou? Aj ta krajta, tohle vám přece už nikdo jiný nabídne, nikdo. Je to prostě vítěz „relative competition” - ještě menší atraktivita konkurenčních aut a nedostupnost toho, co samo BMW vyrábělo dřív, dělá z tohoto auta lákavou nabídku.

Touto optikou je třeba hledět na novou M2 CS, kterou BMW právě ukázalo. Asi to nemělo v plánu, premiéra se měla odehrát až 27. května na přehlídce elegance ve Villa d'Este u jezera Como, ale protože předem unikly její první fotky, automobilka raději vypustila první sadu snímků sama. A je to vážně něco. Vytáhnout tohle na přehlídku elegance je něco vzít si montérky strýčka Pompa na pohřeb. Kde v tomhle autě spatřuje jakoukoli eleganci, nemáme tušení.

Auto vypadá jako nějaký nedodělaný kit car zkrachovalého tunera. Základní bizarní hranatost zůstává, přidává se ale rozšířená stavba karoserie, která ani nesedí k rozchodu kol, ta přední vypadají moc utopená. Samo rozšíření je navíc spíš dokulata, takže ke zbytku ani moc nesedí, skoro klasická CS kola ve zlaté barvě tady působí také trochu nepatřičně a záď s tzv. kachním ocasem? Probůh, koho tohle napadlo?

Máme rádi kachní ocasy, třeba na 911. Máme rádi jeho náznak na M3 CSL E46, ale tady už tak superbizarní zádi přibyla jakási šedá půlmetrová zeď, která možná aerodynamicky funguje, ale zadku přidává vizuálně nechutný batoh, pod kterým byl pro odlehčení ještě víc vybrán zadní nárazník ještě víc ukazující ohyzdný koncový tlumič výfuku, kterým šokují skoro všechna moderní BMW. Tady je ještě víc dáván na odiv jako obří plechovka od okurek.

Je to opravdu podivné auto, ale řidičsky předem láká. Oficiálně zůstávají technické specifikace tajemstvím, od našeho zdroje v Mnichově ale víme, že vůz má dostat novou verzi motoru S58 s 530 koňmi, ubrat asi 50 kilo hmotnosti a jinak se držet zadního pohonu nepřekvapivě v kombinaci s automatem (volič je částečně vidět i na fotce interiéru). Stovka tak bude na tachometru bezpečně pod 4 sekundy, omezovač rychlosti se má posunout na 300 km/h a v nabídce se objeví - i ty jsou vidět na fotkách - karbon keramické brzdy. Tohle auto bude řidičská střela za pořád nějak přijatelné peníze, co víc si přát?

Je to prostě relativní výhra, ať vše posunu do českých reálií, to nejmenší zlo, které si dnes lze realisticky představit. Design zůstane takový, jaký je, ale na ten žádné auto nejezdí. Takže buď ho prostě začněte ignorovat, nebo začněte hrát každý den Minecraft. Pak vám přijde krásně šik a kulaťoučký, to vám garantuji...

Nové BMW M2 CS je slušný bizár a na přehlídce elegance zjevná nepatřičnost. Ale co víc si v dnešní době můžeme přát za sportovní novinku? Foto: BMW

Zdroje: BMW, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.