Věřte nebo ne, ale tuhle nevzhlednou věc na auto nově prodává přímo BMW za desítky tisíc korun

/ Foto: BMW

Vypadá to jako něco, co si nějaký nadšenec stloukl ve stodole z „generických” dílů z autopotřeb, je to ale skutečně součást originálního příslušenství BMW. A zrovna Čechům by přinejmenším svou povahou mohla být i milá.

Dávno pryč jsou časy, kdy šlo BMW považovat za značku výjimečných sportovních a luxusních aut, dnes je to takový lepší mainstream s vyšším zastoupením výkonnějších modelů. Nebudeme se tedy ošívat nad tím, že prodává spoustu dieselových sedanů a kombíků, ještě víc SUV, že auta značky mají stále častěji pohon všech kol a skoro vždycky automatickou převodovku... Je to všechno vlastně přirozená daň za posun směrem, kterým se BMW za poslední dvě až tři dekády vydalo. Některé věci ale přece jen pořád překvapí.

Patří mezi ně řešení, které můžete vidět na záběrech okolo. Zejména pohled zezadu až zaskočí, je to velký prvek přidělaný na záď vozu, jehož jejíž spodní části nachází svítilny s atraktivitou nepodobnou dílům z někdejšího katalogu Avie. Je to ale součást katalogu BMW, konkrétně jeho originálního příslušenství, kterou lze nově pořídit k libovolnému modelu značky.

K čemu je dobrá? Říká si Transport Box, což samo o sobě leccos naznačí. Jde o velký plastový přepravní box, který představuje jakousi alternativu k těm střešním. Vypadá trochu jako popelnice neobvyklých tvarů, neboť je velký, černý a dá se samostatně převážet na malých kolečkách. Na odpadky ale neslouží, tedy aspoň ne primárně, určen je k přidělání na zadní držák na kola. A dát do něj můžete cokoli, co se vám nevejde to zavazadlového prostoru.

Popravdě řečeno jsme nikdy tak úplně nepochopili, co s sebou lidé musí převážet, že si nevystačí s dnes obrovskými zavazadelníky moderních aut, zejména pak kombíků a SUV. Ale pokud máte také tendenci vyrážet na dovolenou s nafouknutým lehátkem pro všechny ratolesti a s kompletním šatníkem manželky, Transport Box vám přidá dalších 340 litrů prostoru, do kterých můžete naházet až 45 kg harampádí.

Celé řešení připomíná spíš prvky z katalogu Simply Clever Škody, a to nejen svou podstatou, ale i detaily. Celý box lze samostatně zamykat a kompatibilní je i s naklápěcí funkcí držáku kol, takže se přes dodatečný kufr pořád dostanete i do hlavního zavazadlového prostoru vozu. Podle nás je to na BMW už trochu moc, ale automobilka nejspíš ví, co dělá. A s odbytem Transport Boxu asi nebude mít problém.

Předpokládat to lze navzdory neskromné ceně, na takové jsou ostatně klienti BMW zvyklí. Konkrétní suma zatím nepadla, cena řešení se má ale pohybovat na úrovni jiných srovnatelných přepravních pomocníků, tedy okolo 20 tisíc korun. Jste ohromeni?

Vskutku svéráznou novinku přidalo do svého katalogu příslušenství BMW, jen co je pravda. Foto: BMW

Zdroj: BMW

