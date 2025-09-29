Věřte nebo ne, ale VW pracuje na ještě hloupějším ovládání palubního systému, než má dnes
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Volkswagen býval mistrem intuitivních interiérů, prakticky veškeré ovládání včetně moderních palubních systémů bylo možné zvládnout bez návodu a s minimem praxe. Dnes to neplatí a Němci slíbili změnu, pokud jí ale má být tohle, pak potěš pánbůh.
Někdy je těžké uvěřit, do jakých nesmyslů jsou automobilky schopné sypat peníze, ač musí od začátku tušit, že nepředstavují krok správným směrem. Jedním takovým se zabývá Volkswagen, který po dekády platil za výrobce jedněch z uživatelsky nejpřívětivějších, skutečně velmi promyšlených interiérů, ve kterých jste i bez předchozích zkušeností rychle pochopili, kam sáhnout. Tohle kouzlo současné Volkswageny nemají, ovládají se vesměs skrze nepříliš přátelský palubní systém, jehož hlavním rozhraním je dotyková obrazovka. Od tohoto řešení Němci slíbili ustoupit, popř. udělat aspoň krok zpět. Ale jakým směrem se vydali?
Jednu možnost naznačuje řešení, které si nechali patentovat u domácího patentového úřadu. Jde o návrh technologie, která má umožnit ovládání jednotlivých funkcí auta sice možná i tlačítkem - ať už fyzickým či dotykovým s haptickou odezvou -, jež bude ovšem jedno jediné. Zbytek zajistí pohled „správným” směrem, což jde přímo proti stokrát omílané bezpečnosti.
Abychom byli konkrétnější, princip nové technologie spočívá v tom, že se řidič podívá třeba na stěrače a následně zmáčkne ono tlačítko, plošku, cokoli. Totéž jde sice lépe ovládat s pomocí páček pod volantem, ale to máte... No je to jak pravil pan Lorenc z Na samotě u lesa: To máte dvě páčky, tlačítka na volantu, tlačítka na středovém panelu, tlačítka na středovém tunelu, tlačítka ve dveřích... VW chce udělat jedno tlačítko, což samozřejmě šetří peníze, o nic jiného tu nejde. Že to je absurdní, protože místo dětí u silnice budete ostřit na stěrače a možná místo toho pustíte rádio, protože ono je těžké se nesnažit na ty děti dívat, asi nemusíme dodávat. Je to vážně pitomost, lepší slovo nejde najít.
„Stále větší počet funkcí vede k prohloubení struktury palubního menu a multiplikaci některých ovládacích prvků. Uživatel je tak během operací odtržen od sledování dopravní situace,“ uvádí VW v souvislosti se zmíněným patentem. Přijde nám to jako protimluv - však Němci přichází s řešením, které onoho řidiče nutí k tomu, aby na silnici nekoukal pomalu vůbec. Navíc jak chcete zrakem identifikovat některé věci, třeba vyhřívání sedadel? Bude kvůli tomu třeba sjet zrakem z vozovky úplně a zadívat se někam ke stehnům? Nebo postačí pohled na středovou konzoli a příslušnou ikonku na centrálním displeji? A není poté jednodušší ji rovnou zmáčknout?
Jak už padlo, není tomu dlouho, co VW přiznal, že jeho současné palubní systémy a jejich ovládání nestojí za moc a alespoň pro nejdůležitější funkce vrátí do hry fyzická tlačítka. Tak asi myslel jedno tlačítko. A k tomu koukání „po ptákách”. Tohle vážně Němci nevzali za správný konec...
Nemluvil náhodou VW o tom, že po fiasku se současnými palubními systémy s dotykovými displeji přivede zpět do hry rozumnější ovládání? Pokud mají na mysli to, co si nedávno nechali patentovat, pak nás skutečně ochraňuj bůh. Foto: Volkswagen
