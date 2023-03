Veteráni Tesly zkusili vyřešit problém mizerného dojezdu elektromobilů při tažení přívěsu, jen ho ale zviditelnili před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lightship

Co na první pohled vypadá jako řešení, to je ve skutečnosti jen dokonalou ukázkou limitů elektrického pohonu a faktické neřešitelnosti jeho omezené praktické využitelnosti v případě některých aplikací.

Během koronavirové pandemie neskutečnou měrou stoupla obliba obytných vozů a přívěsů. Divit se tomu ovšem nemůžeme, neboť lidé i přes zdravotní hrozby nepřestali toužit po dovolených strávených u moře či alespoň u Máchova jezera. A jelikož hotely a restaurace musely dočasně pozastavit činnost, nebylo kde nocovat a kde se stravovat. Tedy pokud jste si ložnici a kuchyni nepřivezli sebou.

Jakkoli daná móda aktuálně již zase poněkud pohasla, po výletech s domovem za zády i nadále touží větší množství lidí než před pár lety. Celá věc má ovšem jeden háček, na který před pár dny upozornil člověk, který si říká Petrol Ped. Politici se totiž rozhodli, že jediným skutečně čistým pohonem je ten elektrický. Proto má od roku 2035 dojít na zákaz prodeje nových spalovacích aut.

Nechme nyní stranou, zda se to skutečně stane či nikoli. Místo toho se zaměříme na samotné tažení přívěsů, pro což jsou elektromobily zcela nevhodné. Čím více kilogramů totiž bateriový pohon musí přesunout z jednoho místa na druhé, tím vyšší je jeho spotřeba. To Petrol Ped jasně dokázal, neboť bez karavanu si BMW iX M60 řeklo o 1 kWh na 4,5 kilometru. Po připojení přívěsu však již šlo o 1 kWh na 2,2 km.

Youtuber tak sice i s domovem na kolech zvládl urazit 154kilometrovou trasu na jeden zátah, ovšem následně mu zůstala už jen 31procentní kapacita baterií odpovídající 95kilometrovému dojezdu. Ten by navíc ještě snížil, pokud by karavan využíval. V takový moment je ale vlastně nutné, aby nocoval nikoli mimo civilizaci, ale v kempu disponujícím dobíjecími stojany.

Řešením daných problémů se na první pohled zdá být Lightship L1. Tedy zcela nový karavan, za kterým stojí Ben Parker a Toby Kraus, dva veteráni od Tesly. Ti přívěs osadili bateriemi o kapacitě 80 kWh, jenž mají zredukovat veškerá negativa spojená s navýšenou hmotností. Pokud tedy nějaký elektromobil má dojezd 500 km, pak jej má zvládnout i s karavanem za zády.

Aby Lightship L1 dosáhl výjimečné aerodynamiky, kdy byl odpor vzduchu ve srovnání s běžnými přívěsy redukován trojnásobně, je osazen hydraulickým mechanismem, který po příjezdu na místo zvedne stěny a strop a uvnitř tak vytvoří dostatek prostoru, abyste si mohli i stoupnout. Zájemci pak mohou počítat i se solárními panely generujícími 3 kW energie.

Přívěs je 8,2 metru dlouhý, 2,5 metru široký a po „rozbalení“ 3 metry vysoký. A jakkoli to z obrázků nevypadá, vyspat se v něm může až šest osob. Spárován pak může být nejen s elektromobily, ale i se spalovacími vozy, u nichž tak dochází k navýšení dojezdu. Takže je všechno vyřešené a růžové? Ani omylem.

Celý tento nápad jen připomíná, jak nevhodný elektrický pohon pro tažení přívěsů je. Potřebujete přívěs s vlastním pohonem, který má vlastní akumulátory, dobíjet tedy musíte obojí. Cena přívěsu navíc startuje na 125 000 USD (cca 2,8 mil. Kč) a jeho životnost je opět dána životností akumulátorů. Neříkáme, že to není řešení pro nikoho a pro nic, obyčejní lidé ale mohou na něco takového zapomenout. A ti ostatní se musí smířit s tím, že výměnou za multimilionovou investici budou mít pořád parodii na to, co by zvládl konvenční přívěs bez vlastního pohonu tažený třeba obyčejným dieselovým SUV. K čemu je to dobré?

Obytný přívěs s vlastními bateriemi sice může být řešením krátkého dojezdu bateriových aut, díky ceně však osloví jen ty nejbohatší. A omezená životnost i horší praktická využitelnost kvůli nutnosti jeho dobíjení mu též na atraktivitě nepřidají. Foto: Lightship

Zdroj: Lightship

Petr Prokopec

