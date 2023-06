Větší a stylovější soupeř Škody Karoq z Číny se začne prodávat v Evropě, stojí pouhých 358 tisíc Kč před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Changan Auto

Tohle auto vypadá opravdu zajímavě, v útrobách skrývá až 180 koní, je velké a bohatě vybavené. V Číně je k mání za hubičku, v Evropě bude jistě dražší, i tak ale může snadno bodovat.

Changan je nejmenší automobilkou z čínské „Velké čtyřky“. Neznamená to nicméně, že by šlo o malého výrobce, ostatně jen v roce 2021 značka prodala 2,3 milionu aut. Od té doby jde nahoru, přičemž pro letošek počítá dokonce s 2,8 miliony prodaných vozů. Pomoci ji v tom má také Evropa, zejména pak Rusko, kde se záběr Číňanů rychle zvětšuje. Od tohoto měsíce může klientela počítat s dalším novým modelem, který vzbuzuje touhu už svým designem. SUV zvané Uni-T ale nabízí daleko víc než jen pohledný zevnějšek.

Nejprve je nicméně třeba se povznést nad skutečnost, že vůz dostal do vínku jen pohon všech kol. S touto strategií je totiž spojena většina SUV, a to i navzdory tvarům, které by mohly vybízet k překonávání náročného terénu. O důvodu přitom ani netřeba spekulovat - tato koncepce je technicky méně náročná, a je tedy levnější, jedna hnaná náprava zároveň snižuje také emise a spotřebu.

Tohle ale dnes trápí málokoho, a tak skutečně neexistuje mnoho důvodů, proč se na Uni-T nedívat se zalíbením. Ona přední kola totiž roztáčí přeplňovaná jedna-pětka, jenž byla naladěna na 180 koní. To je již slušný výkon, ostatně třeba Škoda Karoq na ruském trhu nikdy nabízela nanejvýš o třicet koní méně. Srovnání s českým vozem pak ostatně není od věci, SUV Changanu je mu přímým konkurentem. Je ale o něco větší - na délku měří 4 515 mm, na šířku 1 870 mm, na výšku 1 565 mm a rozvor činí 2 710 mm.

Co se výbavy týče, čínská značky zatím nepřišla s podrobnostmi týkajícími se evropské verze, v Číně má vůz v základu všechno myslitelné od bezpečnostní výbavy přes pokročilou palubní elektroniku až po komfortní prvky jako automatickou klimatizaci. Stejně tak nejsou známé žádné evropské ceny, ty čínské ale známe. Doma vůz startuje na 115 900 CNY, což je v přepočtu asi 358 tisíc korun. Je jasné, že v Evropě bude auto dražší (Číňané na starý kontinent obvykle vozí jen vysoko postavené verze), se vším, co nabízí, ale snadno může bodovat i za o polovinu vyšší sumu.

Z výbavy byla potvrzena pouze 20" kola v základu (což jen potvrzuje, jak bohatý bude) a sedmistupňový dvouspojkový automat jako jediná převodovka. Dodejme, že ve své domovině se prodává už třetím rokem, přesto vizuálně stále nestihlo zestárnout. Changanu se tedy zjevně vyplatilo, že v roce 2017 angažovala Davida Hiltona (mimo jiné autora čínského supersportu Nio EP9) jakožto svého designového ředitele - očividně ví, co dělá.

Zdroj: Changan Auto

