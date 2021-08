Větší a vybavenější čínská Škoda Karoq je v Evropě hit, pří jejích cenách není divu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Její jméno nelze označit za šťastné a divočejší design vozu asi nesedne každému. Nic to ale nemění na tom, že v poměru výkonu a ceny jde o velmi atraktivní nabídku, v Evropě obzvlášť.

První útok čínských automobilek na zahraniční trhy nevyšel, z tohoto fiaska se ale Čína poučila a podruhé to zkouší o poznání lépe. Letošní svolávací akce značky Geely sice naznačují, že bez omylů to nepůjde a potíže nevyhýbají se ani konkurenčnímu Havalu, přesto právě tato značka dokazuje, že novým trhům už rozumí. Dokáže se na ně rychle adaptovat a sklízet za to zasloužené ovace.

Svědčí o tom nový model Havalu jménem Jolion, který už se od začátku roku prodává v Austrálii a letos na jaře dorazil také do Evropy. Prozatím je k dispozici na trzích Společenství nezávislých států (CIS), zejména pak v Rusku, kde se dokonce vyrábí. Navíc pouze tam je Jolion k dispozici s pohonem všech čtyř kol, neboť ve své domovině i v obecně teplejší Austrálii je prodáván jen jako předokolka. S tím pak souvisí i odlišnosti pod kapotou.

Na první pohled to tak nevypadá, nové SUV je ale k mání se dvěma zcela odlišnými motory, třebaže v obou případech mají objem 1,5 litru. Agregát GW4G15K disponuje 147 koňmi, které míří pouze na přední nápravu, přičemž zákazníci mohou volit mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Druhá zmíněná převodovka je pak jedinou volbou pro jednotku GW4B15, která dává 150 koní a je určena právě pro verze s pohonem 4x4.

Na ruském trhu se nejprve začala prodávat pouze předokolka, která dnes s výbavou Comfort startuje na 1 259 000 rublech (cca 370 tisíc Kč), což je docela kouzelná cena. S 4 472 mm délky, 1 841 mm šířky a 1 619 mm výšky při rozvoru 2 700 mm je to větší auto než Škoda Karoq, které navíc nemá pod kapotou jen tříválcový litr a nešetří ani výbavou. Již ve standardu najdete třeba klimatizaci, parkovací asistent nebo 17palcová kola.

V případě čtyřkolky je třeba připlatit i za výbavu Elite a dát na stůl nejméně 1 579 000 RUB (cca 464 tisíc Kč). To je už více, ale pořád jde o zajímavou cifru, však za podobné sumy u nás Škoda prodává novou Fabii, malé auto s litrovými motory a výlučně předním pohonem. Ve výbavě Elite navíc dostanete mj. i plně LEDková světla, vyhřívaná přední i zadní sedadla, vyhřívaný volant, čelní sklo a jeho ostřikovače, parkovací kameru, bezklíčový vstup i start nebo 10" dotykový displej infotainmentu, tedy už opravdu hodně věcí.

Auto je tak nabízeno ještě výhodněji než v Austrálii, za čímž stojí i zmíněná lokální výroba. Není tedy ve výsledku divu, že se Jolion rychle stal nejprodávanějším modelem značky v Evropě - v červenci jen v Rusku oslovil 988 lidí a na celkovém odbytu Havalu má skoro třetinový podíl. Karoq je na tom s 1 483 červencovými prodeji pořád lépe, po pár měsících na trhu je mu ale Jolion na dostřel jako nic. Že s tímto vozem Číňané chtějí i na trhy Evropské unie, nepochybujte, své plány ale krom obecného záměru zatím neupřesnili.

Haval Chulian alias First Love dorazil do Evropy pod stále podivným jménem Jolion. Obchodnímu úspěchu ale zjevně nebrání, v Rusku se stal rychle nejprodávanějším modelem značky. Foto: Haval

Zdroje: Avtostat, Haval

