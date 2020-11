Větší, vybavenější a o 300 tisíc levnější soupeř Škody Kodiaq se prodává v Evropě před 3 hodinami | Petr Prokopec

I když na jednu stranu dáme vybavené auto s už velmi slušným motorem a na tu druhou úplný základ, dojdeme k takovému rozdílu v ceně. Co teprve, kdybychom specifikace vyrovnali.

Pokud zatoužíte po velkém SUV, je velmi pravděpodobné, že na vrcholu vašeho seznamu potenciálních kandidátů bude figurovat Škoda Kodiaq. Zhruba 4,7metrové SUV totiž disponuje zavazadelníkem o objemu až 2 065 litrů, což je porce, vedle které bledne prakticky veškerá konkurence. Problémem hlavně pro tuzemské zákazníky ale může být cena, která je na jedna-pětku a 150 koní pod kapotou vcelku sebevědomá - startuje totiž na 716 900 Kč.

Za tuto sumu sice nedostanete vyložený holobyt, na jakékoliv vymoženosti či luxus ale můžete zapomenout. I za takové vyhřívání sedaček tedy musíte připlácet, což ostatně platí rovněž o multimediálním systému, pokud vám nestačí základní 6,5palcový displej. Stejně tak musíte znovu sáhnout do kapsy, pokud chcete třeba pětiletou záruku.

Právě z těchto důvodů se začínají stále větší vážnosti těšit nové vozy hlavně z Číny. Ve většině případů totiž dostaly do pohledný zevnějšek a našlapanější vnitřek. Po stránce bezpečnostní pak plně odpovídají evropským standardům, v případě těch motorických jsou jen o chlup pozadu. Vše ale vyvažuje výrazně nižší cena. Pokud byste tedy namísto po Škodě Kodiaq začali pošilhávat kupříkladu po Chery Tiggo 8, vůbec se vám nebudeme divit.

Čínské SUV totiž se svým 1 932litrovým zavazadelníkem za tím českým zaostává jen nepatrně. Pod přední kapotou se ovšem již hraje zcela jiná písnička, neboť provedení, které se prodává v Rusku, dostalo do vínku přeplňovaný dvoulitr. Ten byl přitom naladěn na 170 koní, čímž je Škoda jasně pokořena. Naneštěstí však Chery s tímto agregátem spárovalo automat CVT, který motoru výrazně ubírá na potenciálu - stovku tak zvládne až za zhruba 10 sekund.

Kompenzací může být výbava, která je v případě verze pro Evropu opravdu nemalá už v základu a ve vrcholné úrovni Prestige zahrnuje třeba už i 18palcová litá kola, LEDky předu i vzadu, souprava kamer monitorujících prostranství okolo celého vozu, přední a zadní parkovací senzory, duální klimatizace, bezklíčové otevírání zavazadelníku či třeba tempomat. Počítat lze rovněž se zimním paketem.

Čínské SUV tedy rozmazluje daleko více než Škoda Kodiaq, a co je v tuto chvíli asi nejpodstatnější, je o mnoho levnější. Základ startuje na 1 459 900 rublů, tedy asi 423 tisících Kč. To je o skoro 300 tisíc méně, než kolik stojí základ Kodiaqu. Když sáhnete po po popsaném vrcholném provedení Prestige, je cena jen o málo vyšší - 1 619 900 rublů, tedy asi 470 tisíc Kč. To je o čtvrt milionu méně než u úplně základního Kodiaqu a máte lepší motor, automat, nesrovnatelně více výbavy a sedm míst uvnitř. Kdyby to Škoda chtěla vyrovnat, bude dvojnásobek málo.

