Dealeři nesouhlasí s agresivními plány na vnucování elektroaut, mají z toho víc rozumu než výrobci

Čím blíže jste zákazníkům, tím více cítíte, jak nereálné plány na zavedení stoprocentní elektromobility během pár let jsou. V USA mají o něco méně ambiciózní cíle, i ty jsou ale podle dealerů jednoduše neschůdné.

Neuplyne snad ani týden, aby se některá z významných automobilových značek nepochlubila svými plány na rozmach elektromobility a nabízení jen elektrických aut v horizontu tří, pěti osmi nebo kdoví kolika let. Každá na to jde trochu jinak, jedno ale všechny tyto plány spojuje - jsou naprosto odtržené od reality.

Jen elektrický chce být třeba i Stellantis, v případě některých typů aut už s tím dokonce začal. Nedávno oznámil, že končí s auty, kterých v ČR loni prodal 2 667 a dodá je jen ve verzích, které koupilo 6 lidí. Je k tomu třeba něco dodávat? Tyto plány jsou hezké, naprosto ale ignorují preference těch, kteří mají ona auta kupovat. Takhle se přece podnikat nedá a když na to pravidelně upozorňujeme, automobilky se na nás obořují s tím, že jim kazíme kšefty. Omyl, kazíte si je sami právě tím, že ignorujete potřeby kupců, my jen nastavujeme zrcadlo realitě, kterou sami vytváříte.

Fakt, že věci takto vidíme, není dán tím, že bychom zůstali zaseklí v minulém století nebo nás platila ropná lobby - kéž by. Je to jen tím, že jsme blízko vám, lidem, kteří mají ona auta kupovat či alespoň používat a vnímáme to, co od nich očekáváte. Automobilky jsou momentálně jako v jiné galaxii, spřádají své plány stojící jen a pouze na politických plánech a diví se, když jsou pak racionálně uvažující klientelou přijímány s takovou nelibostí. Nedá se přitom říci, že by si nebyly vědomy možných dopadů, přesto si jedou svou, místo oponování absurdním politickým záměrům takové plány ještě podporují a jejich závazky předhánějí úkoly jako před rokem 1989.

V podstatě nerozumíme tomu, jak situace mohla zajít tak daleko, automobilky totiž mají vedle médií (tedy aspoň těch nepíšících jen tak, jak samy chtějí) k dispozici ještě jeden výtečný kanál - vlastní dealery. Ti jsou se zákazníky v přímém kontaktu též a podle toho, co od nich pravidelně slýchám, neuvažují jinak. Z výše zmíněných plánů neprodávat některé žádané dodávky v jiných než elektrických verzích tak byli doslova „na prášky”, ani to ale plány automobilek nemění.

Nyní dostávají další impuls z USA. Magazín Automotive News uspořádal mezi tamními prodejci aut svůj pravidelný Dealer Outlook Survey a došel k na jednu stranu nepřekvapivým, na tu druhou ale pozoruhodným závěrům. Z oslovených 196 významných zastoupení napříč USA většina nesouhlasí s plány Bidenovy administrativy na vnucování elektrických aut. A to jsou oproti EU relativně mírné, navíc zatím nezávazné. Americký prezident by byl rád, kdyby polovina všech prodaných aut v USA byla v roce 2030 elektrická, což dealeři považují za příliš agresivní, nedosažitelné a jdoucí proti tržním principům.

Záměr vedení USA navíc nepočítá jen s ryzími elektromobily, započítávány by byly i dobíjecí hybridy, přesto dealeři něco takového odmítají. Jejich očekávání počítají s 20% podílem takových aut na celkovém mixu v onom roce 2030 a zcela logicky tvrdí, že více je nejen technicky neschůdné, ale především to odporuje představám klientely. Vláda by podle nich měla nechat automobilky rozhodnout, co mají vyrábět, a zákazníky zvolit, co si chtějí koupit.

Jeden z dealerů se nechal slyšet, že jej vláda nutí do prodeje elektromobilů, i když o ně málokdo stojí. To tvrdí Paul Tracy, majitel firmy Auto Wholesale z Wilmingtonu a dodává: „Myslím, že největší problém je, že chtějí cpát vozí před koně. Není tu potřebná infrastruktura,” říká. Jiný dealer zase dodává, že politici obrací celý průmysl vzhůru nohama nesmyslně tvrdým tlakem na takto rychle reálně neproveditelnou změnu.

Nejsou to nové argumenty, ale dávají smysl. Proč automobilky „vysílají na úplně jiné frekvenci”, když na konci jejich snah je ten samý zákazník, který přijde k dealerovi a ten samý zákazník, který si o autech čte u nás, nám uniká. Nakonec Česko je klasicky dobrý příklad toho, jak minimální přirozený zájem o elektrická auta je - kupuje je tu přes existující výhody asi 1 % lidí. Má někdo pocit, že 99 % kupců „obrátí na jinou víru” během pár let? Nepamatujeme si případ z historie, kdyby se to někomu u tak drahé věci povedlo. Dealeři tak jen varují před katastrofou, do které se výrobci s politiky ženou - proč jsou i k nim hluší, netušíme.

Cadillac je jednou ze značek, která sází jen na elektromobily přesto, že mu dealeři ukázali schůdnost takových záměrů. Více jak třetina z nich raději zavře, než aby zkoušela prodat jen elektrické modely.

