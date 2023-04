Většina dnešních světových automobilek skončí, přežije jich méně než 10, říká šéf jedné z nich před hodinou | Petr Prokopec

Tedy rád by byl šéfem jedné z těch, které přežijí, jak moc je to reálné, je jinou otázkou. Zda současný vývoj přinese změny až tak drastické, je otázkou. Že nás ale kvůli politicky nařizované elektromobilitě velké změny čekají, je nepochybné.

Poslední tři roky představovaly pro gastronomický byznys doslova očistec. Nejprve kvůli možnému šíření koronavirové infekce museli restaurace opustit hosté, následně je kvůli nejistým vyhlídkám začali opouštět zaměstnanci. Když se pak věci začaly vracet do normálu, začaly rapidně zdražovat energie a suroviny. Řada lidí se tak zejména na vesnicích vrátila k popíjení piva v garážích či na zahrádkách. Pro mnohé podniky to byla definitivní smrtelná rána, hned 15 procent venkovských hospod tak své podnikání již zabalilo.

Lépe na tom ovšem nejsou ani restaurace ve městech. Třeba obědové menu je aktuálně oproti předpandemickému roku 2019 dražší o pětinu. Pro 53 procent podniků se tak zvýšené náklady stávají existenční hrozbou, dalších 7 procent letos čeká konec. Nic navíc nenasvědčuje tomu, že by třeba příští rok mělo být výrazně lépe. Ač tedy zcela jistě vzniknou i restaurace nové, více jich naneštěstí zanikne.

Bez jídla se přitom lidé neobejdou, bez řádně vychlazeného čepovaného „škopku“ pak řada z nich také ne. Jelikož ale růst mezd dalece zaostává za růstem cen, ve finále není zbytí, než se přesunout z restaurací do obyváků. V důsledku toho ovšem lze vnímat prohlášení automobilek jako čím dál tím naivnější. Výrobci totiž věří, že během pár let budou prodávat miliony elektromobilů ročně. Přitom zájem již klesá o spalovací auta, která jsou levnější a využitelnější.

Co přesně to tedy pro branži znamená? Asi nejlépe to shrnul Brian Gu, šéf čínské automobilky Xpeng. Dle něj většina dnešních automobilek zanikne resp. budou pohlceny jinými. „V horizontu pěti až deseti let bude trh daleko méně členitý. Myslím si, že na mezinárodní scéně se bude pohybovat méně než 10 hráčů,“ říká Gu. Ten předpokládá, že vysoké náklady spojené s elektromobilitou, které nevyváží dostačující počet registrací, povedou nevyhnutelně k zániku mnoha firem a značek, jiné budou převzaty většími nadnárodními skupinami.

Kdo zůstane mezi živými? To již Gu neupřesnil, pochopitelně ale věří, že Xpeng bude patřit mezi ně. Dodal pak, že pokud čínští výrobci hodlají přežít následující dekádu, jednoduše se již nemohou soustředit pouze na domácí trh. Zapotřebí totiž bude, aby ročně prodávaly alespoň tři miliony elektrických aut. „Abyste ovšem byly součástí takového klubu, nemůžete si hrát jen na čínském písečku, musíte expandovat i na ten globální. Z našeho scénáře vyplývá, že půlka registrací se odehraje mimo Čínu,“ uvádí.

Tato slova znamenají jediné - drtivou čínskou expanzi. Jako první má být na mušce Evropa, kde ostatně politici doslova umetli asijským značkám cestičku. A jakkoli se sice ve vzduchu vznáší hrozba zavedení cel, Číňané mohou pro změnu kontrovat zdražením baterií. A protože bez těch se elektromobily neobejdou, ve finále starý kontinent nebude mít jinou možnost, než zcela otevřít své brány a připravit se na převzetí dalších místních výrobců - Volvo už čínské je, Mercedes Číňané fakticky kontrolují.

O trochu větším oříškem bude dle šéfa Xpengu Amerika. Čínské automobilky tak „budou potřebovat čas na jeho průzkum a nalezení cesty“. I v tomto případě ale věří, že Číňané na trh prorazí. Uvidíme, jak moc se jeho vize setkají s realitou.

Xpeng G3i je 4,5metrovým SUV, které pohání 197 elektrických koní. Ceny verzí osazených bateriemi o kapacitě 55 kWh, jenž slibují udávaný dojezd 460 km, přitom v přepočtu startují na 450 tisících Kč. Tomu se nic evropského nemůže rovnat. Kdo tedy asi nakonec bude patřit mezi ony globální hráče, kteří přežijí? Foto: Xpeng

