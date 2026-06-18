Většina nejvyššího vedení VW už přiznává, že firma bojuje o přežití, volá po radikálních změnách

Po letech arogantního chování k zákazníkům i obchodním partnerům Němcům konečně docvaklo, že pokud své chování nezmění, mohou také zkrachovat. Jenže od slov k činům mají pořád daleko a racionální obchodní jednání je jim pořád cizí.

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Většina nejvyššího vedení VW už přiznává, že firma bojuje o přežití, volá po radikálních změnách

18.6.2026 | Petr Prokopec

Většina nejvyššího vedení VW už přiznává, že firma bojuje o přežití, volá po radikálních změnách

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Foto: Volkswagen

Po letech arogantního chování k zákazníkům i obchodním partnerům Němcům konečně docvaklo, že pokud své chování nezmění, mohou také zkrachovat. Jenže od slov k činům mají pořád daleko a racionální obchodní jednání je jim pořád cizí.

V loňském roce koncern Volkswagen prodal téměř 9 milionů nových aut. Na druhé příčce za Toyotou tedy ztrácí stále víc a za posledních pár let přišel o víc než 1 milion zákazníků ročně.

Co za tím stojí, je jasné - Němci svou nabídku stále více vzdalují od představ zákazníků a stále víc ji přibližují vlastním ideologickým cílům. Samotný elektrický pohon je přitom jen část problému, ruku v ruce s tím jde postupná devastace nabídky zanedbávaných spalovacích modelů spojených dokonce se stále vyššími cenami.

Už to samo o sobě by pro Němce byl problém. Jenže VW se v posledních letech tvářil, jako by byl nějakým lidovým Ferrari. Tedy automobilkou, u které poptávka převažuje nad nabídkou. Na jakoukoli kritiku tedy reagoval poměrně arogantně a agresivně hledal vždy u jiných, nikoli ve vlastních řadách. Tupost jednání automobilky nejlépe vynikne na jednom českém příkladu - místní zastoupení nám z trucu nad tím, že kroky firmy nevelebíme až na půdu, přestalo posílat tiskové zprávy. Přestalo tedy dělat to, co firmy dělají jen a pouze ve svém vlastním zájmu v doufání, že se o jejích novinkách někdo zmíní v médiích. Takto firma potrestá leda sama sebe, kdybychom my cokoli z tiskových informací potřebovali, vše je stoprocentně veřejné.

VW jsme se opakovaně snažili konstruktivně vysvětlit, že soustavně ubližuje jen sám sobě, jenže v manažerech převládala ona arogance a emoce nad zdravým rozumem. Teď začíná být jasné, že jejich kosa narazila na kámen. Mezi členy nejvyššího vedení totiž nedávno proběhl interní anonymní průzkum, k jehož výsledkům se dostali kolegové z Manager Magazinu. A vyplývá z něj, hned šest členů z devíti konstatuje, že v ohrožení je samotná existence společnosti. Zbývající trojice pak stávající situaci popsalo jako napjatou. Všichni pak shodně volají po radikální změně.

Vedením jsou ostře kritizovány hlavně strategie spojené s čínským a severoamerickým trhem, to ale znovu zavání neschopností zamést si před vlastním prahem. Němci naráží hlavně na neschopnost nabídnout konkurenceschopné produkty za přijatelné ceny, všechno ostatní je sekundární problém. Ruku v ruce s tím jdou vysoké fixní náklady a komplikované a nepružné firemní struktury.

Koncern tedy potřebuje zásadní restrukturalizaci, a to jako sůl. Jenže pokud ve vedení zůstanou ti samí lidé, kteří aktuální stav dopustili, stěží dojde na zlepšení - podobné přešlapování na místě vidíme i u konkurenčních značek jako Ford nebo Mercedes-Benz, které se též vydaly na nemožnou elektrickou misi, z mrtvého koně ale pořád nechtějí sesednout.

Výše zmíněné potvrzuje třeba i situace v Osnabrucku, kde v současné době pracuje zhruba 2 300 lidí. Ti se ovšem podílejí pouze na výrobě modelu T-Roc Cabriolet, jehož prodejním vrcholem bylo 12 tisíc aut za rok. Na tyto registrace navíc došlo již v roce 2024, od té doby vůz zažívá jen pokles. Ovšem po 18 měsíců s tím firma nic neudělala.

Nyní se sice situace trochu rozpohybovala, ovšem pouze v tom smyslu, že tradiční letní dovolená bude v této továrně prodloužena o týden. Dále pak dojde na zavedení čtyřdenního pracovního týdne. Nicméně i tak VW s tímto modelem počítá až do půlky příštího roku. Osnabruck tak bude ještě dlouhou dobu spojen jen se ztrátami. Automobilka navíc ani neví, čím by T-Roc Cabriolet nahradila, protože auta, která chtěla dělat, nekupuje dost lidí. A ta, která by koupili, zase ona nechce vyrábět. Tohle všechno dokládá její zkostnatělost, absenci flexibility a racionálního obchodního jednání..

T-Roc je přitom v podstatě Golf na chůdách, pročež by místní linka mohla být relativně snadno a levně uzpůsobena na jeho výrobu. VW by nastalé situace mohl využít i k posílení automatizace, což by následně mohlo přispět ke snížení ceny, a tedy i větším prodejům spřízněných žádaných aut. Ale neděje se nic. A management unisono volá po změně? Co takhle vyměnit ono vedení? Pokud tohle vidí Ferdinand Piëch, v hrobě rotuje jako motor od Ferrari - ve vedení ho nahradili přesně ti lidé, které nesnášel. Ti, kteří stejné chyby dělají opakovaně a doufají, že stejným špatným postupem dosáhnou napodruhé lepších výsledků.

Změna je nevyhnutelná. Snad přijde dřív, než se celý koncern VW začne pod tíhou své neakceschopnosti hroutit jako domeček z karet.


Většina nejvyššího vedení VW už přiznává, že firma bojuje o přežití, volá po radikálních změnách - 1 - VW T-Roc 2021 facelift prvni sada 07Většina nejvyššího vedení VW už přiznává, že firma bojuje o přežití, volá po radikálních změnách - 2 - VW T-Roc 2021 facelift prvni sada 08Většina nejvyššího vedení VW už přiznává, že firma bojuje o přežití, volá po radikálních změnách - 3 - VW T-Roc 2021 facelift prvni sada 10Většina nejvyššího vedení VW už přiznává, že firma bojuje o přežití, volá po radikálních změnách - 4 - VW T-Roc 2021 facelift prvni sada 11
VW T-Roc Cabriolet je sice spřízněný se sedmou generací Golfu, její nástupce je ale pouhou evolucí předchůdce. Vyrábět tohle auto jinde - anebo vyrábět v Osnabrucku také něco jiného - by tedy nemuselo být složité. Němci ale dál na stejném místě s pomocí 2 300 lidí vyrábí stejný model, kterého se prodá asi tisíc kusů měsíčně. A žádná velká změna není na stole, i to je VW v roce 2026. Foto: Volkswagen

Zdroj: Manager Magazin, Reuters

Petr Prokopec

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