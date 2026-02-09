Tesly v jednom elektrickém ráji prodejně překonalo už i Lamborghini, v druhém přišly meziročně skoro o 90 procent kupců
Petr ProkopecI s vědomím historických výkyvů v dodávkách aut značky jde o takové změny a na takových místech, že se člověk musí ptát, jak moc je zejména v Evropě ještě konkurenceschopná. Ostatně za loňský rok přišla na starém kontinentu skoro o 100 tisíc kupců, to už výkyv není.
před 9 hodinami | Petr Prokopec
I s vědomím historických výkyvů v dodávkách aut značky jde o takové změny a na takových místech, že se člověk musí ptát, jak moc je zejména v Evropě ještě konkurenceschopná. Ostatně za loňský rok přišla na starém kontinentu skoro o 100 tisíc kupců, to už výkyv není.
Ještě před nějakými dvěma roky byla Tesla v Evropě modlou všech, kteří se ztotožnili s ideály progresivismu. Jenže poté se Elon Musk začal přidávat na „špatnou stranu”. A když až příliš radoval z opětovného uvedení Donalda Trumpa do pozice amerického prezidenta, „ti správní” mu to neodpustili. Jistě, většině lidí budou jeho politické názory pořád ukradené, křičící menšina ale proti Tesle kampaň, která měla za následek nespočet zapálených aut značky a dokonce i její zničená dealerství. Kromě toho se tito lidé snažili přimět ostatní bojkotovat její prodeje. V některých zemích se tak značka začala prodejné propadat, jakkoli se asi nikdy nedozvíme, jak velký vliv na to mělo zmíněné a jaký pomalé uvádění faceliftovaného Modelu Y.
Dnes lze říci, že situace se sice uklidnila, Musk se z nejviditelnějších politických aktivit stáhl, výše zmíněné ale nastartovalo posun Tesly do pozice, která není tak neochvějná jako dřív. Řada zákazníků se najednou začala víc dívat i po tom, co nabízí konkurence. A byť toho není zase tak mnoho, soustavně pořádně neinovované portfolio automobilky spolu s mizející umělou podporou elektrických aut stačí k někdy i velmi viditelným propadům prodejů. A to dokonce i v zemích, které lze označit za evropské elektrické ráje.
Řeč je o Nizozemsku a Norsku, v obou případech jsou lednové prodeje Tesly totálním fiaskem. V prvé řadě si vezmeme na paškál zemi tulipánů a větrných mlýnů, kde bylo v lednu podle dat Bovagu zaregistrováno pouze 7 (ano, čtete správně, opravdu jen sedm) kusů Modelu 3. To je opravdu drastický propad oproti loňským 432 exemplářům, který nezvládl vykompenzovat ani Model Y - ten si totiž nepořídilo ani 300 lidí. Modelů S a X se těsně před jejich koncem prodaly jen 3 resp. 4 kusy. Většímu zájmu, než jakého dosáhly hned tři Tesly, se tak těší i Lamborghini Urus, tedy mnohem dražší SUV, které bylo v lednu v Nizozemsku zaregistrováno v 8 exemplářích.
Je nám samozřejmě jasné, že tu srovnáváme jablka s černým uhlím, tedy dva diametrálně odlišné produkty. Jenže Model 3 si nevede dobře ani v porovnání s takovým Volkswagenem ID.3, kterého se prodalo 132 exemplářů. Teslu pak válcuje i trojlístek Kie, tedy EV3 (315 ks), EV4 (118 ks) a EV5 (158 ks). A do popředí se dostávají i čínské elektromobily, neboť BYD Seal si pořídilo 19 „bludných Holanďanů“, zatímco ve spojení se Zeekrem 001 můžeme mluvit o 12 registracích.
Co se týče Norska, jsme sice na trochu vyšších číslech, ovšem ani Tesla nad daty OFV nemůže jásat. Model Y tam totiž za leden dosáhl na 62 registrací, Modelu 3 pak bylo prodáno jen 21 kusů. Tesla si tedy v dalším elektrickém ráji pohoršila o 88 procent. Patří jí tedy zhruba 3 procenta trhu, zatímco ID.3 jakožto vítěz úvodní letošní elektrické rallye s 299 kusy dosáhl na 13,5procentní podíl. Překvapením je pak druhé místo Toyoty bZ4X, jakkoli 184 dodaných aut také není žádné terno.
Japonci pak s modelem Urban Cruiser obsadili třetí příčku, na kterou jim stačilo 98 prodaných aut, zatímco Škoda Elroq na čtvrté příčce má na kontě 78 registrací. Jen o tři méně jsou pak spojeny s čínským Changanem Deepal S05. I elektromobily z Říše středu tedy začínají Teslu válcovat, byť lednové výsledky budou do nějaké míry ovlivněny způsobem, jakým jsou auta značky do Evropy dovážena. Přesto nelze brát popsané na lehkou váhu, o výrazných poklesech hovoří i dlouhodobá data.
Je tak stále jasnější, proč Musk najednou šermuje s tím, že chce jako výrobce „standardních” aut skončit a nevyvinout už ani jeden nový vůz. Se spalovacími se mu začínat nechce a na poli elektromobilů by se zřejmě pral o stále menší koláč cupovaný stále větším množstvím výrobců. A tak vidí budoucnost Tesly v robotických taxících. Tím momentálně udržuje investory ve střehu. Může s tím uspět? U tak dlouhodobě úspěšného člověka, který opakovaně skóroval tam, kde ostatní pohořeli, se zdráháme říci, že ne. Ale budeme se hodně divit, pokud se to povede...
Model 3 si v lednu v Nizozemsku převzalo jen sedm lidí, ... Foto: Tesla
...na víc prodejů registraci, tak dosáhlo už i Lamborghini Urus SE. Jistě to neříká vše. Ale i to něco naznačuje. Foto: Lamborghini
