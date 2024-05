VF 3 je první auto vietnamského nudlového miliardáře, které dává aspoň nějaký smysl: Je levné před 2 hodinami | Petr Miler

Od nudlí k autům vede dlouhá cesta a Pham Nhat Vuong po ní došel hodně daleko. Jenže s představou, že si někdo bude ochoten ve velkém kupovat vozy zcela neznámé značky s milionovým cenovkami, tvrdě narazil. Tahle novinka pro něj může být spása.

Píšeme o něm už 6 let, tedy od chvíle, kdy se rozhodl, že změní svět pomocí krásných aut s vietnamskou výrobou a technikou BMW. Podle nás měl šanci, než tento záměr ale stačil dotáhnout do konce, někdo mu asi „dobře” poradil, že budoucností aut jsou elektromobily, a tak raději vsadil na samostatně vyvíjené a vyráběné vozy této koncepce. Od té doby to s ním jde z kopce.

Nedávno jsme psali o tom, jaký propadák tato auta jsou. Aby také ne - zájem o elektromobily obecně uvadá, problémy s jejich odbytem mají i značky jako VW, tak proč by někdo měl jít a vybrat si nijak povedený vůz s původem ve Vietnamu od firmy patřící člověku, který je geologem se sklony k vaření? My ho nevidíme, ne když u nich neexistuje ani žádná velká cenová výhoda, jsou to obecně drahé vozy nabízené za podobné peníze jako konkurenční zboží.

Jak už jste jistě pochopili, řeč je o automobilce VinFast a jejím zakladateli Phamu Nhat Vuongovi, kterému ale ani přes dosavadní fiaska nedochází odhodlání a do firmy dál chce cpát miliardy. A možná nechybuje, neboť nyní přichází s novinkou, která alespoň nějakou šanci na úspěch má. Jednak dobře vypadá, ale to tak u VinFastu není poprvé, především ale nemá být drahá. A to argument ve prospěch koupě čehokoli od relativně neznámé asijské automobilky být může.

VinFast totiž odhalil víc ke své sympaticky vypadající novince zvané VF 3, která je v prvé řadě opravdu levná. Její základní cena na domácím trhu bude činit 240 milionů vietnamských dongů bez bez baterie a 322 milionů s ní. To je asi 218 resp. 292 tisíc Kč, co si dnes za takové peníze koupíte? Nové auto už to nebude a s elektrickým pohonem teprve ne. Pravda, elektrický vůz bez baterie zní jako luk bez šípu, ale s měsíčními platbami 900 000 pod 2 000 000 VND za jejich pronájem (820 až 1 820 Kč) podle nájezdu má i tento problém cenově přijatelné řešení.

Auto je to pochopitelně malé, měří 3 190 mm na délku, 1 679 mm na šířku a 1 622 mm na výšku s rozvorem 2 075 mm. Je to tedy ještě menší vůz než třeba Fiat 500, ale vypadá také podobně rozkošně. Veselé jsou i barvy - už čtyři standardní odstíny a pět příplatkových možností jsou veselé jako žlutá na fotkách níže. Pokud byste ale chtěli něco víc „víc funky”, za pořád přijatelný příplatek 15 000 000 VND (asi 13 500 Kč) vám VinFast namíchá barvu dle chuti.

Po technické stránce bude vůz pohánět jeden elektromotor umístěný vzadu, který nabízí až 44 koní výkonu a 110 Nm točivého momentu. Žádný ohňostroj síly, je to ale malé a snad i lehké (přesné číslo zatím neznáme) auto, takže aspoň zrychlení z 0 na 50 km/h zvládne za slušných 5,3 sekundy. Pak už bychom nic velkého nečekali. S malou 18,64kWh lithium-iontovou baterií VF 3 ani moc daleko nedojede, udávaných 210 km je projevem velkého optimismu se zkratnou NEDC, ale na ježdění po městě to bude stačit.

O mnoho více o tomto stroji zatím nevíme. Se světlou výškou 191 mm 16" koly nebude mít model VF 3 daleko k SUV, uvnitř je pak docela strohý i kvůli jedinému 10palcovému displeji, který se postará o zobrazení všeho podobně jako u levnějších Tesel. Vůz má pojmout čtyři dospělé s minimem nákladu, pokud ale sklopíte zadní sedadla, do auta se vejde až 285 litrů harampádí všeho druhu. Ohromeni? Asi ne, ale s téměř jen 200tisícovou základní cenou to není věc, která by okamžitě vypadla z potenciálního nákupního seznamu.

Sympatické a nikoli drahé, takové je poslední nové auto od VinFastu. Model VF 3 má aspoň nějakou šanci na úspěch, co myslíte? Foto: VinFast

