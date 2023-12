Víc jak polovina dealerů Fordu odmítá prodávat elektromobily, automobilka už přiznává, že prostě ví, co dělají před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Na tomto vývoji je jednak patrné, jak moc jsou dnes někteří dealeři přesvědčeni o tom, že elektromobily prostě neprodají. A jejich nenabízením jim tedy neuniká žádná velká obchodní příležitost. Pozoruhodná je pak jistě i změna přístupu automobilky k témuž.

Je jasné, že k elektromobilům se velká část zákazníků otáčí zády s mnohem větší intenzitou, než automobilky čekaly. Pro nás to není žádné velké překvapení, dnes a denně už několik let vidíme, jak lidé na tyto vozy reagují, co samotná auta umí a neumí a jak moc jsou reálně schopna efektivně uspokojovat jejich potřeby. V prvé řadě by nás tedy zajímalo, jak vůbec většinu výrobců napadlo, že s tímto produktem mohou někdy rozbít bank - je zřetelně dražší a hůře použitelný než ten, který má nahradit. Proč by něco takového mělo na lidi fungovat?

Stačilo se zkrátka zajímat o přání zákazníků, takhle jednoduché to bylo. Automobilky to ale nedělaly, jely si svou a ignorovaly i zkazky od dealerů, kteří jim roky tvrdili to samé. Nyní se musí potýkat s bolestivými a úplně zbytečnými následky, přičemž mainstreamové značky to pociťují víc než ty dražší. V jedné z nejhorších situací je Ford, kterému se oba klíčové elektromobily akorát kupí na skladech a zlepšení situace je v nedohlednu. A takový stav věcí pochopitelně dál odrazuje dealery od toho, aby se do prodeje elektromobilů hnali.

U nás obvykle nemají na výběr, automobilky je tlačí ke zdi, v USA je už vzhledem k povaze tamních zákonů v této oblasti situace pro výrobce složitější. Dealerům tedy obvykle dávají na výběr, zda se do „elektrických programů” zapojí mohutnými investicemi, nebo ušetří peníze a jejich nabízení si nechají ujít. Naposledy včera jsme psali o tom, že druhou možnost zvolí skoro polovina dealerů Buicku, kteří dokonce raději úplně zavřou, než aby na elektrickou hru přistoupili. Je to docela dramatický vývoj, ale na druhou stranu - Buick je dnes relativně okrajovou značkou, jeho úplně samostatných dealerství je hrstka a pro ostatní prodejce to znamená škrtnutí jedné značky z portfolia. Už zmíněný Ford je značka docela jiného kalibru.

Také v jejím případě se ale dozvídáme, že víc polovina prodejců modrého nechce mít s elektromobily dál nic společného. Zdroje informují o tom - a sama automobilka to už potvrdila -, že přes polovinu z téměř 3 000 prodejců Fordu v USA (přesně má jít o 1 550 prodejců) se odhlásila programu prodejů elektrických vozidel, jako jsou F-150 Lightning a Mustang Mach-e. S ohledem na popsané nemíní investovat někdy až 1 milion dolarů (22,36 milionu Kč) do prodeje něčeho, co tolik zákazníků jednoduše nechce. Na rozdíl od prodejců Buicku ale zůstávají s Fordem, jen budou prodávat pouze jeho zbylé spalovací a hybridní modely.

Pozoruhodný je tento vývoj nejen aktuálním stavem, ale i tím, že dříve jasná většina prodejců elektromobily nabízet chtěla. Nyní se z programu aktivně stahují, neboť vidí nezájem samotných lidí i nové plány automobilky, které počítají se zásadně omezenou výrobou do dalšího roku. A pikantní na celé věci je i pozměněný přístup Fordu.

Ten dříve prodejce podporoval v tom, aby se do programu zvaného Model E zapojili a získali označení Model E Certified, nyní jejich postoj akceptuje. „Míra přijetí elektromobilů na různých místech liší a věříme, že naši prodejci znají svůj trh nejlépe,” řekl k věci mluvčí Fordu Marty Gunsberg. To je vskutku fascinující obrat. Snad jen... Oni ho znali nejlépe i dříve, jen se jich nikdo neptal. Možná by bylo lepší příště nejprve trh zkoumat a pak na něm něco nabízet, nikoli bezhlavě vnucovat lidem auta, o která nemají zájem. Ale to je jen takový amatérský tip, profesionálové z Fordu jistě nejlíp vědí, co dělají...

Auta jako Mustang Mach-E se Fordu i jeho dealerům především kupí na skladech. Proč by tedy prodejci měli mít zájem investovat desítky milionů korun do jejich nabízení? Většina z nich to už dělat nechce. A Ford jim to dál ani nerozmlouvá. Foto: Ford

Zdroje: Detroit Free Press, Business Insider, Ford, Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.