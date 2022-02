Viceprezident Porsche řekl, co čeká spalovací motory, přidal i svůj upřímný pohled na elektromobily před 2 hodinami | Petr Miler

Je příjemné pro jednou slyšet o budoucnosti pohonů aut někoho mluvit jinak než v tom smyslu, že zítřky jsou jen elektrické a čím dříve na elektrický pohon přejdeme, tím lépe. Frank-Steffen Walliser z nejvyššího vedení Porsche to takto nevidí.

Naprostá většina automobilek dnes sází vše na jednu kartu a klidně už dnes přechází jen na elektrický pohon i u aut, která jako elektromobily téměř nikdo nechce. Přijde nám to jako popření podstaty jakéhokoli byznysu, většina výrobců ale zkrátka věří tomu, že vývoj se bude ubírat směrem nalajnovaným politiky a preference zákazníků je více či méně vůbec nezajímají.

Existují ale výjimky. Z velkých jmen jsou to hlavně Toyota a BMW, které sice elektrické pohony neodmítají, současně ale říkají, že přání zákazníků ignorovat nelze a vsadit vše na jednu kartu už proto také ne. Zpochybňují navíc i ekologický přínos podobného bezhlavého „přepnutí” na docela jiné řešení a cestu vidí spíše v pestrosti než v unifikaci. V těchto ohledech mají nyní dalšího velkého zastánce, Porsche.

Ani tato německá značka nemá s elektromobily žádný problém, úspěšně prodává Taycan a nabídne i další modely na elektrický pohon. Že by ale mířila jen tímto směrem? To ani omylem, říká viceprezident značky pro řady 911 a 718 Frank-Steffen Walliser, podle nějž je elektrický pohon pro některé typy aut dnes nepoužitelný, firma dále mohutně investuje do spalovacích motorů a bude je nabízet přinejmenším i v příští dekádě.

„Naší strategií je zůstat flexibilní. Jsme oddáni elektřině jedním kanálem a spalovacím motorům druhým. Věříme, že je zde stále silná poptávka po autech poháněných benzinem. Máme odvážnou strategii v případě elektrických aut a děláme velké pokroky, současně se ale musíme dívat na trh a na to, co zákazníci chtějí,” říká Walliser. A podle něj dnes není možné rozumně nabídnout některé modely na elektrický pohon.

„Když přijde na sportovní auta, řekl bych, že je o hodně složitější udělat pořádný elektrický sporťák typu Porsche 911. Nevidím to teď jako schůdné, neexistují pro to technologie. Hmotnost je nepřítel, prostor je nepřítel, všechno okolo je nepřítel. Pokud to jednou dokážeme vyřešit, elektrická 911 může přijít. Ale ne teď,” říká dále a potvrzuje námi mnohokrát uváděné - pro některé typy aut je dnes elektrický pohon s jeho současnými limity nepoužitelný.

Podle Wallisera sice musí být úkolem automobilového průmyslu snižovat emise, současně ale musí dávat zákazníkům na výběr, jaký pohon preferují. A pak je tu též námi nejednou zmiňovaný fakt, že situace v každé zemi je více nebo méně specifická. „Elektrifikace je jedna možnost, musí tu ale pořád být různá řešení pro různé části světa. Máme pořád nové nápady a vedle elektřiny nadále investujeme do aut založených na benzinových pohonech. Nevzdáváme to, investujeme, děláme na motorech spalujících ekologická paliva. Zkoušíme všechny možnosti,” uzavírá Walliser.

Neříká vlastně až tak převratného, je to jen racionální přístup neignorující zákazníka jako nepodstatný element v politické hře o bůh ví co. Přesto je v dnešním světě výjimečný a zaslouží si vyzdvihnout.

Viceprezident Porsche otevřeně říká, že dnes není možné s elektrickým pohonem smysluplně nabídnout řadu různých aut, mimo jiné model 911. I proto automobilka dále investuje do spalovacích motorů a počítá s tím, že je bude nabízet do nových aut i v příští dekádě. Foto: Porsche

Zdroj: Drive

Petr Miler

