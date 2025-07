Vietnamec, který vydělal miliardy na nudlích prodávaných i v Česku, chystá novou vlajkovou loď a útok na další trh včera | Petr Prokopec

Je to od pohledu svérázně pojaté auto, Vietnamci ale přesto věří, že se jim s ním podaří prorazit nejen ve své domovině. Velký 5,1metrový stroj na pomezí SUV a kombíku dostane novou vizáž, navíc se podle všeho poprvé chystá do míst, kde se jezdí vlevo.

Vietnamská automobilka VinFast měla zpočátku sympatie celého světa, už kvůli svému zakladateli. Pham Nhat Vuong je typický self-made man, který v 90. letech jako studovaný geolog zkusil chytit štěstí za pačesy a nakonec vydělal jmění nadělal na instantních nudlových polívkách, které jsou vlastně dodnes populární i u nás. Svou první velkou firmu prodal, uspěl i jako developer a nakonec si založil i svou vlastní továrnu na auta.

Ta se zrodila skutečně na čerstvě posekané louce, s vývojem nových vozů se ale zase tak moc nepárala. Pham u BMW nakoupil licence na výrobu řady 5 generace F10 a X5 F15, které ovšem nechal potáhnout novým kabátem od Pininfariny. Tato auta přitom měla úspěch, stejně jako pozdější VinFast Fadil, což byl městský vůz dříve v Evropě známý jako Opel Karl. Následně ale Vietnamci oznámili, že s výrobou spalovacích aut končí a přepřahají na elektromobily vlastní konstrukce. A potlesk publika začal mizet.

S přehozením výhybky přišla kritika, a to jak od majitelů, tak i od novinářské obce. Zahraniční žurnalisty se přitom VinFast pokusil uplácet, zatímco na ty domácí rovnou posílal vietnamskou policii. A jméno firmě nezlepšily ani hrátky s její hodnotou na akciových trzích, ani kvalita samotných aut. Aby toho nebylo málo, jeden z bývalých techniků, kteří pracovali na podvozku modelu VF8, tisku sdělil, že VinFast ignoroval veškerá jeho varování, a proto za volantem tohoto vozu začali umírat lidé. Místo potlesku se tak ze všech stran začalo ozývat bučení.

Pham Nhat Vuong přesto doufá, že se mu všechny tyto potíže povede překonat a značka znovu zamíří na výsluní. K tomu by měla pomoci i nová továrna, která se letos má otevřít v Indonésii. Tato země je dnes jednou z jedenácti, kde VinFast působí. Vedle Thajska jde o jeden ze dvou trhů, kde se jezdí po levé straně vozovky, zatímco volant u aut najdete vpravo. Vlajkový model značky, 5,1metrové elektrické SUV VF9, se však kupodivu v obou nabízí pouze s levostranným řízením. Nově však z australského patentového úřadu přes Car Sales prosákly snímky inovovaného provedení, u kterého se už počítá s volantem vpravo.

Něco takového naznačuje další expanzi VinFastu, přičemž o výrobu pravostranného VF9 by se mohla starat právě indonéská fabrika. Ta má mít roční kapacitu až 50 tisíc aut, což by s ohledem na stávající celkové prodeje značky mělo být dostačující. Jestli nicméně veškeré dílky tohoto puzzle do sebe v následujících měsících zapadnou, není úplně jisté. Jak již bylo zmíněno, s VinFastem je to poslední dobou jak na horské dráze.

Modernizace VF9 se navíc nezdá být vyloženě povedená. Zatímco původní provedení působilo alespoň na pohled lákavě, novinku snadno zaměníte za produkt jakékoli čínské značky. Vůz navíc dostal podivně vypadající středový sloupek dělící dveře, který součástí originálu nebyl. Je tak otázkou, zda došlo na zkrácení dveří a nový prvek má navodit pocit luxusní limuzíny, či byla tato verze skutečně prodloužena.

Jasněji budeme mít v následujících měsících, premiéra nové verze by se pak i přes snímky pocházející od australského patentového úřadu mohla uskutečnit v listopadu na autosalonu v Los Angeles. Tedy tamtéž, kde původní VF9 před čtyřmi lety debutoval. Zda dojde i na úpravy techniky, která momentálně počítá s bateriemi o kapacitě 97 či 123 kWh, je znovu ve hvězdách. Zhruba třítunová hmotnost ale klesat opravdu nebude, tohle je pořádné automobilové monstrum.

VinFast VF9 se ukázal v modernizovaném provedení, které by oficiálně mohlo debutovat v listopadu v Los Angeles. Jasně ukazuje záměr automobilky expandovat na další trhy, kde se po silnicích jezdí vlevo, Austrálii nevyjímaje. Foto: IP Australia, CC0 Public Domain

