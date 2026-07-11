Vietnamec, který zbohatl i českým prodejem instantních nudlí, konečně představil ty správné nudle na kolech. Také cirka tolik stojí
Petr ProkopecDnes je to nejbohatší Vietnamec, začínal ale s nudlemi, které možná znáte i ze svého mládí. V posledních letech se zkouší prosadit s auty, zatím ale přicházel spíš s pokusy o automobilovou svíčkovou. Tohle je spíš ekvivalent instantních nudlí a něco nám říká, že s ním uspěje spíš.
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Vietnamec, který zbohatl i českým prodejem instantních nudlí, konečně představil ty správné nudle na kolech. Také cirka tolik stojí
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Dnes je to nejbohatší Vietnamec, začínal ale s nudlemi, které možná znáte i ze svého mládí. V posledních letech se zkouší prosadit s auty, zatím ale přicházel spíš s pokusy o automobilovou svíčkovou. Tohle je spíš ekvivalent instantních nudlí a něco nám říká, že s ním uspěje spíš.
Od chvíle, kdy jsem testoval elektrickou Škodu Citigo-e, uběhlo již sedm let. Přesto všechno se mi 3,6metrový hatchback zaryl do paměti jako jeden z těch smysluplnějších elektromobilů. Na jízdu po městě totiž jeho baterie plně stačily, a protože nebyly velké, snadno jsem je přes noc dobil i skrze běžnou zásuvku. S kompaktními rozměry pak nebyl problém ani v úzkých uličkách, Škoda však, jak je jejím dobrým zvykem, dokázala i tak nabídnout velký vnitřní prostor. Kdyby se přitom Citigo-e prodávalo za nějakých 200 tisíc korun, neváhal bych ani vteřinu. Jenže Škoda jej nabízela od 499 900 Kč, a to na každém kusu dalších asi 200 tisíc prodělávala.
Hlavně díky českému vozu mně tak čas od času napadne, zda by nestálo za hřích dovézt elektromobil požadovaných parametrů z Číny. Počítat bych sice musel s úpravami, homologací i nižší kvalitou, na druhou stranu by u toho však byla výrazně nižší cena. Právě ta maže některá negativa, která jsou s elektrickým pohonem spojená. I proto ostatně začíná individuální dovoz čínských aut narůstat. Navíc tu nejde pouze o ta nejlevnější, na českých silnicích lze potkat i Xiaomi SU7 Ultra, tedy elektromobil s šílenými 1 547 koňmi.
Vedle Číňanů se ovšem o pozornost začínají hlásit také Vietnamci. Automobilka VinFast založená Pham Nhat Vuongem, který zbohatl prodejem instantních nudlí známých i v Česku a na Slovensku,se totiž po neúspěchu se svými velkými a luxusně koncipovanými elektromobily rozhodla zaměřit na naprosto odlišnou klientelu a proto nyní přišla s vozem, který se do úzkých městských uliček hodí ještě víc než Citigo-e. Nový hatchback VF2 totiž na délku měří jen 3 090 milimetrů, tedy o půl metru více, než původní Smart ForTwo. Přesto oproti němu však počítá se čtyřmi sedadly, oproti verzi ForFour je pořád o 70 centimetrů kratší.
V případě šířky a výšky ovšem VF2 nabralo trochu jiný směr než někdejší vozy Smartu, které byly spíš nižší. Vietnamci oproti tomu ubrali na bocích a přizvedli střechu, pročež má novinka 1 496 mm na šířku a 1 663 mm na výšku. Podle VinFastu by ovšem dostatek komfortu měli dospělí cestující nalézt i při obsazení všech sedadel. V té chvíli ale mohou počítat jen s velmi malým úložným prostorem. Zadní lavice však má sklopné opěrky a nechybí ani zadní celoprosklené víko, což praktičnost vozu umocňuje.
Pohon zadních kol pak dostal na povel 40koňový elektromotor, který je spojen s bateriemi o kapacitě 18,3 kWh. To je sice ekvivalent ani ne pětilitrové nádrže na naftu, VF2 však s nimi váží přibližně 800 kilo. Reálných 100 kilometrů by tak vietnamská novinka zvládnout mohla, udávaný dojezd 210 km byl ovšem vypočítán podle hodně velkorysého cyklu NEDC. Jenže za 188 milionů VND neboli za 150 tisíc korun nic z toho nevadí, ani pomalé dobíjení při maximálním výkonu 24 kW. Co na to říkáte? Nejsou to ty konečně správné instantní nudle na kolech?
VinFast VF2 je novým třímetrovým elektromobilem, který Vietnamci ve své domovině nabízí od asi 150 tisíc korun. V Evropě by s ním možná zbořili bank, takové auto do města dává aspoň nějaký smysl. Foto: VinFast
Zdroj: VinFast
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