Vietnamský nudlový miliardář bude v zoufalosti platit lidem za to, že si koupí jeho auta

Petr Prokopec

Na první pohled je to vlastně docela lákavé a vstřícné, když se ale zamyslíme nad tím, co tomuto kroku předcházelo, působí to jen jako další zoufalá snaha získat si alespoň nějakou přízeň publika.