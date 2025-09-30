Vietnamský nudlový miliardář se teď chce prosadit s pancéřovaným SUV, odolalo i 400 ranám laserem naváděnými střelami
Petr Prokopec
Vietnamský nudlový miliardář se teď chce prosadit s pancéřovaným SUV, odolalo i 400 ranám laserem naváděnými střelami
včera | Petr Prokopec
Vlastně to ani není úplně nové auto, jedná se o přepracovaný starší model se zlatými dekory a ochranným pancířem. Říká si Lac Hong 900 LX a krom extrémní odolnosti se se vyznačuje také extrémní hmotností.
Za první letošní půlrok prodal VinFast po celém světě 72 167 elektrických aut. Meziročně si tak polepšil o nemalých 223 procent, nicméně důvodů k radostem Vietnamci přesto mnoho nemají. Firma totiž doufala, že se jí povede prorazit nejprve na americkém trhu a posléze také na tom evropském. Jenže její nedodělané vozy se v USA setkaly s drtivou kritikou, která se spolu nezajímavým cenami postarala o minimální odbyt. A k útoku na Evropu ani nedošlo.
VinFast se proto nově začal soustředit na Indii a další asijské země, kde doufá v příznivější přijetí. Prozatím ovšem značka stojí a padá s domácím trhem, kde končí naprostá většina její produkce. Do té nově spadá i model Lac Hong 900 LX, který je luxusní verzí 5,2metrového elektrického SUV VF9. Zatímco ovšem to lze objednat s bateriemi o kapacitě 92 či 123 kWh, novinka počítá pouze s větším paketem. Má to své opodstatnění, VinFast se při vývoji tohoto modelu spojil s kanadskou bezpečnostní firmou INKAS. Klientela si tedy luxusní SUV může objednat také v pancéřované verzi, jejíž hmotnost je tak šílená, že by byl i dvakrát větší paket baterek nedostačující.
Než se k ní dostaneme, jen upřesníme, že standardní VF9 s většími bateriemi má v nejlehčí verzi na kontě 2 911 kilogramů. Nový model Lac Hong 900 LX nicméně není jen luxusnější, ale zároveň také jaksepatří narostl - v případě rozvoru tu máme 3 349 milimetrů místo původních 3 150 mm. Přihoďte k tomu ještě onen pancíř, se kterým VinFast dosahuje bezpečnostního standardu VR7, a rázem se ručka vah posouvá na absurdních 5 049 kg.
Pro takové monstrum by menší paket odpovídající 24litrové nádrži byl zcela nevhodný, ovšem ani ten větší, který je ekvivalentem nádrže 32litrové, nelze považovat za dostatečný, ujet s tímto autem 100 km může být při větších nárocích na akceleraci problém. VinFast hovoří raději o stovce za 9,8 sekundy se při výkonu zvýšeném na 461 koní. Udávaný dojezd až 450 km na jeden zátah bude platit tak nanejvýš při udržování nízké konstantní rychlosti na rovině.
Kde ovšem s Vietnamci nelze příliš polemizovat, to je garantovaná ochrana posádky. Lac Hong 900 LX totiž v Německu prošel náročným testem, během kterého ustál jak více než 400 ran laserem naváděnými střelami, tak i dva výbuchy granátu. Kromě samotného pancíře disponuje také neprůstřelnými okny, dojezdovými pneumatikami nebo hasicím systémem a nádrží s čerstvým vzduchem, načež dokáže posádce zajistit ochranu i při plynovém či chemickém útoku.
Novinku je možné objednat také s chromovou čelní maskou a zlatými dekory, což platí jak u pancéřované verze, tak i u té běžné, která je od ní k nerozeznání. To má dále pomoci s ochranou klientely, která ovšem u základu bude moci rychleji zmizet z místa činu. I když má totiž verze bez pancíře jen 408 koní, díky zhruba 3,5tunové hmotnosti dokáže zrychlit na stovku za 6,8 sekundy. Jaká je maximálka, nebylo upřesněno ani v jednom případě.
Lac Hong 900 LX je prodloužená verze elektrického SUV VF9, u které se klientela může rozhodnout jak pro zlaté dekory, tak pro ochranný pancíř. Ten vydrží, o zbytku máme své pochybnosti. Foto: VinFast
Zdroj: VinFast
