Virtuální realita: Automobilka představila inovované provedení elektromobilu, který skoro nikdo nekupuje

Automobilka představila inovované provedení elektromobilu, který skoro nikdo nekupuje včera | Petr Prokopec

Automobilky patrně přichází na nový způsob, jak se tvářit, že prodávají elektrická auta, a přitom na nich neprodělávat. Mohou s nimi marketingově zacházet jako s běžnými modely a představovat jejich modernizace, i když ani dosavadní verzi skoro nikomu neprodaly.

Když mladoboleslavská automobilka na počátku roku 2017 přišla s faceliftem Škody Octavia, jen málokdo čtyřoké přídi tleskal. Spíše se ozývalo mručení, a to i z tábora skalních fandů. Negativní odezva stála místo šéfdesignéra Jozefa Kabaně a nejspíše i několik dalších lidí. Jakkoli je třeba dodat, že Octavia nadále figurovala v žebříčku deseti nejprodávanějších aut kontinentu a pro Škodu zůstala globálním bestsellerem.

Přesunout se můžeme do letošního roku, kdy za sebou máme pololetní sčítání registrací. V jeho rámci koncern General Motors musel přiznat, že se mu nepovedlo naplnit ani své vlastní nicotné plány. Kdysi největší automobilka světa totiž předpokládala, že za prvních šest měsíců prodá minimálně 50 tisíc elektrických aut. Reálně však dosáhla pouze na 36 0024 registrací, přičemž drtivá většina z toho připadá na Chevrolet Bolt, který ovšem končí.

Co naopak bude pokračovat, to je elektrický Hummer. Tedy model, kterého se za první letošní půlrok prodalo jen 49 exemplářů. To je tak zoufale nízký počet, že GM by měl vyhodit prakticky každého, kdo má s tímto modelem cokoli do činění. Jenže realitou se stal pravý opak, automobilka rozjela jakousi virtuální realitu, ve které se tváří, že auto je normálně prodávanou součástí nabídky, a tak mu dopřála modernizaci přesto, že si dosavadní verzi nekoupil skoro nikdo. V jejím rámci pak byl verzi EV3X navýšen teoretický dojezd z 355 na 381 mil (z 572 na 613 km).

GM neuvádí, co za posunem stojí. Ve finále je to ovšem jedno, neboť ve skutečném světě zvládá čtyřtunové monstrum na jeden zátah stejně takový dojezd nezvládne, i když zapomenete na to, že budete naplno využívat až tisícikoňový výkon vozu. Místo toho je třeba plynový pedál doslova lechtat. Odměnou vám pak bude možnost strávit mnoho hodin u dobíjecího stojanu, neboť většina disponuje výkonem 50 kW. Baterie Hummeru ale mají kapacitu 246,8 kWh.

I když jde o minimální posun, navíc ne zrovna reálný, GM dané situace využilo k tomu, aby cenu vozu zvedlo, a to z dosavadních 100 395 na 106 945 USD (cca 2 125 000 a 2 263 000 Kč). Pomalu se tak zdá, jako kdyby automobilka měla pocit, že oněch 49 registrací je až příliš vysoké číslo. Jsme tedy vskutku zvědavi, kolik lidí se jí povede lapit nyní. Předchozím zmínkám o desítkách tisíc rezervací ale již nevěří ani v Detroitu, kde se tento vůz vyrábí.

Lze tak už jen dodat, že navýšen byl dojezd i modelům osazeným paketem Extreme Off-Road, který přihazuje ochranné pláty či 18palcová kola obutá v 35palcových terénních pneumatikách. Jejich majitelé tak nově mohou zvládnout na jedno nabití až 359 mil (578 km), tedy o 30 mil (48 km) více než dříve. Znovu je nicméně třeba zmínit, že jde o ryzí teorii.

Elektrický Hummer si skoro nikdo nekoupil, automobilka ho patrně jako ztrátovou věc ani pořádně nevyrábí. Přesto představila jeho modernizovanou verzi, jako by snad šlo o běžnou součást nabídky. Foto: GMC

