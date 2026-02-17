Vlajková loď Audi končí a žádný nástupce se nerýsuje. Je to ostuda a symbol úpadku značky
Petr ProkopecAudi v posledních letech udělalo pro rychlou devastaci své dekády budované image mnohé, málokterý krok je ale tak symbolický jako zanedbávání vlajkové lodi značky a symbolu její pokrokovosti. Model A8 končí na dalším trhu bez nástupce. A nezdá se, že by ho jinde stihl jiný osud.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Vlajková loď Audi končí a žádný nástupce se nerýsuje. Je to ostuda a symbol úpadku značky
včera | Petr Prokopec
Audi v posledních letech udělalo pro rychlou devastaci své dekády budované image mnohé, málokterý krok je ale tak symbolický jako zanedbávání vlajkové lodi značky a symbolu její pokrokovosti. Model A8 končí na dalším trhu bez nástupce. A nezdá se, že by ho jinde stihl jiný osud.
Ještě před několika málo lety si zájemci o luxusní limuzíny mohli vybírat ze slušné řádky modelů. Povětšinou se rozhodovali mezi Audi A8, BMW řady 7 a Mercedesem třídy S, vedle německé trojice však existovaly také alternativy jako Jaguar XJ či Lexus LS. Nicméně britský zástupce před pár lety zmizel v propadlišti dějin, zatímco toho japonského si třeba na českém trhu loni koupilo jen 12 lidí, což je zhruba desetina ve srovnání s mnichovskou a stuttgartskou konkurencí.
Pokud se ptáte, kde je Audi, pak vás možná překvapí, že má daleko blíž k alternativám než k hlavnímu proudu. Loni u nás totiž bylo prodáno jen 29 kusů, což jsou zhruba poloviční registrace oproti roku 2015, kdy přitom byla v nabídce ještě předchozí generace. Tu stávající ovšem Audi představilo o dvě léta později, momentálně tak za sebou má již devítiletou službu. Uspět s tak starým zbožím bývá tvrdý oříšek k rozlousknutí i v mainstreamovém segmentu, v tom prémiovém jde spíš o „mission impossible“.
Jak jsme navíc zmínili loni na podzim, situace není v případě Audi vážná, ale přímo hrozivá. Němci totiž původně předpokládali, že od letošního roku již nepošlou do prodeje jedinou novinku osazenou spalovacím motorem. Jenže na takové plány nebyly jejich zákazníci zvědavi, Ingolstadtu se tak veškeré budoucí strategie rozpadly rychleji než pověstný domeček z karet. Žádné nové ale nemají, nebo ještě spíš ani neví, jakým směrem se teď vůbec vydat.
V případě A8 však jakékoli přešlapování na místě vede jen k ještě větším propadům zájmu. Z ignorace modelu tak důležitého pro image celé značky se stala symbol jejího úpadku a velká ostuda, a tak se ani nedivíme nizozemskému zastoupení Audi, že tento model vyřadilo z nabídky, jak si všimli kolegové z Autoblogu. Ostatně tamní loňské prodeje byly ještě horší než ty české, svého majitele našlo v zemi tulipánů jen 18 limuzín se čtyřmi navzájem propojenými kruhy. Oproti tomu třída S oslovila 110 zájemců, zatímco řada 7 se prodala ve 184 případech. I to jsou podobné výsledky jako u nás.
Nizozemsko navíc přitom není prvním trhem, kde A8 skončilo, je to postupný proces smutného odcházení. Od loňského roku si jej totiž nemohou koupit ani Indové, předtím zmizelo také z australské a novozélandské nabídky značky. Výroba pro ostatní země by pak měla skončit někdy v závěru letošního roku, a to bez nástupce, který se ani nerýsuje. A pokud se nějaký vůbec ukáže, dřív než před koncem dekády ho opravdu nečekáme.
Smutný osud vozu, jehož první generace byla vůbec prvním masově vyráběným vozem světa s celohliníkovým šasí, tak plně vykresluje situaci, do jaké se Audi dostalo jen svými vlastními chybnými kroky. Tato značka kdysi zvládala BMW a Mercedes i porážet, a to jak prodejně, tak technikou, neboť řadu 7 a třídu S jste ještě pár let nazad s pohonem všech kol nedostali. A zejména mnichovské interiéry se tomu s nápisem quattro před spolujezdcem ani nepřibližovaly.
Jenže když dlouho přešlapujete na místě a ještě u toho dáváte najevo, že jsou vám přání a touhy zákazníků ukradené, nemůžete počítat s tím, že budete mít před showroomy fronty věčně. Devastace Audi během pár let, jak ji popsal jeden z bývalých ředitelů značky, vstoupí do dějin jako symbol nevídaného manažerského selhání.
Stávající A8 je na trhu od roku 2017, čtyři léta na to prošla faceliftem. Veškerá další vylepšení ale již byla minimální, což vedlo k radikálnímu poklesu prodejů. Letos tedy výroba skončí, nejspíše definitivně, z dílčích trhů se vůz pakuje už nějakou chvili. Foto: Audi
Zdroj: Autoblog.nl
Bleskovky
- Novinář vzal své 22 let staré auto a ukázal, že pořád umí reálně dosáhnout spotřeby, o jaké se žádnému modernímu vozu nezdá
před 7 hodinami
- Zbytečného hybridu nové Lamborghini nezbavíte, částí výfukového systému ho ale zbavit jde. A zní bez nich skvěle
včera
- Královny garáží? Šéf Bugatti a Rimacu ukázal dva hypersporty s nájezdem přes 200 tisíc km, ježdění neříkají ne
16.2.2026
Nejnovější články
- Takto se lidé dostanou z největší elektrické lodě světa, když přece jen začne hořet
před 5 hodinami
- Ferrari popírá těžkosti automobilového průmyslu, zaměstnancům vyplatí výroční bonus přes 360 tisíc
před 6 hodinami
- Novinář vzal své 22 let staré auto a ukázal, že pořád umí reálně dosáhnout spotřeby, o jaké se žádnému modernímu vozu nezdá
před 7 hodinami
- Golf letos slaví významné jubileum, dokonce rovnou padesátku, Volkswagen po něm ale radši ani neštěkne
před 8 hodinami
- Nový krok Číňy tlačí elektromobily a jejich výrobce ještě víc do kouta, čekejme další propad prodejů
před 10 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva