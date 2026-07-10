Vlajková loď Audi v Evropě skončila bez nástupce, v exilu ale žije dál. Je to snad ještě větší ostuda než úplný konec
Petr MilerKolika tragických kroků se Audi ještě bude muset dopustit, než si uvědomí hloubku svého úpadku? A začne konečně znovu fungovat způsobem, jaký od něj dekády budovaná základna klientů očekává? Zatím jsme svědky jen dalších a dalších nešťastných rozhodnutí.
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Vlajková loď Audi v Evropě skončila bez nástupce, v exilu ale žije dál. Je to snad ještě větší ostuda než úplný konec
10.7.2026 | Petr Miler
Kolika tragických kroků se Audi ještě bude muset dopustit, než si uvědomí hloubku svého úpadku? A začne konečně znovu fungovat způsobem, jaký od něj dekády budovaná základna klientů očekává? Zatím jsme svědky jen dalších a dalších nešťastných rozhodnutí.
Najde se v managementu Audi ještě někdo, kdo je schopen provádět rozhodnutí schopná obstát před obyčejným selským rozumem? Zatím to tak nevypadá. Automobilka dělá jeden přešlap za druhým a ty snad nejviditelnější se týkají jeho „haló modelů”.
Těm se takto neříká náhodou, jejich smyslem je dát o značce vědět maximu lidí. Jejich smyslem není nutně být samostatně výdělečnými projekty, jejich smyslem je zajistit image obyčejnějším alternativám, které si samy svou povahou o širokou pozitivní pozornost neřeknou. Aby ale mohly takto fungovat, musí v prvé řadě existovat. A když existují, musí fungovat tak, aby se o onu dobrou pověst staraly.
Audi teď není schopno ani jednoho z toho.
Většinu svých zajímavých aut buď odpravilo, nechává je dožívat v místě, kterým Američané říkají trefně „death row” (česky trochu nepřesně interpretováno jako „cela smrti”, je to spíš fronta na smrt), nebo je zmrvilo takovým způsobem, že jsou v lepším případě k ničemu a v horším k smíchu. Však kde je TT? Nikde. Kde je R8? Nikde. Kde jsou všechny kabriolety? Nikde. Kde jsou všechna kupé? Nikde. Kde je většina modelů RS? RS3 je na „death row”, RS4 je „dead”, RS6 je na „death row”, RS7 je „dead” je a zbývá je RS5, která je mizerná v tolika různých ohledech, že v ní pořádně nefunguje ani převodovka.
Tohle je dnešní „haló” paleta Audi, zapomenout ale nesmíme ani na Adolfa Nuvolariho. Ten působí jako vzpruha, ovšem jen do chvíle, než si uvědomíme, čím vlastně je. Že je to v podstatě jen překarosované Lambo, by až tak nevadilo, především to ale není Audi. Je to stejná pitomost, jako když se Alfa Romeo pokouší napravit svou image skrze model 33 Stradale, který vyrobí v 33 kusech. Fajn, úchvatné auto, ale co tak asi 32 aut zavřených v garáži a jedna totálka změní? Nuvolari vznikne o trochu víc, ale nic to nemění na tom, že vedle esence Audi, jímž R8 jako sporťák pro každý den i pro lidi, kteří nevytahují po ranní toaletě ze záchodu zlaté cihly, prostě byla, přijde jen z nouze ctnost pokoušející se napravit celé to smutné divadlo. Na nás to nefunguje.
Tak fajn, tohle není dobré, naštěstí je tu ale A8, haló vlajková loď a symbol Vorprungu jako Brno. Jo, houby, tohle auto potichu skončilo letos na jaře, aniž by se Audi byť jen pokoušelo vyvinout jeho nástupce. Později sama automobilka potvrdila, že i A8 je „dead”, pak asi ale asi někdo v Ingolstadtu pustil „hledej, hledej, hledej mě mezi kousky popela”. A sim-sala-bim, číslo 5, pardon číslo A8 žije. Jen ne tady.
Když se podíváte do české, německé nebo jakékoli evropské nabídky Audi, po A8 je veta, před pár hodinami nám ale přistála v redakčním mailu zpráva od amerického zastoupení značky, že A8 - a dokonce i S8 - tam jedou dál, dokonce i pro rok 2027. Audi tedy bude dál v Evropě vyrábět auto, které bylo vždy obrazem jeho pokroku, v Evropě jej ale nenabídne. A v USA jej bude prodávat jako naposledy před 5 roky faceliftovaný vůz vyráběný od roku 2017, tedy 9 let. Je to vůbec dobrá zpráva? Zní to jako ostuda na ostudu.
Audi prostě touto dobou mělo dávno mít v nabídce novou A8 fascinující svými vychytávkami, místo toho bude i 10 let po zrodu generace D5 prodávat přesně to samé auto v USA buď jako verzi A8 L s cenou od 95 100 USD (cca 2 miliony Kč), které přibyla nová 21palcová kola v rámci paketu Black Optic, nebo jako S8 s cenou od 130 000 USD (2,75 milionu Kč), které navíc standardně přibyla vyhřívaná sedadla vzadu. A to je vše.
Haló, Ingoldstadte, jsi tam? Anebo už jsme se dovolali do Číny? Tohle je neuvěřitelná a zatím nekončící dekadence, jinak to nelze nazvat.
Podívejte, nové Audi A8 2027 pro USA! A tak ne, je to pořád to samé Audi A8 z roku 2017, které už se u nás ani neprodává. A automobilka žádné nové ani nechystá, však proč, že? Foto: Audi
Zdroj: Audi
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