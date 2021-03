Vlajková loď Škody se v Rusku prodává za ceny, o kterých u nás můžeme jen snít před 11 hodinami | Petr Miler

Škodovka u nás prodává svá auta dost draho a vrchol její nabídky není výjimkou - koupit rozumnou specifikaci pod 1 milion Kč je skoro nemožné. V Rusku se věci mají docela jinak.

Lidé mají krátkou paměť, a tak si málokdo uvědomuje, jak drastickým způsobem Škoda během několika málo let zdražila svá auta. Asi nejpatrnější je to na Octavii, která v roce 2013 vstupovala do prodeje s cenou od 334 900 Kč, za což jste dostali liftback s přeplňovanou jedna-dvojkou a výbavou Active. Nyní se ovšem píše začátek roku 2021 a Octavia čtvrté generace startuje na 493 900 Kč, tedy skoro o 160 tisíc dráže. Znovu jde o liftback, počítat už lze ale jen s litrovým tříválcem. Nejlevnější čtyřválec s minimální výbavou stojí 543 900 Kč, to je za pouhých 8 let neskutečný posun o 210 tisíc korun a 62 procent.

Ale dobře, Octavia v mezičase přišla alespoň v nové generaci, která nabízí v některých ohledech více. Pak jsou tu ovšem modely, které za posledních pár let změnil nanejvýš facelift, navíc těch let neuběhlo tolik. Mluvíme třeba o Superbu třetí generace, který ještě v roce 2016 startoval na 615 900 Kč. Dnes začíná o 111 tisíc výše, tedy na 726 900 Kč, a pokud zamíříme výše ve specifikacích, jsou rozdíly jen větší.

Vrcholný benzin s výbavou Laurin a Klement je tak dražší o 160 tisíc, vrcholný diesel ve stejné specifikaci o 161 tisíc a nejlevnější diesel přijde o 170 tisíc dráž. To jsou obrovské rozdíly v řádu desítek procent za pouhých 5 let, kdy škodovka nabízí prakticky jedno a to samé auto s přepudrovaným vzhledem a drobnými rozdíly ve specifikacích. Ne všude ale má česká automobilka pocit, že ji zákazníci BMW naskáčou s rozběhem do náruče.

Jednou z takových zemí je Rusko, kde se citelně levněji prodává i zmíněná nová Octavia. Není to jen její případ, jak jsme zjistili při průletu tamním ceníkem vlajkové lodi, tedy Superbu. V Rusku jako by se zastavil čas a třetí generace vrcholného liftbacku škodovky je stále k mání za ceny, za jaké byl u nás k dispozici v roce 2016, leckdy i nižší.

Úplný základ v podobě verze 1,4 TSI (u nás 1,5 TSI) se stejným výkonem ve výbavě Active přijde na 2 137 000 rublů, tedy asi 622 tisíc Kč - opravdu prakticky totéž, co kdysi u nás, ovšem v základu je i automat DSG. Takový vůz dnes u nás stojí od 791 900 Kč, pravda ve výbavě Ambition, ale i když přejdeme na stejné specifikace, jsme u rozdílu v ceně 113 tisíc Kč, bezmála 20 procent.

S rostoucími specifikacemi se navíc nůžky jen rozevírají, například Superb 2,0 TSI se 190 koňmi stojí v Rusku v přepočtu od 742 tisíc Kč (u nás od 906 900 Kč) a vrcholnou motorizaci 2,0 TSI s 280 koňmi a 4x4 pořídíte od 3 084 000 rublů, to jest 898 tisíc Kč (u nás nejméně 1 102 900 Kč). Absolutní vrchol v podobě nejvýkonnější verze s výbavou Laurin a Klement pak přijde v Rusku na 3 238 000 rublů, to znamená 944 tisíc Kč. U nás na to samé potřebujete 1 257 900 Kč, o neskutečných 314 tisíc korun víc.

To nám nakonec na přístupu Škody vadí nejvíce - základní ceny jsou relativně vysoké, ale budiž. Když ovšem jdete výše s nároky, bere si za lepší motory i výbavu mnohem více než jinde, a tak trochu hřeší na tom, že lidé s vyššími nároky cenu až tak neřeší. Jen díky tomu se může stát, že ve vrcholné specifikaci se rozdíl v cenách posune nejen na 314 tisíc, což je cena dalšího menšího auta, ale také na 33 procent. To je zkrátka hodně, o ruských cenách Superbu u nás můžeme skutečně jen snít.

Škoda Superb pro Rusko je prakticky to samé auto, které koupíte u nás. Přesto je výrazně levnější, ve vysokých specifikacích až o více než 300 tisíc resp. 30 procent. Foto: Škoda Auto

