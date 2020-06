Vlna propouštění zasáhla i německé giganty, české firmy mine jen stěží před 4 hodinami | Petr Prokopec

Propad příjmů a následná ekonomická nejistota vedou německé firmy k utahování opasků, propouštění nevyjímaje. Razantně navíc propouští i ty firmy, které by nepřežily bez vládní pomoci, nemusí ostatně přežít ani s ní.

Koronavirus zásadním způsobem ovlivnil hospodaření prakticky všech firem. A zatímco některé si polepšily, většina zamířila s příjmy razantně dolů. Jedním z nejpostiženějších oborů byla doprava, zvláště pak ta letecká. Komerční lety byly utlumeny na minimum, což třeba u Lufthansy způsobilo, že každou hodinu přišla o milion dolarů (cca 23,6 milionu korun). Německé aerolinky proto požádaly vládu o pomoc ve výši 9 miliard Eur (asi 240 mld. Kč), kterou skutečně dostanou. Nebude to však bez podmínek.

Vláda díky finanční pomoci získá v aerolinkách 20procentní podíl, stejně jako opci na koupi dalšího pětiprocentního balíku. Mimo to musí Lufthansa provést zásadní reorganizaci, která bude reagovat na „nový svět“. Tím je samozřejmě míněno postkoronavirové období, během kterého se sice počítá s návratem do předchozích kolejí, ovšem nikoliv v plné míře. Očekává se nižší počet letů, což povede k redukci flotily letadel o sto kusů. Před virem jich přitom Lufthansa provozovala 763.

Toto omezení naneštěstí povede také k propouštění, přičemž o práci má přijít hned 22 tisíc lidí. To je 16 procent z celkového počtu zaměstnanců, nicméně dle firmy neexistuje jiná možnost. Jinak by se sekera zatínala do vládního futra stále hlouběji. Otázkou pak samozřejmě je, zda se tak ve výsledku stejně nestane, neboť ekonomická nejistota je momentálně opravdu velká a před krizí nyní již varují snad už všichni experti se Světovou bankou v čele.

Právě tento výhled vede firmy k významnému utahování opasků, neboť kromě pokrytí ztrát je třeba také vytvářet rezervy pro budoucnost. Aerolinky nejsou náš primární obor, situace v automobilovém průmyslu je ale hodně podobná. Ze vzduchu se můžeme zamířit ke Continentalu, jednomu z největších světových výrobců automobilových komponentů. Také tato německá společnost oznámila, že musí ušetřit stovky milionů Eur, neboť prodeje aut v posledních třech měsících šly razantně dolů. Kromě toho se i omezila zejména individuální doprava a po nějaký čas byly zavřené i servisy.

Na rozdíl od Lufthansy se ovšem německý automobilový průmysl tak vstřícné záchranné ruky nedočkal, prakticky veškerá pomoc je totiž spojena s alternativním pohonem. Ten je ovšem v Německu stále velmi slabě zastoupen, pročež dle šéfa Continentalu Elmara Degenharta lze očekávat jen velmi malý a navíc krátkodobý efekt. Elektromobily si totiž koupí víceméně jen ti lidé, kteří by si je koupili i bez dotací. Zbytek ale bude více skeptický než dříve, neboť auta s elektrickým pohonem jsou dnes brána vzhledem ke své ceně a využitelnosti spíše jako rozmar. A za rozmary v těžkých časech lidé moc neutrácí.

„Od politiků již nemůžeme očekávat žádnou pomoc,“ uvedl Degenhart s tím, že Continental tedy bude muset stejně jako Lufthansa a řada dalších firem propouštět. „Bude to bolestivé, ale nemáme jinou možnost. V současné době nemůžeme nikomu garantovat, že bude mít práci,“ dodal šéf německé společnosti.

O kolik lidí půjde, zatím není jasné. Nicméně už jen pohled na Lufthansu mnohé naznačuje, zvláště pokud jej spojíme s prohlášením mnoha automobilek, které již taktéž oznámily propouštění desetitisíců lidí. Podstatné pro nás přitom jde, že jde hlavně o německé firmy, jež budou rozdávat padáky ve své domovině. Tím bude výraznou měrou ovlivněna i česká ekonomika, pro níž je Německo největší exportní partner. Zdá se tedy, že podobné kroky se u nás dříve nebo později stanou nevyhnutelnými. Nakonec známe situaci u některých českých dodavatelů pro automobilový průmysl - leckde lidé mají práci jen po dva týdny v měsíci, takto nelze pokračovat věčně.

Continental nevyrábí pouze pneumatiky, ale celou řadu automobilových komponentů. Ani to ovšem firmu neuchránilo od propadu příjmů, propouštět se tedy bude muset

Zdroj: Business Insider, Reuters

Petr Prokopec