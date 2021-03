Volba nejlepších aut roku 2021 skončila překvapením. Elektřina ostrouhala, Škoda bodovala před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

V nejprestižnější anketě o auto roku, navíc s evropskými kořeny, by v této době člověk přirozeně jako vítěze čekal elektromobil. Ale nestalo se. Zvítězil vůz, který se v elektrické verzi vůbec nedělá a VW ID.3 téměř porazila konvenční Škoda.

Kdyby byl svět jako dřív, měli bychom touto dobou již hotový ženevský speciál a netrpělivě bychom vyhlíželi zahájení největšího evropského autosalonu. Nicméně již loni nemohli na výstaviště Palexpo ani návštěvníci, ani novináři, neboť Evropa tou dobou začínala bojovat proti koronaviru. A jelikož jde o běh na delší trať, byl letošní ročník rovnou zrušen. To se nicméně již netýká některých doprovodných aktivit, mezi které patří vyhlášení Evropského auta roku neboli Car Of The Year 2021.

Po loňsku jsme si tak již podruhé střihli digitalizované vyhlášení vítězů, které paradoxně mělo letos více technických problémů než to předchozí, a to přesto, že tentokrát měl štáb více času a mohl se na vše pečlivěji připravit. Rázem díky tomu dostali další zbraně do rukou odpůrci digitalizace, jejich výtky ale dnes hoďme za hlavu. Věnovat se budeme finálové sedmičce, ze které nakonec nečekaně vzešla jako vítěz Toyota Yaris čtvrté generace.

Vítězství japonského hatchbacku je skutečně překvapivé, jakkoliv je třeba dodat, že Yaris anketu již jednou opanoval, a to v roce 2000, kdy dorazila na trh první generace. V té době Toyota pod jeho kapotou ještě nabízela pouze benzinové a dieselové ústrojí, druhé zmíněné však bylo u novinky vypuštěno. Místo toho se ukázal tříválcový hybrid, kromě toho však Japonci přišli i s verzí GR, která disponuje jedna-šestkou, turbodmychadlem a až 272 koňmi.

Novinka však neoslnila porotu pouze pohonnými jednotkami, ale také vzhledem, na kterém se podílí zkrácení celkové délky a nárůst rozvoru. Yaris tak působí dravějším a zároveň i ucelenějším a dospělejším dojmem. K tomu lze připočítat ještě reputaci Toyoty jakožto výrobce kvalitních vozů, a rázem je vysvětleno, kterak Yaris získal 266 bodů. Porazil tak Fiat 500, Cupru Formentor, Volkswagen ID.3, Škodu Octavia, Land Rover Defender a Citroën C4.

Mezi kandidáty tedy byla hned dvojice elektrických aut, od nichž se vítězství čekalo tak nějak automaticky. Ale nedošlo na něj. Naopak velmi dobře se předvedla Škoda Octavia, které k historickému úspěchu chybělo jen pár desítek bodů. Je přitom třeba dodat, že český vůz v několika zemích dokonce v hodnocení obsadil první příčku. Nakonec ale rozhodla přízeň větších zemí, jako je Velká Británie, které pro škodovku hořely méně než pro jiné kandidáty. Kompletní přehled výsledků i galerie věnovaná vítězi následují.

Kompletní pořadí volby Auto roku 2021 (COTY)

1. Toyota Yaris - 266 bodů

2. Fiat 500 - 240 bodů

3. Cupra Formentor - 239 bodů

4. VW ID.3 - 224 bodů

5. Škoda Octavia - 199 bodů

6. Land Rover Defender - 164 bodů

7. Citroën C4 - 143 bodů

Čtvrtá generace Toyoty Yaris se překvapivě stala Evropským autem roku 2021, pořadí na prvních příčkách ale bylo tentokrát těsné. Foto: Toyota

Zdroj: COTY

Petr Prokopec