Volbu německého auta roku asi ovládli zahraniční novináři. Z pěti nejlepších vozů není německý ani jeden
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Anebo německá auta tak moc ztratila na úrovni, že nad tím ani Němci nedokážou zavřít oči? Anketa GCOTY 2026 má skutečně svérázný výsledek, a to nejen kvůli absenci německých automobilů mezi vítězi.
Stojí německé automobilové novinky za zvážení? Pokud bychom se měli řídit jen výsledky ankety Německé auto roku 2026 (GCOTY neboli German Car Of The Year), pak snadno dojdeme k závěru , že bude lepší se jim vyhnout velkým obloukem. Porota složená ze čtyřiceti domácích novinářů, kteří tradičně preferují domácí produkci, totiž aktuálně vyhlásila vítěze jednotlivých kategorií. A štempl „Made in Germany“ nenese jediný. Místo toho tu máme po jednom zástupci z Rumunska, Čech a Koreje, a po dvou ze Spojených států.
Německým dostupným autem roku 2026 se stala Dacia Bigster, která porazila Hyundai Inster či Citroën C3 Aircross. Oceněna byla hlavně její prostorná kabina a zavazadelník, které jsou v segmentu do 25 tisíc Eur neboli 608 tisíc korun věcí neobvyklou. Tedy v současné době, dřív totiž v tomto segmentu pravidelně bodovala Škoda. Ta se ovšem nyní přesunula o patro výš, neboť elektrický Elroq zabodoval mezi kompakty do 40 000 Eur (972 tisíc korun).
Mezi prémiovými vozy s cenou do 70 000 Eur (1,7 milionu Kč) je pro změnu králem Hyundai Ioniq 9, tedy stejně jako v předchozím případě elektromobil. Elroq se přitom musel vypořádat s 27 soupeři, zatímco Korejec se šestadvaceti. Mezi ně přitom patřil jak Mercedes-Benz CLA, který skončil na druhé příčce, tak BYD Seal 6 Touring, jenž pro změnu skončil třetí. Německá anketa tak zjevně začíná vznikat dle zadání „vyhrát může cokoli, jen když je to elektromobil“. A to navzdory tomu, že se i v Německu „proti elektromobilům zvedá vlna odporu” a země musí znovu zavádět už jednou zrušené dotace, aby jejich odbyt udržela nad vodou. Co má tohle společného s anketou mající pomoci zákazníkům zorientovat se na trhu? V podstatě nic.
Potvrzuje to ostatně i pohled na zbývající dvě kategorie, které jsou čistě v americké režii. Cadillac Vistiq totiž vládne mezi luxusními vozy, zatímco Lucid Air Sapphire mezi těmi sportovními. A pokud by pro letošek nebyla založena sekce dostupných aut, nejspíš šanci nemělo žádné spalovací auto. A protože na trh míří novinky, které se mají podívat s cenou právě pod metu 25 000 Eur, začíná být docela jasné, že vítězové pro příští rok budou už jen električtí.
Kvůli tomu ovšem anketa GCOTY ztrácí na své věrohodnosti i smyslu. Taková je ale bohužel již nemoc doby, jakkoli se zdá, že třeba ve Spojených státech na ni v posledních měsících našli účinný lék. Evropa ale nejspíše trvá na své ekonomické zkáze, pročež oproti takovému Lucidu nemělo třeba BMW M3 CS Touring, které skončilo mezi sportovními vozy druhé, nejmenší šanci. Přitom jde o nesrovnatelně povedenější sportovní auto.
Tím nechceme pět dílčích vítězů jakkoli špinit, skutečně by ale Elroq, Ioniq 9, Vistig a Air Sapphire vyhrály, kdyby se mohlo volit zcela otevřeně? Tím si opravdu nejsme jistit, ostatně poslední zmíněný Američan má při plném obsazení na kontě takřka tři tuny, což pro sportovní vůz vážně není dobrá vizitka. Jakkoliv se totiž sice rychle rozjede na stovku, v dalších sekundách mu již jeho šílená hmotnost překáží stále víc.
S návratem zdravého rozumu ale hned tak nepočítáme, ostatně Evropská unie se zatím příliš nemá k přehodnocení zákazu prodeje nových spalovacích aut od roku 2035. Dá se tak předpokládat, že pokud letos dojde k nějaké revizi jejího šíleného zkázonosného plánu, půjde jen o odklad, které starý kontinent nespasí a dílčí cíle nezmění. I proto se nedá čekat, že by celkový vítěz, který bude vyhlášen 17. listopadu, byl zvolen z jiných vozů než těch, které disponují elektrickým pohonem.
Němci si zvolili pět nejlepších aut roku 2026 v kategoriích dostupné, kompaktní, prémiové, luxusní a sportovní auto. Nebýt nejlevnější kategorie, kam se žádný takový nový vůz nevejde, máme tu jen přehlídku elektromobilů. Čistě německý pak není jediný vítěz. Foto: GCOTY, tiskové materiály
Zdroj: GCOTY
