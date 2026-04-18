Volha odhalila své už třetí nové moderní auto, teď přidala detaily k jejich výrobě a spolupráci s Volkswagenem

Volha je znovu mezi živými a na rozdíl od prvního pokusu o návrat se nezdá, že by si to tentokrát rozmyslela. Ve stínu dění z posledních let je pikantní, že její auta budou montovat lidé, které vyškolil Volkswagen.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

včera | Petr Prokopec

/

Foto: Volha

Konflikt Ruska a Ukrajiny se poprvé pořádně rozhořel už v únoru a březnu rok 2014, kdy došlo na obsazení poloostrova Krym. Ten byl následně Ruskou federací formálně anektován, což ovšem mezinárodní společenství neuznalo. Místo toho přišlo s řadou sankcí, které ovšem byly bezzubé ještě víc než ty současné. Kvůli malému území totiž zjevně nikdo nechtěl dráždit hada bosou nohou, zvláště když Evropa byla závislá na ruském plynu a ropě. Sankce tak byly soustavně odkládány, mimo jiné i kvůli zájmům některých velkých firem, koncern Volkswagen nevyjímaje.

Pro Němce totiž Rusko představovalo jeden z velkých trhů, podobně jako třeba pro Škodu, pro tu byl dokonce tím druhým největším na celém světě. VW tak nejprve v roce 2006 investoval do výstavby nové továrny v Kaluze, než o pět let později podepsal dohodu s ruskou automobilkou GAZ, aby mohl využívat její podnik v Nižném Novgorodu. V roce 2017 byla tato spolupráce dál prohloubena a začalo se mluvit dokonce o tom, že by VW mohl část GAZu odkoupit. Němci by tak dostali možnost vzkřísit značku Volha a trhu pomalu dominovat.

Na konci února 2022 se Rusko vstoupilo na další části ukrajinského území, což nakonec vedlo k odchodu VW ze země. Že tento krok ublížil hlavně Němcům a nikoli Kremlu, jsme zmiňovali nejednou. Dnes se proto zaměříme na jeho dopady, které souvisejí s výše zmíněným. Volha se totiž opravdu vrátila mezi živé, přičemž již v letos v létě nabídne tři nové modely. Ty jsou postavené na základech vozů čínského Changanu, přičemž nedošlo jen na výměnu loga, ale větší změny.

Rusům pak s výrobou pomůže právě spolupráce VW, byť nikoli přímá, to by Němcům asi neprošlo. SUV K40 a K50 i sedan C50 se totiž budou montovat v továrně GAZu v Nižném Novgorodě, a to za pomoci lidí, které Němci dřív vyškolili, jak informuje ZR. Zní to pomalu jako tragikomedie, stejně jako fakt, že nebýt sankcí, Volha by se nejspíš na světlo světa nevrátila. Navzdory oněm spekulacím se totiž nedá předpokládat, že by VW dal souhlas k tomu, aby se jeho auta prodávala s cizím logem. GAZ by tak zůstal jen u vlastních náklaďáků.

Továrna v Nižném Novgorodu má přitom kapacitu 110 tisíc aut ročně, a podle expertů by mohla být v brzké době naplněna, neboť od Volhy se očekává nemalý úspěch. Oproti minulosti by totiž nemělo jít o luxusní auta, která jsou vyhrazena vládním představitelům či KGB, nýbrž o lidové stroje, které nahradí chybějící Škody Karoq, Kodiaq a Octavii. Rusové předpokládají, že postupem času bude stoupat lokalizace komponentů, a Volhy se tak znovu stanou národními vozy.


Ruská automobilka se vrací s modely K50... Foto: Volha

...K40... Foto: Volha

...a C50. Pokaždé jde o vozy Changanu, které zaskakují i za chybějící Škody. Montovat je ale bude Nižném Novgorodu personál vyškolený VW. Foto: Volha

Zdroj: ZR

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

Živá témata na fóru

zobrazit vše