Volha je zpátky mezi živými, spustila svůj web a ukázala první střípky nových modelů

Živá, mrtvá, živá, mrtvá, tak nějak to šlo v posledních letech s Volhou, proto ani tři roky po odhalení nových modelů nic neprodává. Teď je na té lepší straně barikády vlastní existence a zdá se, že letos vše dotáhne do úspěšného konce.

před 6 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Volha

Živá, mrtvá, živá, mrtvá, tak nějak to šlo v posledních letech s Volhou, proto ani tři roky po odhalení nových modelů nic neprodává. Teď je na té lepší straně barikády vlastní existence a zdá se, že letos vše dotáhne do úspěšného konce.

O návratu Volhy na scénu se začalo mluvit už v roce 2022, jen pár měsíců poté, co se naplno rozhořel konflikt Ruska s Ukrajinou, který vyústila v mnohé mezinárodní sankce. V jejich důsledku se z ruského trhu musely stáhnout zahraniční značky. Kreml tak došel k názoru, že jejich místo musí zaujmout bývalé sovětské ikony. Volha přitom měla nahradit především Škodu, která v zemi byla nadmíru populární. Proto hned tři ruské novinky poprvé představené v roce 2024 jsou záskokem za Karoq, Kodiaq a Octavii.

Znovuzrozená Volha pochopitelně nezačala na čistém listu papíru, místo toho podobně jako třeba vzkříšený Moskvič využila čínských základů. Zmíněné novinky totiž mají základ v Changanu Raeton Plus, Oshanu X5 Plus a UNI-Z. Z prvních snímků přitom bylo zjevné, že Rusové sice nezůstali jen u výměny loga, ale pochlubili se originální přídí, ovšem na druhou stranu jejich zásah nebyl až tak enormní. I proto jsme se loni ptali, kdeže ty nové Volhy jsou? Odpověď ale ne a nepřicházela.

Nyní se ovšem znovuzrozená značka ozvala a veškerá bílá místa na mapě znovu vybarvila. Na adrese Volga.auto tedy spustila nový web a oznámila, že výroba zmíněných modelů odstartuje ve druhém letošním kvartálu v továrně GAZu v Nižném Novgorodu, kde se dříve montovaly vozy Škody a Volkswagenu. GAZ ovšem do kříšení Volhy zapojen být nemá, místo toho má návrat této značky na scénu pod palcem nově založená společnost PLA (Production of Light Vehicles). Ta pak využije i servisní a dealerskou síť Škody a VW.

Vozy Changanu u toho ovšem nebudou, na dohodu s touto značkou nakonec nedošlo i přes představení oněch tří modelů. Místo toho tak Volha má spolupracovat s Geely a využít jako základ její Atlas, Monjaro a Preface. Znovu se tedy bude jednat o konkurenci pro Karoq, Kodiaq a Octavii, v tomto ohledu se nic nemění. Rusové si je budou moci koupit od třetího letošního kvartálu, přičemž pokud továrna v Nižném Novgorodu pojede na plnou kapacitu, ročně pošle na trh 110 tisíc aut.

PLA slibuje velkou mírů lokalizace, stejně jako postupné stále větší designové odlišení oproti originálům. Tedy jinými slovy, tři konkurenti Škody zpočátku budou vozy Geely připomínat více než okatě, montovány by ovšem měly být za pomoci ruských komponentů. Postupem času se ale budou měnit, aby více odrážely identitu Volhy. Design se přitom má stát minimalistickým, na druhou stranu ovšem novinky mají nabídnout pokročilé asistenční systémy a velký vnitřní prostor.

O cenách zatím nepadlo ani slovo, v následujících dvou třech měsících ovšem můžeme očekávat příval dalších informací a snad i konkrétnějších obrazových materiálů. Po čtyřech letech náznaků a slibů by se tedy Volha skutečně měla vrátit na scénu a skutečně zaujmout místo Škody a VW. Uvidíme, jak to tentokrát dopadne.


Volha je zpátky mezi živými, spustila svůj web a ukázala první střípky nových modelů - 1 - Volha SUV 2026 nove ilustrace 01Volha je zpátky mezi živými, spustila svůj web a ukázala první střípky nových modelů - 2 - Volha SUV 2026 nove ilustrace 02
Volha je zpět s novým webem i čerstvými modely. U jejího znovuzrození nakonec nebude Changan, nýbrž Geely. I proto se návrat na scénu protáhnul. Foto: Volha

Zdroj: Volha

Petr Prokopec

