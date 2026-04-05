Volha odhalila své druhé moderní auto a je to zase starý známý, takový mix Škody Octavia, Škody Superb a Volva
Petr Miler
včera | Petr Miler
Každé podnikání je ve výsledku uměním možného. V případě ruského automobilového byznysu dnes platí, že buď můžete rozvíjej staré domácí recepty za pomoci toho, co se zrovna dá, nebo škrtnete prakticky veškeré faktické vazby na Rusko a začnete prodávat čínské zboží s pozměněnou identitou. Volha se vydala tou druhou cestou.
I u nás velmi dobře známá značka z dob minulých se tak po Moskviči stala už další, která na tento recept vsadila. Ve skutečnosti jde ale vlastně o pokus třetí - Moskvič aspoň relativně rychle splnil, co slíbil, moc aut ale neprodává. Volha jej chtěla rychle následovat za pomoci čínského Changanu a rychle ukázala několik aut, která měla začít nabízet, poněkud tragikomicky ale nakonec nedostala do prodeje jediný.
Ale nevadí, když to nešlo s Changanem, půjde to s Geely, řekli si Rusové. A jak pravili, tak udělali. Už před pár měsíci tak byli zpátky s ještě větší vervou, novým webem a hromadou nových plánů. A tentokrát to zdá se vyjde - jejich další novodobou prvotinu, která by měla doputovat až do výroby, tedy SUV K50, už jsme viděli. A teď si můžeme přidat druhý vůz z tohoto ranku.
„Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mý a ví bůh ani moje tvář,” bude se vám tento stroj pokoušet tvrdit s hudebním podkresem jistého magistra Vargy, věřit mu ale není radno. Jak už padlo, tohle ve skutečnosti není nové auto, jde o lehce upravené Geely Preface, tedy jinak docela zajímavý velký sedan, který na jiných trzích vede úspěšné bitvy se Škodami Octavia s Superb. Neboť je skutečně něčím mezi nimi.
Říká si C50, což je zase jméno vonící po Volvu (a Volhu - nakonec podobné jméno, že? - za to nikdo uhánět nebude, protože švédskou automobilku též ovládá Geely), a od Prefacu se vepředu liší v zásadě jen maskou chladiče s logem Volgy a jinak pojatými ozdobnými prvky. Vzadu najdeme emblémy ruské značky a označení C50, uvnitř je odlišný volant a to je v zásadě vše.
Navzdory nespecifičnosti tohoto vozu mu ale nejde upřít jistou atraktivitu už kvůli jeho velikosti a prostornosti. Na délku měří 4 825 mm, na šířku 1 880 mm a rozvor činí hodně velkorysých 2 800 mm. Uvnitř automobilka hovoří nejen o podobně velkorysém prostoru, ale také o „důrazu na vysoce kvalitní zpracování”. Podvozek slibuje komfortnější naladění než u čínského originálu, v případě klíčové techniky ale velké změny nevidíme. O pohon se stará 2,0litrový turbobenzin se 150 nebo 200 koňmi a automatickou sedmistupňovou převodovkou se dvěma spojkami, která zajišťuje přenos výkonu na přední kola. Slabší verze má posloužit hlavně fleetové klientele, silnější náročnějším soukromníkům.
Standardní výbava vozu zahrnuje LED světlomety, bezklíčový vstup, dvouzónovou klimatizaci, tempomat, prémiový audiosystém s 12 reproduktory, dešťové a světelné senzory, 360stupňový kamerový systém a další drobnosti. Vůz je dále vybaven řadou asistenčních systémů včetně automatického brzdění a udržování v jízdním pruhu, nechybí ani adaptivní tempomat. A protože jsme v Rusku, k dispozici je také zimní paket s vyhřívaným volantem, vyhříváním předních i zadních sedadel, zpětných zrcátek, čelního skla a trysek ostřikovačů.
Sériová výroba Volgy C50 začne v Nižném Novgorodu co nevidět, prodávat se má začít od letošního léta. Cenu zatím automobilka ani nenaznačila, kompletní přehled cenových a výbavových specifikací má být odhalen blíže momentu faktického začátku prodejů.
Tak tohle je už druhá moderní Volha. A ano, je to nijak zásadně přepracované Geely Preface. Foto: Volha
Zdroj: Volha
