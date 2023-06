Volha se skutečně vrátí, potvrdili Rusové i s termínem, po Moskviči je to další svérázný comeback před 6 hodinami | Petr Prokopec

Už to vypadalo, že se za těmito spíše nechvalně proslulými legendami definitivně zavřela voda, válka ale nakonec všechno změnila. Další slavná ruská značka se dočká znovuzrození, a to podobným způsobem jako Moskvič.

Volha u nás nemá zrovna dobrou pověst, neboť většina lidí, která se v tomto ruském sedanu svezla, za to velmi draze zaplatila. Pokud se jednalo o taxi, pak naštěstí jen penězi. V případě služebních aut Veřejné bezpečnosti nebo Státní bezpečnosti se ale nezřídka jednalo o svobodu či budoucnost. Ve finále tak nejspíše jen velmi málo lidí uronilo slzu, když někdejší šéf automobilky GAZ Bo Andersson ještě před svým odchodem do AvtoVAZu rozhodl o ukončení produkce. V roce 2010 ostatně již ani nešlo o někdejší komunistický produkt, nýbrž o americký Chrysler Sebring vyráběný v licenci s jiným logem.

Přestože to vypadalo jako úplný konec, k tuto smutnou novodobou historii GAZ hodlá zopakovat trochu jiným způsobem. O čem se spekuluje již nějaký ten pátek, aktuálně potvrdil ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov. Ten oznámil, že Volha se vrátí a první nový model by mohl být představen již v létě příštího roku. S největší pravděpodobností se tak stane stejným způsobem, jako došlo ke znovuzrození Moskviče. Znamená to tedy, že emblém jelena, který je symbolem Nižgorodské oblasti, kde se nachází sídlo značky, bude přilepen na některé z čínských aut, jehož výroba se přesune do Ruska.

„Kolegové říkají, že připravit nový model zabere zhruba osm až devět měsíců. Nicméně my si vezmeme nějaký ten čas navíc - plánujeme totiž, že v nejbližší budoucnosti rozhodneme, kdo se stane naším partnerem. Takže řekněme, že vše zabere rok. Myslím, že vše se odehraje do příštího léta,“ uvedl Manturov. Z jeho slov vyplývá, že Rusové zatím ještě s Číňany nic definitivně nevyjednali. Ve srovnání s Moskvičem pak návrat Volhy na scénu může být poněkud problematičtější, a to nepřekvapivě kvůli mezinárodním sankcím.

Majitelem značky GAZ je totiž oligarcha Oleg Děripaska, který se stal terčem odvetných opatření USA a EU již po krymské anabázi v roce 2014. Protože ale tato automobilka byla partnerem Volkswagenu, docházelo na neustálé odklady. I přesto Děripaska v roce 2019 požádal ruskou vládu o obrovskou finanční dotaci s tím, že mu sankce způsobily nemalé problémy. Ve stejnou dobu pak zaměstnanci GAZu stávkovali před americkou ambasádou, neboť se obávali, že kvůli možnému bankrotu přijdou o práci.

V mezičase na mezinárodní scéně jen přituhlo. Může se zdát, že čínské automobilky toho bez skrupulí využívají, jednají ale spíše opatrně. Jejich cílem totiž není pouze Rusko, expandovat chtějí do celého světa. Něco takového by jim nicméně paktování se s veřejným nepřítelem číslo jedna mohlo znesnadnit. I když hlavně Brusel zatím svým konáním naznačuje, že vše je v pořádku. EU totiž stále bez potíží mohutně nepřímo dotuje elektromobily i těch čínských značek, které ve velkém podnikají právě v Rusku.

Dá se tedy předpokládat, že nová Volha v příštím roce skutečně dorazí. Přičemž v následujících měsících se dozvíme více o partnerské značce. Nejvíce by Volze slušelo partnerství s Hongqi, tedy nejluxusnějším čínským výrobcem, spolupráce s ní ale může být problematická nejen kvůli výše zmíněnému. „Rudá zástava“ již dříve ohlásila svůj vlastní útok na ruský trh a je otázkou, zda bude ochotna nechat pozornost publika tříštit mezi dvé značky nabízející téměř totožné vozy.

Volha se vrátí na scénu v příštím roce, o ruská auta vyvinutá pod vlastní střechou ale již nepůjde. Místo toho bude emblém jelena přilepen na některý z čínských vozů. Foto: GAZ

