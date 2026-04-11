Volha v rychlém sledu ukázala své už třetí moderní auto. Povědomé vám není náhodou, znáte i jeho motory

Tři tvoří kolektiv, říká se. Volha na to jde zostra a právě něco jako kolektiv modelů dala dohromady dřív, než řeknete KGB. Tedy s tou byla spojena ta „stará Volha”, ta nová voní spíš po MSS.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Volha v rychlém sledu ukázala své už třetí moderní auto. Povědomé vám není náhodou, znáte i jeho motory

před 6 hodinami | Petr Miler

Volha v rychlém sledu ukázala své už třetí moderní auto. Povědomé vám není náhodou, znáte i jeho motory

/

Foto: Volha

Tři tvoří kolektiv, říká se. Volha na to jde zostra a právě něco jako kolektiv modelů dala dohromady dřív, než řeknete KGB. Tedy s tou byla spojena ta „stará Volha”, ta nová voní spíš po MSS.

Těžko říci, čeho jsme právě svědky, ale možná je to budoucnost aut. Byla by to tedy budoucnost, kterou si nepřejeme, od podobného hodnocení ale mnohdy nemá daleko ani automobilová současnost, takže je otázkou, o kolik horší stav by to byl. Buď jak buď, otázka je jasná: Směřuje automobilový svět k tomu, že většina vozů hlavního proudu bude tak jako tak vznikat v Číně, a zbytek světa bude dostávat jejich modifikované klony?

Je-li tomu tak - a opravdu se to může stát -, pak je Rusko konečně zemí, kde zítra již znamená včera. Protože její tamní autoprůmysl, pomineme-li pár výjimek, se stále více pokouší fungovat takovým způsobem. Moskvič tak už funguje, Volha se k němu nyní mohutně přidává a z dodavatele aut pro KGB se stává něčím jako odběratelem aut od MSS, čínského ministerstva bezpečnosti.

Původně měla vzít auta čínského Changanu a předělat si je k obrazu svému, podle všeho se ale Číňané při svých globálních choutkách zalekli vazeb na Rusko a z dohody vycouvali. Aktuální čínské jedničce Geely je to podle všeho fuk a do chomoutu s Volhou strčila hlavu. Právě jeho modely se tak staly základem pro nové „Volgy” - z Monjara je K50, z z Prefacu je C50 a... No copak to tu máme dnes?

Body za správnou odpověď se zas jednou nedávají, i když vazba tentokrát není až tak přímočará. Další novinkou je menší SUV K40, které vychází z poslední iterace Geely Atlas. Povědomé vám tedy není náhodou, úplně tupá kopie to ale také není. Vůz dostal zejména trochu jiný a snad i líbivější, rozumějte „méně čínský” zevnějšek. V interiéru už moc změn nevidíme.

Tiskové zprávy je někdy vtipné citovat, tak pojďme na to: „Díky dlouhému rozvoru a promyšlenému uspořádání se tento model pyšní prostorným interiérem, který ocení rodinní řidiči na cestách a dobrodružstvích. Vysoká světlá výška zajišťuje vynikající výkon v terénu na různých površích i mimo ně,” říká Volha se zjevným optimismem.

Jak bude reálně fungovat, ukáže až čas, pro tuto chvíli ale můžeme říci, že 4,7 metru dlouhé auto bude nabízeno se dvěma přeplňovanými benzíny o objemu 1,5 litru nebo 2,0 litru se 147 resp. 200 koňmi výkonu. První je spojen se 7stupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou, zatímco druhý je spárován s 8stupňovým automatem s měničem točivého momentu. A i tohle jsou staří známí - jde o motory, které najdete v současných Volvech.

Interiér se má pyšnit bohatou standardní výbavou, vidíme digitální přístrojový panel, dvouzónovou automatickou klimatizaci nebo velkou panoramatickou střechu. Novinka se má dále pyšnit také ambientním osvětlením, audiosystémem s 11 reproduktory, elektricky nastavitelnými a odvětrávanými předními sedadly, head-up displejem nebo v Rusku obligátním zimním paketem. Čekat lze také plejádu bezpečnostních a podpůrných systémů od asistenta pro udržování v jízdním pruhu a adaptivní tempomat s rozpoznáváním značek až po šest airbagů.

Vůz se bude vyrábět v Nižném Novgorodu vedle obou zmíněných „kolegů”. Prodej všech tří nových Volh by pak měl začít letos v létě, na přesné specifikace výbav a cen si ale musíme ještě počkat.


Tak tohle je nová Volha K40. Copak vám jen připomíná? Foto: Volha

Ano, je to Geely Atlas. Jakkoli rozdílů mezi oběma vozy je tentokrát o něco víc. Foto: Geely

Zdroj: Volha

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.