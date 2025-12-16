VW dnes poprvé ve své 88leté historii uzavře svůj německý závod, cesta zpět už zřejmě nevede
Petr MilerNaděje pohasla a současné vedení Volkswagenu si může na klopu připsat další smutný primát. Nikdy v celé historii firmy se dosud nestalo, aby v Německu uzavřela svou továrnu. Dneškem se to mění.
VW dnes poprvé ve své 88leté historii uzavře svůj německý závod, cesta zpět už zřejmě nevede
před 6 hodinami | Petr Miler
Naděje pohasla a současné vedení Volkswagenu si může na klopu připsat další smutný primát. Nikdy v celé historii firmy se dosud nestalo, aby v Německu uzavřela svou továrnu. Dneškem se to mění.
Pokud tu někdo má pocit, že to s evropským automobilovým průmyslem nejde od deseti k pěti - ne-li rovnou od pěti k nule -, pak mu jednoznačně chybí ty správné informace. Inovativnost místního autoprůmyslu vázne, kvalita produkce upadá, jeho konkurenceschopnost se zhoršuje a v neposlední řadě jde do kopru jeho schopnost vyrábět cokoli za rozumných nákladů.
Takové věci se občas stanou, i když všechno děláte dobře. Prostě se snažíte, dostanete ze sebe maximum, ale někdo to dělá líp - v takovém případě nezbude než se s tím smířit a hledat v souladu s teorií konkurenčních výhod jiný prostor pro jiné uplatnění. Jenže tak to není.
Dokonale přesně o tom před pár týdny promluvil šéf koncernu Stellantis. Evropu nikdo nepřeválcoval, Evropu nikdo nepřevýšil, Evropa se devastuje sama neustále bující změtí absurdních omezení a umělých nákladů definovaných odkudsi z jejího centra. Inovace tu váznou uměle, protože marníme náš potenciál investováním do nařízeného a nikoli chtěného, kvalita upadá, protože na dobrém a žádaném musíme šetřit ve prospěch horšího nežádaného a neschopnost vyrábět za rozumných nákladů je definována umělým zdražováním kdečeho, v prvé řadě elektrické energie a klíčových materiálů.
Ani nevím, jestli má Evropská unie nějaké motto, ale pokud ho nemá, navrhuji „Evropa Evropě vlkem”. Protože přesně tak to je - ničíme se pro nic a následky jsou vidět každý den. Čas od času ale vynikne nějaký symboličtější.
Na ten poslední upozorňují kolegové z Financial Times. I my jsme nedávno psali o tom, že VW tento týden ukončí výrobu v (elektromobilům dedikované, také symbolické) továrně v Drážďanech, která měla být jeho pýchou, stala se ale pro firmu koulí u nohy. Stane se z ní nějaký nesmyslný kampus, jehož provoz bude zjevně levnější než pokračování existence ztrátové továrny a současně méně bolestivý, než úplné uzavření celého místa a jeho prodej. Ďábel se ale jako vždy skrývá v detailech.
V případě německé automobilky totiž vůbec poprvé v její 88leté historii dojde k tomu, že uzavře svůj německý závod. Po celou svou existenci VW doma pouze expandoval a nové továrny jen přidával a přidával. Nyní dělá opak, což je v kontextu s výše zmíněným snad vůbec nejvýmluvnější. Netvařme se ovšem, že by za vše mohla jen zlá EU, která skvělému Volkswagenu podrazila nohy, i když dělal, co mohl. Všichni víme, že to tak nebylo a vedení firmy na tom nese svůj díly viny chybnými strategickými rozhodnutími.
Společnost produkci v Drážďanech ukončí právě dnes, 16. prosinec se tak zapíše do její historie písmem, které bude mít ke zlatému hodně daleko. Vše se navíc odehraje jen 10 měsíců poté, co padla první továrna VW v Evropě, ani to se nikdy dříve v historii firmy nestalo. Není skutečně už načase nechat místní průmysl znovu dýchat? Dříve, než zjistíme, že vrcholem našich možností je doufat, že se nezaseknou dodávky z čínských e-shopů (po kterých jde EU mimochodem též)? Je to znovu jen absurdní, ničím kloudným neospravedlnitelné sebemrskačství, nic jiného.
Pýcha, která předchází pád, tím se stala tzv. Gläserne Manufaktur v Drážďanech, dosud „domov elektrických modelů ID”. Teď je to spíš další ze symbolů zmaru strategie VW i celé hospodářské politiky Evropské unie. Foto: Volkswagen
Zdroj: FT
