VW je nejvíce zadluženou firmou světa, dluží dvakrát víc než celá Česká republika před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Koronavirus dostal naprostou většinu velkých světových firem pod obrovský finanční tlak a bez nových úvěrů by situaci nemusely přežít. Přesto finanční stav Volkswagenu a dalších světových automobilek není tak zlý, jak se může zdát.

Jsme ti poslední, kteří by chtěli někoho strašit, současně by ale bylo velmi nezodpovědné si myslet, že když na několik měsíců „vypnete” většinu světa, tak ji pak znovu „zapnete” a jede se dál, jako by se nechumelilo. Je třeba si uvědomit, že koronavirus a opatření s ním spojená způsobily obrovské výpadky v hospodaření většiny firem všeho druhu, které nikdy nebudou nahrazeny.

Abychom zůstali v automobilové branži, v Evropě se za první polovinu letošního roku prodalo o 40 % aut méně než loni. Dá se předpokládat, že ve zbytku roku si situace aspoň o trochu zlepší, přesto jen letos půjde o miliony neprodaných vozů a s nimi spojené výpadky v obratech, maržích a dalších benefitech pro výrobce. Na druhé straně bilance je ale spousta nákladů, které musely být vydány, aby tyto společnosti dnes vůbec mohly existovat. To způsobilo ztráty, které musí být vykompenzovány a jinak než úsporami na všem od zaměstnanců po dodavatele to nepůjde. To ekonomikám zasadí a ještě nějaký ten pátek bude zasazovat další a další rány.

Už kdyby šlo jen o automobilismus, byl by to velký problém, jenže prodáno méně bylo prakticky všeho od skoro jakéhokoli zboží po služby. K tomu je třeba říci, že s potížemi není šmitec, v USA, Brazílii nebo i Indii je pandemie stále na vrcholu a nakonec i v České republice se objevují nová omezení. A i kdyby nepřišla, v řadě věcí se lidé omezují sami. Jak současnou situaci přežívají třeba hotely závislé na zahraničním turistickém ruchu, nemáme ponětí.

To všechno způsobuje tlak na finance firem a nejvíce pak těch, které se pohybují v kapitálově náročných, nízkomaržových oborech. A jsme zase u aut. V minulosti jsme opakovaně psali o nových, multimiliardových dolarových úvěrech, které si musely vzít i velmi zdravé automobilky, a tak snad ani nepřekvapí, že v seznamu aktuálně nejvíce zadlužených firem společnosti Janus Henderson světa jasně vládnou právě ty. Podle studie jen letos nabobtnalo globální zadlužení firem o neskutečný 1 bilion dolarů a mezi těmi analyzovanými jasně vládne Volkswagen.

Německý koncern je podle této studie dokonce nyní úplně nejvíce zadluženou firmou světa s bilancí 192 miliard dolarů. To je přes 4,4 bilionu korun - pro srovnání, dluh celé České republiky se nyní pohybuje pod 2,2 bilionu Kč, tak neskutečné peníze to jsou. O mnoho lépe na tom ale není ani třetí Daimler (151 miliard USD), čtvrtá Toyota (138 mld.) nebo sedmý Ford (122 mld.). Vlastně celou polovinu z nejvíce zadlužených firem tvoří automobilky a obstojně konkurovat těm „nejlepším” může jen telekomunikační gigant AT&T se 176 miliardami dolarů.

Zní to jako fantastická zpráva, která posílá celý VW kamsi nad hrob, je ale třeba říci, že bez širšího kontextu jsou tato čísla trochu zavádějící. Naprostou většinu dluhu VW Group nese jeho finanční divize, jejíž primární aktivitou je financování aut pro zákazníky. Jinými slovy - VW si půjčuje hlavně na koupi vlastních aut, která mu pak zákazníci splácí. A i bez další analýzy předpokládáme, že Daimler, Toyota, Ford nebo osmé BMW na tom nebudou jinak.

Jinými slovy - automobilky naprostou většinou těchto částech nepokrývají své ztrátové hospodaření, ale úvěry pro zákazníky, které by jinak se stejnou bilancí poskytli jiní (typicky banky). Primárně si tedy půjčují, aby mohly (se ziskem) půjčit, což je pro ně spíše pozitivní než negativní zprávou. Mnohem hrozivěji zní podobná čísla u firem jako je zmíněné AT&T, nebo Anheuser-Busch (výrobce nápojů), které si musí primárně půjčovat na své vlastní aktivity (investice do infrastruktury, továren apod.) a budou je muset splatit ze svých marží. VW a spol. většinu úvěrů splatí zákazníci a kdyby ne, jsou to závazky kryté samotnými vozy, jež VW dále vlastní a může je v nejhorším případ zase prodat či pronajmout někomu jinému.

Přesto je třeba dodat, že výrobci aut jsou ve velmi složité situaci a prakticky všichni si letos museli otevřít nové úvěrové možnosti od jednotek po desítky miliard dolarů. Ty už jednou splatit budou muset, a to jen a pouze díky zefektivnění vlastního hospodaření.

Žebříček nejvíce zadlužených firem světa vypadá pro automobilky hrozivě, jenže... není dluh jako dluh. Grafika: Janus Henderson



U Volkswagenu i dalších automobilek tvoří naprostou většinu těchto závazků úvěry finančních divizí de facto nakupujících auta u samotných výrobců a dále je pronajímající zákazníkům. Foto: Volkswagen

Zdroje: Janus Henderson, Reuters

Petr Miler