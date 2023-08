Volkswagen klesá stále níž, pro některé z dalších modelů bude brát techniku od Hyundai před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Je až fascinující, jak by VW sice na jednu stranu rád napodobil úspěch Tesly, na tu druhou ale ignoruje jeden z klíčových důvodů jejího efektivního fungování. Američané si pořád dělají maximum věcí sami, Němci kráčí přesně opačným směrem.

Quo vadis, VW? Na klasickou otázku snad ani nechceme slyšet upřímnou odpověď, neboť máme stále intenzivnější pocit, že se německá automobilka ocitla na scestí, ze kterého se zuby nehty odmítá vrátit zpět. Každým dalším svým krokem jako by potvrzovala, že se dobrovolně rozhodla vzdát vlády nad automobilovým světem a předat žezlo jiným, ač naoko usiluje o pravý opak.

Zlomovým momentem se stala slepá sázka firmy na elektromobily, kterou i její dlouholetí harcovníci označovali za obrovský hazard. Přesně tím jednoznačně byla - VW se rozhodl jít cestou jediného technického řešení, o kterém nemohl tušit, zda se v době, pro kterou už s jinými ani nepočítá, dokáže být konkurenceschopné. O pár let později se ukazuje, že konkurenceschopné není a hned tak ani nebude. Němci ale místo toho, aby uznali chybu, změnili směr a zachránili v prvé řadě sami sebe, dogmaticky lpí na stejném nesmyslu. Většina jejich dalších chyb je přímým či nepřímým následkem tohoto faux pas.

Je úplně jedno, jestli diskuzi zavedeme k tomu, proč je Golf 8 tak nekvalitní a neúspěšný, nebo se začneme bavit o nesnesitelně vysokých cenách některých modelů. Vždy najdeme jednu odpověď - stalo se to, protože na automobilka na něčem buď šetřila (nebo se na něčem jiném snažila více vydělávat) kvůli investicím do elektromobility. A kvůli ní hledá také stále více spásu v přebírání cizích řešení, neboť se to zdá být rychlejší a levnější.

Krátkodobě ano, ale dlouhodobě? VW se už léta vzhlíží v Tesle, která je ale specifická mimo jiné vysokou mírou vlastní produkce rozličných komponentů. Je to ta složitější cesta, jen ta ale - pokud se s ní správně pracuje - vede k vysokým maržím. VW jde přesně opačným směrem, chce brát celé platformy od Číňanů hned pro několik svých značek a teď se ukázalo, že klíčovou techniku pro své elektrické vozy bude brát také od Hyundai.

Volkswagen se totiž obrátil na Korejce, aby mu pomohli s dodávkami baterií. Hyundai Mobis a VW Group tak podepsaly dohodu, jejímž výsledkem bude využívání korejských paketů v autech značek Volkswagen, Cupra a Škoda. Půjde o docela zásadní součást, takzvaný Battery System Assembly (BSA), který zahrnuje nejen samotné baterie, ale i kompletní příslušenství včetně softwaru. Podle Hyundai Mobis bude německý koncern používat akumulátory „ve své platformě elektromobilů nové generace”, a to prý „brzy”.

O která auta půjde? To je v oficiální rovině stále nejasné, ale není těžké se toho dovtípit. Hyundai Mobis v současné době vyrábí své BSA mimo jiné u nás, výrobní závod ale zřizuje také ve Španělsku. Obojí ukazuje na Volkswagen ID2 a další kompaktní elektromobily skupiny Volkswagen včetně nástupce Škody Fabia. Takže primárně půjde zřejmě o menší vozy a další modely stanuvší na platformě MEB Entry.

Na jednu stranu budiž. Na tu druhou - pokud se VW tak moc chce stát králem automobilového světa, asi by si měl být schopen vyrábět platformy, baterie a další klíčové komponenty elektrických aut sám. A to zjevně není. Pokud tedy nejde o projev nějakého většího plánu, o kterém se veřejně nemluví, pak Němci dál pokračují stejnou cestou, na jejímž konci prostor pro vítězství nad konkurencí opravdu nevidíme.

VW ID.2all je konceptem budoucího menšího elektromobilu VW jménem ID.2 a jeho derivátů jako Škoda Fabia. Právě tyto vozy podle všeho dostanou baterie od Huyndai. Foto: Volkswagen

Zdroj: Hyundai Mobis

Petr Miler

