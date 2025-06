Volkswagen na nejnáročnějším okruhu světa překonal rekord, jehož existenci neví nikdo krom jeho autorů před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jít o absolutní rekord, je to samozřejmě k chlubení, jít o rekord mezi silničními auty, pak též. K chlubení by byl i rekord mezi ostrými kompakty nebo aspoň předokolkami, žádný z nich si ale Golf GTI Edition 50 nepřipsal.

Rekordy jsou tu od toho, aby se překonávaly, platí odpradávna. A ještě víc to platí na Severní smyčce Nürburgringu, která už takřka sto let představuje asi největší výzvu pro výrobce aut i jejich piloty. Od svého dokončení v roce 1927 prošel mnoha úpravami, přičemž většina závodních aktivit se přesunula na nově vybudovanou Grand Prix Strecke. Původní Südschleife se pak stala minulostí, Nordschleife ale dál láká krom nadšenců také automobilky, které se následně chlubí časy, které zde jejich novinky zajely.

Nově se přitom o slovo přihlásil Volkswagen, který letos slaví padesátiny Pola. Stejného jubilea se příští rok dožije i Golf GTI, a tak Němci přichází s oslavnou edicí, která bude naplno odhalena tento pátek 20. června u příležitosti dalšího ročníku závodu 24 hodin Nürburgringu. Tuto trať si novinka projela předem, přičemž v cíli dosáhla času 7 minut a 46,13 sekundy. To je na předokolku, tedy vůz s omezenou trakcí, velmi působivý výsledek, se kterým VW překonal předchozí Golf GTI Clubsport S (7:49,21) a výroční Golf R 20 Years (7:47,31).

Oba starší časy jsou navíc spojené se zkrácenou verzí okruhu (20 632 m), zatímco Golf GTI Edition 50 jej obkroužil celý od startu až do cíle (20 832 m). Jeho náskok je tedy o poznání větší, VW ale vše prezentuje jako rekord, který vlastně rekordem není. Je to spíš reklama na Hondu, jejíž Civic Type-R s časem 7 minut a 44,481 sekundy Ringu dál vládne. Zapomněl VW? Ne, ví to moc dobře, novinka je prý rekordní v tom smyslu, že jde o „nejrychlejší Volkswagen na Nordschleife”. O existenci takového rekordu asi ví jen jeho autoři, nikoho jiného nemá valný důvod zajímat.

Jak už bylo zmíněno, na úplné odhalení novinky si musíme ještě chvíli počkat. Je tak otázkou, jakým výkonem u ní disponuje přeplňovaný dvoulitr pod kapotou. VW zatím jen uvedl, že předprodukční exemplář, se kterým závodní jezdec Benny Leuchter vyrazil na okruh, byl osazen odlehčenými 19palcovými koly. Ty jsou součástí paketu Performance Package, který je zaměřen především na podvozek. Kromě toho došlo také na příchod semi-slicků Bridgestone Potenza Race, které byly vyvinuty speciálně pro nové provedení Golfu GTI.

Automobilka pak mluví o nejsilnějším provedení, jaké kdy opustilo Wolfsburg, přičemž veškeré koně a newtonmetry dostane na povel dvouspojková převodovka, která je ostatně pro GTI bohužel už jen jedinou volbou bez ohledu na verzi i zájem zákazníků. Do prodeje jubilejní edice zamíří příští rok, a to nejspíš za pořádný ranec. Už standardní hot hatch s 265 koňmi je dnes k mání od ne zrovna lidových 1 084 900 Kč. Pokud pak zatoužíte po variantě Clubsport poháněné 300 kobylami, již potřebujete 1 173 900 Kč. Edition 50 tedy jako nejrychlejší VW na Nordschleife snadno zamíří někam k 1,5 milionu korun.

Golf GTI Edition 50 je nejrychlejším VW na Nordschleife, to je jeho rekord. S časem 7 minut a 46,13 sekundy totiž stále nedokázal překonat dva roky starý zápis Hondy Civic Type-R pro předokolky. Foto: Volkswagen

