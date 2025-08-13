Volkswagen oznámil zaměstnancům, že skončí se všemi modely ID. Sálem se začal nést bouřlivý potlesk

Končí tak skoro 10 let trvající příběh plný nezdarů a nezdá se, že by jej kdokoli oplakával - tahle auta si zjevně ani ve Wolfsburgu evidentně neoblíbil skoro nikdo. Kéž by to jen znamenalo návrat VW k normálu, kéž by.

včera | Petr Miler

Foto: Volkswagen

Psal se říjen roku 2016 a Volkswagen byl přesvědčen, že stojí na počátku své nové éry. Jeho tehdejší šéf Herbert Diess, který - pro VW neobvykle - přišel z BMW, aby firmu vedl v těžké situaci, byl posedlý domnělou nutností očistit její image pošramocenou aférou Dieselgate. A v kulisách vytvořených rýsujícími se regulacemi Evropské unie jej nenapadlo nic lepšího než všechno vsadit na elektrická auta.

Zrazovali jej mnozí i uvnitř téže společnosti, nakonec si ale prosadil svou. A jako by sám přechod na jinak koncipovaná auta nebyl dost problematický, vymínil si jejich příchod - podobně jako to dříve udělalo právě BMW - pod novými jmény dávajícími najevo jejich odlišnost od dosavadní produkce. Právě v říjnu 2016 tak byl na autosalonu v Paříži odhalen koncept prvního modelu z řady ID, který se o tři roky později stal modelem ID.3.

Ta písmena měla značit „Intelligent Design”, prostě inteligentní design. A model ID.3 měl být revolucí - nový Brouk, nový Golf, říkal Diess. Auto, které mělo ve svých útrobách skrývat přehršel „vizionářských technologií”, se ale víc než novým Broukem stal spíš dalším mrtvým koněm, prodejním neúspěchem a balvanem u krku. Však i onen soustavně ušlapávaný Golf se celou tu dobu prodával násobně lépe. Němci tak už dlouho přemýšleli, co by s řadou elektrických modelů ID s přídomky 3, 4, 5, 7 a Buzz udělali. Mnohokrát se mluvilo o tom, že místo nich přijde něco jako ID.Golf, ID. Passat nebo ID.Polo, ani to se ale nakonec nejspíš nestane.

Kolegové z Wolfsburger Allgemeine informují, že byli zpraveni o interní schůzce vedení společnosti se zaměstnanci v jejím sídle ve Wolfbsurgu, kde generální ředitel firmy Thomas Schäfer lidem sdělil, že elektrické modely ID do jednoho skončí. Reakce zaměstnanců? Bouřlivý potlesk, říkají kolegové, modely ID si zjevně ani tam mnoho přízně nenašli.

Bohužel to ale neznamená konec VW s elektrickými auty, jen zkusí tytéž vesměs nesmyslně pojaté vozy prodávat pod jinými názvy. Ani ID.Golf a spol. tedy nakonec zřejmě nepřijdou. A buď budeme svědky odhalení úplně nově pojmenovaných vozů, nebo si prostě příští kompaktní elektromobil VW bude říkat Golf. Skoro se nabízí otázka: Co se stane, když na mrtvého koně nalepíte nové jméno? Ožije? Co myslíte? Ani na tohle bych svou výplatu nevsadil...


Modely ID od VW jsou prodejní fiasko, ať se na ně podíváme jakkoli - 9 let po premiéře toho prvního prodeje automobilky zdaleka netáhnou. Koncepční ID.2all stěží bude výjimkou, nakonec si ale nebude říkat ID.2 a nejspíš ani ID.Polo či ID.Fox nebo tak, ale dostane standardní „civilní” jméno. Pochybujeme, že tohle VW spasí. Foto: Volkswagen

Zdroj: Wolfsburger Allgemeine

Petr Miler

