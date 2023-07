VW poprvé ukázal nový Passat kombi. Má obří kufr, známe i zbylá podstatná technická data před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Už devátá generace německé ikony bude si v jádru velkým faceliftem té osmé, přesto se výrazně natáhne do délky, šířky i výšky. Do zavazadlového prostoru pak pobere až 1 920 litrů zavazadel a má být podstatně komfortnější.

Během několika málo měsíců nás čeká premiéra nové generace Volkswagenu Passat. S ohledem na to, že stane na stejných technických základech jako dosavadní provedení, jsme nečekali dramatické změny, ty ale přijdou. Ve srovnání se stávajícím provedením je totiž podstatně větší a na délku jí naměříme 4 917 milimetrů, o 144 mm více než dosud. Rozvor pak narostl o 50 mm na 2 841 mm, stejně jako se změnila šířka (1 852 mm, +20 mm) i výška (1 482 mm, +7 mm). Ještě před pár dekádami by se díky tomu mohl Passat zařadit mezi největší osobní auta vůbec, dnes jsou měřítka pochopitelně jiná.

Tento posun vynikne i při srovnání s první generací B1, která se ukázala v roce 1973. Tehdy Passat měřil pouhých 4 190 mm na délku a 2 470 mm v rámci rozvoru, pročež byl podobně velký jako současná Fabia. Klientela tedy skutečně může počítat s nadmíru prostorným vozem, který cestujícím nenabízí pouze o 50 mm více prostoru pro nohy. K dispozici jim bude také obří zavazadelník, jenž zvládne pobrat 690 litrů v základu a 1 920 po sklopení sedadel. Oproti současnosti jde o posun o 40, respektive o 140 l.

Němci se přitom novou generaci kombíku (jako sedan Passat definitivně skončil již v loňském roce) snaží co nejvíce přiblížit k chystanému Volkswagenu Tiguan. Oba vozy proto budou sdílet nejen platformu MQB Evo, ale rovněž benzinové, dieselové, mild-hybridní a plug-in hybridní motory. Vrcholem by přitom měla být verze GTE naladěná na 272 koní, jenž by měla zvládat až 120 km čistě na elektřinu. O kapacitě baterií ale VW prozatím mlčí, pouze zmiňuje, že podporováno je rychlodobíjení.

Podobnost s třetí generací zmíněného SUV pokračuje také v interiéru, který standardně počítá s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem, který doplní 12,9palcová obrazovka multimédií. Tu bude za příplatek možné vyměnit za 15palcovou variantu, další peníze vám pak dokoupí i head-up displej. Sáhnout bude možné i po čelních světlometech, jenž využívají matricové LEDky s dosahem 500 metrů. Zadní partie pak ozdobí navzájem propojené lampy, což je dnešní módní trend.

VW v nemalé míře zapracoval i na podvozku, který bude využívat technologii DCC Pro. Jejich součástí jsou dvoutubové tlumiče, které se během mžiku sekundy zvládnou nastavit individuálně v každém rohu dle povrchu vozovky. Navýšen by tak měl být komfort i na hrbolatých silnicích. Také za tento prvek nicméně bude třeba připlácet. Dá se tedy předpokládat, že vrcholný model se všemi myslitelnými doplňky se cenově snadno přiblíží hranici dvou milionů korun.

Je tedy vskutku otázkou, zda se nový Passat znovu stane bestsellerem. Drahý totiž bude i pro mnohé správce vozových parků, natož pak pro soukromníky. Ti navíc možná budou mít problém s jeho vzhledem, čelní partie jsou totiž ve velkém inspirovány elektrickou rodinou ID. Ta rozhodně není šálkem kávy pro každého. Ve finále nám to ale může být úplně jedno, neboť s největší pravděpodobností jde o vůbec poslední generaci se spalovacími motory.

Přesunutí výroby do Bratislavy je tedy dost možná jen dočasné, jakkoli nikdo aktuálně neví, co bude za deset a více let. Proto jen dodáme již známou informaci o souběžném vývoji Škody Superb, která ovšem dorazí i jako liftback. I český vůz přitom bude montován na Slovensku, což uvolní kapacity v továrně ve východočeských Kvasinách. Škoda doufá, že tímto způsobem se jí povede výrazně navýšit registrace SUV Karoq a Kodiaq, i když výrobní kapacity aktuálně nejsou tím, co by ji trápilo - loni prodala pouhých 731 300 aut, i když jich už za dva roky chtěla prodávat skoro třikrát víc.

Nový Passat dorazí pouze jako kombík, jenž při sklopených zadních sedadlech pobere až 1 920 litrů nákladu. Do motorového prostoru se pro změnu nastěhují benzinové, dieselové, mild-hybridní a plug-in hybridní jednotky. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

